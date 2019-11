Resultado Real Madrid x Juventus na semifinais Champions League 2015 (1-1)

18:10 Encerramos por aqui a nossa transmissão deste grande duelo pela semifinal, onde a Juventus arrancou empate diante do Real Madrid em 1 a 1 e voltou à final após 12 anos.

Foto: Festejos dos atletas da Juve no Santiago Bernabéu.

18:00 Festa totalmente merecida da Juventus, que tem a chance de conquistar seu 4º título de liga dos campeões.

Foto: Juventus rumo a Berlim.

17:48 Do outro lado, só alegria da torcida bianconeri, que comemora a vitória mais importante da temporada até aqui. Agora, resta "apenas" um último passo.

Foto: Decepção para Gareth Bale, que foi incapaz de converter um número de chances para levar o jogo à prorrogação.

17:45 A grande final diante do Barcelona acontece no dia 6 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim. Ou seja, rumo à capital alemã, bianconeros.

17:42 Agora, o goleiro Buffon terá a chance de conquistar o único títutlo que ainda falta no seu currículo: o da Uefa Champions League.

17:40 Uma das mais belas páginas na história da Juve! Grande festa dos atletas italianos, que chegam à final com muito mérito. Do outro lado, só decepção do lado espanhol.

90+4' Fim de papo em Madri! Juventus arranca empate heroíco diante do Real Madrid e está na grande decisão da Uefa Champions League. Adversário será o Barcelona na final.

90+3' Real tenta os últimos cartuchos. Desespero escancarado no rosto da torcida madridista.

90+2' Bale tenta enfiada para Carvajal, mas Buffon sai bem do gol e fica com a bola.

90' Teremos quatro minutos de acréscimo na etapa final. São os últimos minutos para a recuperação madrilena.

Foto: momento exato do chute de Morata na hora do gol que vai colocando a Juve na decisão depois de 12 anos de ausência.

88' Última alteração na Juventus: entra: Pereira; sai: Pogba.

88' Salva Casillas! Porba tem chance cara a cara com goleiro espanhol e Casillas faz grande defesa para manter o time madridista vivo no jogo.

87' James Rodríguez tenta lançamento para Hernádez, mas o mexicano não consegue o domínio.

86' Na força! Pogba puxa contrataque contra quatro marcadores do Real e consegue sofrer a falta.

85' Duelo vai ficando cada vez mais emocionante nos minutos decisivos.

84' Mais uma mudança na Juve: sai: Morata, o autor do gol; entra: Llorente.

83' Levou perigo! Bale tenta foguete de longe, mas o chute vai à direita da meta guardada por Buffon.

82' Todavia, ainda há tempo para a reação do time espanhol. Torcida estática no Santiago Bernabéu, enquanto a torcida da Juve segue cantando.

Foto: jogadores do time bianconeri comemoram o gol de empate do atacante Morata.

80' Agora, o relógio joga contra o Real. Equipe madridista precisa de pelo menos um gol para levar o confronto para a prorrogação.

79' Substituição na Juventus: Entra: Barzagli; sai: Pirlo.

75' Torcida se desespera pedindo pênalti em Hernández, mas o árbitro manda seguir o lance.

70' Defende Casillas! Marchisio sai na cara do gol, mas perde chance de virar o jogo. Goleiro faz grande defesa.

67' Substituição no Real Madrid: Sai: Benzema; entra: Xavi Hernández.

63' Quase! Após linda jogada pela esquerda, por pouco Bale não faz seu gol e recoloca o Real em vantagem no placar.

59' Agora, os italianos tentarão se defender e garantir a vaga à decisão em Berlim.

57' Gooooool da Juventus! Após o bate-rebate na área, Morata fica com a bola e bate de canhota para estufar as redes de Casillas e deixar tudo igualado. Agora a vaga é da Vecchia Signora.

Foto: Duelo de treinadores italianos por uma vaga na decisão, Massmiliano Allegri da Juve e Carlo Ancelotti do Real.

55' Marcelo cochila, Vidal fica com a bola e tenta o lançamento. Assistente assinalou impedimento do atacante.

52' Fora! A defesa abre e Marcelo tenta de longa, mas errou o alvo.

