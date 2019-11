De Valencia à Juventus: a maldição do 'El Clasico' em semifinais da Champions League

Donos de um dos maiores clássicos da Europa, Barcelona e Real Madrid já travaram duelos históricos. Finais de campeonatos, três semifinais de Champions League e tantos outros jogos marcantes. Porém, ano após ano, os torcedores vivem uma irritante sina no maior torneio de clubes do continente: não conseguir realizar o maior 'El Clásico' da história.

No total, foram sete oportunidades desperdiçadas. É consenso geral que chegar à final da Champions League não é tarefa fácil, mas tanto culés quanto blancos fracassam mesmo quando o favoritismo é geral por sua parte.

Neste especial, a VAVEL Brasil lembra de todos os duelos, diretos e indiretos, que impediram o mundo de ver a maior final de Champions League de todos os tempos.

Copa Europeia 59/60: Di Stefáno e Puskas lideram a goleada

A era mais vitoriosa da história do Real Madrid também marcou pelo primeiro clássico entre as equipes em competições europeias. Anterior a Champions League, o Barcelona foi vítima pela saudosa Copa Europeia.

O placar agregado marcava 6 a 2 para os madrilenhos, mas dentro de campo a diferença não foi tão gritante assim. Placares de 3 a 1 na ida e o mesmo na volta. A melhor equipe do mundo contava com Di Stéfano e Puskas, responsáveis por todos os gols do encontro, seja balançando as redes ou com assistências.

Champions League 99/00: Valencia é o pioneiro na Liga

A Copa Europeia sai de cena e dá lugar a Uefa Champions League. O nome foi trocado, mas o valor seguiu o mesmo. Já sob olhares da maior entidade de futebol da Europa, coube ao Valencia ser o pioneiro em eliminações, realizando um clássico espanhol na decisão, mas não o todos esperavam ver.

Dirigido por Héctor Cúper, o Morcego era a sensação da temporada. No elenco, continha o goleiro Santiago Cañizares em seu auge, o argentino Kily González em ascensão e o também hermano Claudio López comandando o ataque.

A vítima da ocasião foi o Barcelona, goleado por 4 a 1 na ida, mas conseguindo triunfar por 2 a 1 na volta. Placar insuficiente para impedir que o Valencia enfrentasse o Real Madrid na decisão. No fim, título madrilenho com show da dupla Raúl e Morientes.

Champions League 01/02: Zidane crava a eliminação

A história da final todos conhecem. Lateral cobrado em velocidade por Roberto Carlos e Raúl batendo na saída do goleiro. Lúcio empata de cabeça, mas Zidane acerta um lindo voleio para coroar o Real Madrid. O Bayer Leverkusen não foi páreo, mas poucos lembram que o Barcelona também não.

Foi o segundo 'El Clasico' na história das semifinais, este em que o craque francês Zinedine Zidane tratou de destruir. No bom sentido, claro. No Camp Nou, gol e assistência na vitória madrilenha por 2 a 0 que praticamente definiu a eliminatória. No Santiago Bernabéu, pouca emoção e um 1 a 1 que coroaria o início do que viria a ser a Geração 'Galáticos'.

Champions League 10/11: o show é de Lionel Messi

O duelo mais importante da história recente de Real Madrid e Barcelona, sem sombra de dúvidas. O mundo já conhecia Lionel Messi, Cristiano Ronaldo já era tido como um craque renomado, Pep Guardiola era o técnico em ascensão e José Mourinho figurava o papel de multicampeão.

A semifinal da Uefa Champions League atraiu os olhos do mundo, em vista que, após a humilhante goleada por 5 a 0 no Campeonato Espanhol, o orgulho madrilenho estava feriado. Mas, o camisa 10 do Barcelona que não tem nada a ver com isso tratou de colocar todos em seus respectivos lugares.

Arrancada, dribles, gols. Golaços. Assim como Zidane em 2002, Messi decidiu a semifinal logo na partida de ida. Se o Camp Nou ficou em silêncios anos atrás, esta foi a vez do Bernabéu. O Barcelona venceria o Manchester United por 3 a 1 na decisão, mas a semifinal ganha maior atenção até os dias atuais.

Champions League 11/12: a derrota dos favoritos

Até então, as glórias e quedas de Real Madrid e Barcelona nas semifinais da Champions League eram consideradas obras do acaso. Clássico aqui, outro ali e uma derrota ocasional para o Valencia. Mas, em 2012, a história ganhou outro rumo.