51' Passa perto! Marchisio solta a bomba de fora de área e assusta o torcedor espanhol. Foi a 4ª finalização da Vecchia Signora na partida.

50' Manda longe! Pogba tenta o cruzamento para área mas pega muito em baixo da bola e a-isola.

49' Torcida madridista tenta empurrar o time rumo ao segundo gol no jogo.

47' Juve tenta esboçar uma pressão na saída de bola do adversário.

0' Bola rolando para os 45 minutos finais em Madri de Real e Juventus.

16:47 Ambos os times voltam sem alterações para a etapa final.

16:45 Atletas e arbitragem adentram no gramado para o segundo tempo.

Foto: Cristiano Ronaldo marcou seu 10º gol na edição da liga dos campeões e está na briga com Messi e Neymar pela artilharia.

Imagem: Gráfico do jogo na etapa inicial.

16:40 Continuem ligados! Em instantes, teremos todas as emoções do segundo tempo em Madri.

Foto: James Rodríguez sofreu pênalti bastante duvidoso e o lance vai decidindo o jogo até aqui.

16:38 De fato, os donos da casa foram superiores na primeira etapa. Os visitantes, por hora, não conseguiram segurar o ímpeto do adversário, mesmo que fosse previsível.

45' Fim de papo no primeiro tempo! Com gol de Cristiano Ronaldo, merengues vão vencendo os bianconeri. Por enquanto, a classificação vai ficando em Madrí.

45' Vamos ter apenas um minuto de acréscimo na primeira etapa.

45' Finalizações: 13 para o Real contra 2 da Juve.

44' Cartão amarelo para James Rodríguez por simulação de pênalti.

43' Falta de Vidal em Tony Kross. Jogadores da Juve seguem reclemando com o árbitro.

41' Pressão madridista! Benzema faz boa jogada e finaliza. Buffon é obrigado a trabalhar bem mais uma vez.

40' Passa perto! Bale lança Ronaldo, que bate de esquerda. O chute foi bom, mas saiu na rede pelo lado de fora.

Foto: Ronaldo e Sergio Ramos comemoram o gol que vai levando os madridistas à decisão.

39' Benzema domina, bate de fora da área, mas erra a meta de Buffon e manda longe.

39' Real procura esfriar um pouco o ímpeto do adversário, que precisa apenas de um gol para chegar à final.

37' Vecchia Signora tem chances em cobranças de escanteio, mas segue sem aproveitar.

34' Juventus tenta o avanço, mas a arbitragem assinala impedimento.

Foto: Hora exata do chute de Cristiano Ronaldo na hora do gol. Placar vai levando o Real à final.

31' Tévez tenta puxar o contrataque e Isco faz falta. Árbitro penaliza o espanhol com o cartão amarelo.

30' Buffon! Benzema cabeceia com consciência, mas goleiro vai bem na bola e faz intervenção.

28' Quase! Após grande contragolpe do Real, Cristiano Ronaldo tem a chance do arremate, mas acaba tentando o passe para Isco e Vidal tira a bola.

28' Morata cruza com perigo e Carvajal faz o corte providencial.

26' Resultado parcial vai levando o Real para a grande decisão em Berlim.

Ronaldo se iguala a Alfredo Di Stéfano com 307 gols com a camisa do Real Madrid, sendo o segundo maior artilheiro da história do clube madrileno.

23' Goooool do Real Madrid! Cristiano Ronaldo cobra o pênalti com segurança e abre o placar no Santiago Bernabéu.

21' É pênalti para o Real Madrid! James Rodríguez cai na área e Jonas Eriksson aponta para a marca da cal. Jogada bastante duvidosa.

20' Que defesa! Garteh Bale arrisca de longa e solta uma bomba. Buffon faz grande defesa e salva a Vecchia Signora por hora.

19' Real Madrid começa a impor grande pressão nas laterais da Juventus.

Foto: duelo vem sendo bastante equilibrado no Bernabéu, com ambos os times buscando atacar.

17' Quase um golaço! Isco deixa Evra na saudade e tenta bater com cavadinha, mas bola sai por cima da meta de Buffon.

16' Pirlo cobra escanteio na área e a zaga madridista faz o corte providencial.

15' Marcelo tenta passe para Ronaldo, mas a bola vai muito forte e português não consegue o domínio.

13' Defende Casillas! Tévez rola para Vidal, que bate para o gol. O goleiro se estica todo e faz grande defesa.

11' Marchisio faz o corte e acabe se lesionando. Jogo paraliso para o atendimento do italiano.

10' Uhhh! Cristiano Ronaldo bate com veneno, Buffon ainda trisca na bola e o Real ganha escanteio.

9' Falta de Chielini em Cristiano Ronaldo. Vem perigo por aí.

8' Merengues tentam valorizar a posse de bola no campo de ataque, mas acabam pecando na hora do último passe.

Foto: Imagem do lindo mosaico feito pela torcida do Real antes do apito inicial.

5' Por cima! Benzema domina na grande área, dribla Lischsteiner, mas chuta por cima da meta de Buffon.

4' Equipe visitante tenta levar perigo nos primeiros minutos e se engana quem esperava um grande ímpero dos madridistas no início de jogo.

3' Falta de Gareth Bale sobre Chielini.

2' Juve tenta pressionar pelo lado direito, mas a defesa do Real faz o corte com Kross.

0' Começa o jogo para Real Madrid e Juventus no Santiago Bernabéu.

15:35 Em menos de 10 minutos teremos bola rolando em Madrí para sabermos quem ganhará vaga na grande decisão em Berlim diante do Barcelona.

15:32 Foto: Torcida biaconeri marcando presença na capital espanhola. Torcedor espera ver seu na grande decisão depois de 12 anos de fora.

15:29 Foto: Quase tudo pronto em Madri para o duelo entre espanhóis e italianos. Continuem ligados na nossa transmissão.

15:27 Equipes fazem aquecimento neste momento no gramado do Santiago Bernabéu. Falta muito pouco para a bolar para a segunda semifinal.

15:25 Foto: O espanhol Alvaro Morata vem sendo uma das gratas surpresas da Juventus na atual temporada, com uma boa evolução. O atacante marcou um dos gols da vitória italiana na partida de ida.

15:23 O Real Madrid deve concentrar suas jogados no meio campo, que terá bastante técnica, com Tony Kross, James Rodriguez e Isco.

15:20 Lembrando que os bianconeri têm a vantagem do empate para chegar à decisão. Porém, a Juventus sabe que não será nada fácil passar 90 minutos sem sofrer gols no Santiago Bernabéu.

15:18 Técnico italiano Carlo Ancelotti busca ser o primeiro treinador com duas conquistas seguidas de liga dos campeões neste novo formato.

15:15 Foto: números de Andrea Pirlo pela Uefa Champions League: 395 jogos, 40 gols e 55 assistências. O meia é maior esperança nas jogadas de criação do time bianconeri.

15:12 Foto: Estatísticas de Cristiano Ronaldo como titular em jogos de liga dos campeões: 109 jogos, 72 gols e 22 assistências. O portugês tem uma média de quase 7 chutes a gol por partida.

15:09 Foto: Vestiário da Juventus à espera dos jogadores. Equipe italiana jogará com o segundo padrão, azul.

15:06 O clima na capital espanhola é de decisão e não podia ser diferente. Teremos um grande duelo de duas grandes equipes do futebol europeu.

15:04 Foto: Torcida do Real Madrid faz grande festa na chegada dos jogadores ao Santiago Bernabéu. A expectativa é grande para o jogo que começa daqui a pouco.

15:01 Foto: Continua a briga pela artilharia da liga dos campeões. Cristiano Ronaldo e Neymar têm 9 gols, enquanto Messi tem 10.

14:58 Um dos capítulos mais importantes deste grande clássico do velho continente acontece daqui há pouco, no jogo mais importante da temporada tanto para o Real Madrid quanto para a Juventus.

14:55 Foto: Você sabia? A última vitória da Vecchia Signora no Santiago Bernabéu aconteceu em novembro de 2008 e foi a primeiro em 46 anos. Alessandro Del Piero, com dois gols marcados, foi o personagem principal do triunfo histórico em Madri.

14:52 Foto: Juventus também definida para o confronto. Equipe bianconeri vai a campo com: Buffon, Lichtsteiner, Bonucci, Chiellini, Evra, Marchisio, Pirlo, Pogba, Vidal, Tevez, Morata.