O mundo clamava pelo 'El Clasico' naquela final, as casas de apostas europeias estavam em êxtase e quase todos os torcedores queriam esta decisão. Quase todos. Menos bávaros e blues, exatamente os "vilões" da história.

O Barcelona foi o primeiro a cair. Favoritos, com o melhor futebol da Europa e encantando o mundo a cada jogo, os comandados de Pep Guardiola pararam na defesa inglesa. Retrancado, o Chelsea conseguiria a vitória por 1 a 0 no Stamford Bridge, mas o golpe final viria no Camp Nou.

Mesmo com cenário favorável aos espanhois, que venciam por 2 a 1 até Messi desperdiçar um pênalti, os blues seguraram o ímpeto culé e decretaram a eliminação na última bola do jogo, onde Torres sairia livre desde o meio-campo, a tempo de driblar Valdés e carimbar seu passe à final. Chelsea classificado e futuro campeão.

No dia seguinte, veio o Real Madrid. Derrotados por 2 a 1 na Allianz Arena, os madrilenhos precisaram de apenas 15 minutos para 'remontar' e fazer o placar necessário no Santiago Bernabéu. Melhor em campo, tudo parecia se encaminhar para uma fácil classificação.

Até o momento que Pepe cometeu pênalti infantil em Mário Gomez, fazendo com que Robben empatasse o confronto. Placar igual, agregado igual. Passaram-se 180 minutos e a decisão viria nos pênaltis. As estrelas de Casillas e Neuer brilharam, mas coube a Sérgio Ramos chutar na lua a vaga do Real Madrid na final. Bayern classificado, mas amargando o vice-campeonato também nas penalidades.

Champions League 12/13: festa alemã, decepção espanhola

O Barcelona vinha de uma importante vitória ante Paris Saint-Germain, já o Real Madrid acabara de golear o Galatasaray. O cenário era o mesmo do ano anterior: favoristimo espanhol e muita expectativa para que os dois avançacem a final. O Bayern foi algoz mais uma vez, mas dessa vez o Borussia Dortmund apareceu para estragar a festa.

Festa essa que terminou de maneira humilhante, ainda na ida. O Barcelona foi à Allianz Arena com Lionel Messi, seu principal jogador, recuperando-se de uma lesão e sem a menor condição de jogo. Perdidos em campo, os culés foram presas fáceis e a goleada bávara por 4 a 0 ficou barata.

Em outro canto da Alemanha, no Signal Iduna-Park, coube a Lewandowski a arte de punir o Real Madrid. Em uma aula tática de Jurgen Klopp, o Borussia Dortmund golearia o Real Madrid por 4 a 1, com todos os tentos sendo marcados pelo atacante polonês. A final alemã era questão de tempo.

Na volta, o Barcelona sequer mostrou esforço para reagir. Com time misto, focando no Campeonato Espanhol, viu o agregado chegar a 7 a 0 após mais uma goleada do Bayern. Já no Bernabéu, o Real Madrid foi aguerrido e conseguiu dois dos três gols que precisavam para se classificar. Classificação alemã e 'El Clásico' adiado mais uma vez.

Champions League 14/15: tinha um Juventus no caminho

O palco estava montado, bastava apenas os personagens cumprirem com suas partes. O Barcelona já havia carimbado seu passaporte, se vingando da eliminação ante Bayern e garantido em Berlim. Já o Real Madrid, favorito e com o resultado na mão, deixando a vaga escapar mais uma vez.

O Juventus havia vencido o jogo de ida por 2 a 1, mas obtendo uma vantagem pequena para o ambiente que enfrentaria no Santiago Bernabéu. Corredor humano, mosaico, festa, torcida comparecendo e apoiando. A 'remontada' era questão de tempo. Exatos 23 minutos, quando Cristiano Ronaldo, de pênalti, fez o que deveria ser feito.

Logo após, um caminhão de gols e chances desperdiçadas. Enquanto a vantagem estava no placar, pouco importava. Os olhos do mundo brilhavam durante os 57 minutos em que Barcelona e Real Madrid eram finalistas da Champions League. Porém, apenas 57 minutos.

O sonho acabou após lançamento de Vidal, uma dividida de cabeça entre Sérgio Ramos e Pogba, caindo no pé de Morata que fuzilou para as redes. A lei do ex, jargão popularmente conhecido no futebol, não falhou. O 1 a 1 se manteve no placar, mas inalterado. Pela sétima vez, o sonho do maior 'El Clasico' da história morreu nas semifinais.