14:49 Foto: Real definido para o confronto. Os merengues vão a campo com: Casillas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Isco e James Rodriguez; Gareth Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

14:48 Continuem ligados na nossa transmissão, amigos leitores. Em menos de uma hora teremos bola rolando em Madri para Real e Juventus.

14:45 A grande arma ofensiva dos italianos, sem dúvidas, fica por conta do astro Carlos Tévez. O atacante argentino já balançou a rede sete vezes nesta edição da liga dos campeões e está sedento por mais.

14:42 Foto: O Real Madrid não deixa de marcar em jogos no Bernabéu pela Uefa Champions League há 23 partidas. A última vez que isto aconteceu foi em uma derrota por 2 a 0 para o Barcelona, em abril de 2011.

14:38 Entretanto, a Juventus chega a Madrid com o objetivo de defender a vantagem conquistada dentro de casa e disputar uma final depois de 12 anos de ausência. Sem dúvidas, será um duelo de gigantes nesta tarde.

14:35 Para recuperar o revés por 2 a 1 em Turim, o Real Madrid precisará de muito poderio ofensivo e apoio dos torcedores, incondicionais, que voltarão a recriar a atmosfera das grandes noites europeias.

14:32 Foto: Do outro lado, a torcida bianconeri também não vai decepcionar. Os italianos foram em grande número à capital espanhola e devem fazer barulho no Bernabéu. Mas tudo em ritmo de paz e harmonia entre as torcidas.

14:30 Imagem: A expectativa da equipe de Madrid é de um belo público no Santigo Bernabéu para apoiar o Real rumo à mais uma final de liga dos Campeões. O clube já passou todas as instruções chegado ao estádio para o torcedor.

Com a classificação garantida, o Barcelona fará uma final inédita seja com o Real Madrid, seu grande rival histórico, ou diante da Juventus.

Como não podia ser diferente, o destaque do jogo foi o trio formado por Messi, Suárez e Neymar. O argentino jogou para o time, o uruguaio deu duas assistências, e o brasileiro, sem floreios, colocou duas bolas na rede.

O Barcelona conseguiu nesta terça-feira (12), sua classificação à grande final da Uefa Champions League. Os catalães perderam para o bravo Bayern de Munique por 3 a 2, mas levaram a melhor no agregado.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Juventus 2015: Gianluigi Buffon, goleiro da Juventus. Não é de hoje que o camisa 1 vem se consagrando como um dos maiores ídolos da história do clube bianconeri. Mesmo com 37 anos, o arqueiro mantém o alto nível e é peça fundamental para a tão sonhada classificação da Juve à decisão.

FIQUE DE OLHO Real Madrid x Juventus 2015: Gareth Bale, meia do Real Madrid. Um dos maiores trunfos do galês são as jogadas verticais, mas ele também tem poderio para marcar gols e dividir as responsabilidades ofensivas juntamente com Karim Benzema e Cristiano Ronaldo.

“Paul Pogba está OK e provavelmente vai jogar desde o primeiro minuto. Ele é um jogador importante e pode mostrar sua qualidade e maturidade. Já Carlos Tévez é um jogador incrível. Ele jogou muito bem nesta temporada e marcou alguns gols muito importantes", frisou.

A grande arma do treinador será o retorno do francês Paul Pogba, que deve ser o homem surpresa bianconeri dentro das quatro linhas. Allegri também elogiou as virtudes da estrela Carlos Tévez, que vem sendo o principal jogador da equipe.

Já as palavras do técnico Massimiliano Allegri foram: “Não vamos mudar a nossa forma de defender. Este será um jogo interessante - a partir do ponto de vista tático, não podemos mudar muito em relação ao jogo de ida. Teremos de ser muito bons para passar por este jogo com serenidade. Neste tipo de jogo que você não pode apenas pensar em defender. Nós estamos a 95 minutos de Berlim”

“Benzema está 100% disponível e pode começar como titular. Ele faz com que a equipe jogue melhor, mas não tem jogado por um mês e essa é a minha dúvida. Sergio Ramos poderia jogar no meio-campo, novamente, é uma possibilidade”, adiantou o comandante.

O franco-argelino Karim Benzema será o grande reforço de Ancelotti. Benzema se recuperou e já está 100% para jogar no confronto. Por outro lado, o futuro de Sérgio Ramos na equipe titular ainda está definido.

Sobre reverter a vantagem italiana, o treinador Carlo Ancelotti disse: “Estamos muito perto de jogar em uma segunda final consecutiva e um lugar na história da concorrência. É difícil, mas vamos fazer o nosso melhor. Temos de ser pacientes, evitar problemas e jogar com mais intensidade do que fizemos na ida. Nós sabemos o que esperar: a Juventus tem a sua própria identidade e eles não vão mudar isso amanhã.”

O árbitro do confronto entre espanhóis e italianos será o Sueco Jonas Erikson, que será auxiliado pelos compatriotas Mathias Klasenius e Daniel Wärnmark. Daniel Gustavsson será o quarto árbitro fechando o quarteto.

Confira a história do confronto em eliminatórias pela Champions League

Em 2005, a Vecchia Signora levou novamente a melhor nas oitavas de final, mas acabou eliminada na eliminatória seguinte pelo Liverpool, que viria a ser campeão naquele ano. Os anos de 2008 e 2013 marcaram os últimos confrontos, que aconteceram na fase de grupos. Em 2008, a Juventus venceu as duas partidas: 2 a 1 em casa e 2 a 0 fora. Em 2013 registrou-se uma vitória para os merengues em casa por 2 a 1 e um empate 2 a 2 na Itália.

Em 2003, os times mediram forças nas semifinais e a Juventus foi superior. Depois de terem perdido a primeira partida em Madri por 2 a 1, os italianos deram a volta e venceram em casa por 3 a 1, passando assim à final.

Na temporada de 1986/87, as equipes se enfrentaram na liga dos campeões e a Juventus levou a melhor, vencendo nos pênaltis por 3 a 1. Doze anos se passaram e a Vecchia Signora e os Merengues encontravam-se novamente na final de 1998. O Real venceu por 1 a 0, com o iugoslavo Predrag Mijatovic fazendo o gol do título.

Do outro lado, a equipe bianconeri rema em mares bem mais amenos no campeonato italiano e já não tem mais chances de ser alcançada na liderança. A Roma, vice-líder, tem 64 pontos, 14 a menos que a Juventus, que tem 80. Na última rodada, os italianos usaram um time misto e o resultado foi um empate em 1 a 1 diante do frágil Cagliari.

Na última rodada do campeonato espanhol, o Real Madrid não conseguiu a vitória na partida diante do Valencia, que terminou no empate em 2 a 2. Agora a vantagem para o Barcelona é de quatro pontos, restando apenas duas rodadas a serem disputadas na competição nacional.

O duelo entre espanhóis e italianos será com sede madridista, no mítico Santiago Bernabéu. O estádio foi fundado em 14 de dezembro de 1947 em um confronto entre Real e Belenenses e tem capacidade para suportar cerca de 85.454 espectadores por jogo.

Agora, os comandados de Carlo Ancelotti precisarão se superar dentro de campo se quiserem avançar à final e defender o caneco levantado na temporada passada. Uma vitória pelo placar mínimo, em virtude do gol marcado no Juventus Stadium, coloca o Real Madrid em sua segunda final consecutiva.

O vencedor terá a chance de enfrentar o Barcelona na grande decisão. Os catalães venceram o Bayern de Munique por 5 a 3 no agregado e estão à espera de seu adversário na partida desta quarta-feira (13).

A equipe de Turim terá a vantagem de jogar pelo empate após levar a melhor no jogo de ida, na Itália. O time vestiu o rótulo de zebra apenas no uniforme listrado em preto e branco e garantiu que não era azarão. Os gols da vitória bianconeri por 2 a 1 foram marcados por Tévez e Moratta, enquanto Cristiano Ronaldo descontou para os madrilenos.

Boa tarde a todos os leitores conectados na Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão de Real Madrid e Juventus, jogo válido pela segunda partida das semifinais da Uefa Champions League. A bola rola às 15h45 e aqui você não fica de fora de nenhum lance deste confronto que vale vaga na grande decisão.