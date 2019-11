Boca Juniors x River Plate na volta da Copa Libertadores 2015 (Partida Suspensa)

Encerramos por aqui a transmissão. Cenas lamentáveis na Copa Libertadores da América. Partida é suspensa e a decisão do classificado é adiado. A VAVEL Brasil fará cobertura de todos os acontecimentos que virão a seguir. Até a próxima!

Os torcedores do Boca Juniors já deixam a Bombonera. Telões e auto-falantes do estádio comunicam a suspensão da partida.

O árbitro Dario Herrera comunicou à televisão argentina que a partida está oficialmente suspensa. O conselho arbitral e os delegados irão se reunir e definir se o confronto está encerrado, ou se teremos segundo tempo - sem público - em outra data.

A PARTIDA ESTÁ OFICIALMENTE SUSPENSA!

Polícia Federal Argentina registra fotos das camisas dos jogadores do River Plate. Situação pode sair do nível futebolísitico para caso criminal.

Delegados e árbitros chamam os capitães das duas equipes para conversar.

Departamento médico do River Plate confirma que seus atletas estão com queimaduras de primeiro grau. Enquanto isso, os do Boca Juniors aquecem no gramado.

Nos aproximamos de 40 minutos de paralisação. Delegados e arbitragem ainda não decidiram qual será o rumo da partida.

Jogadores do River Plate tem queimaduras pelo corpo. De acordo com o departamento médico, não é aconselhável que sigam jogando.

O "Olé " diz que autoridades da Conmebol conversam com o trio de arbitragem para tomar uma decisão, que deve sair nos próximos minutos.

Já são mais de 30 minutos de intervalo na partida.

Um drone aparece sobrevoando o gramado com uma provocação ao River, com um fantasma da Série B.

Jogadores permanecem no gramado aguardando um parecer da situação.

Há uma grande concentração de pessoas no gramado neste momento.

Cavenaghi pede a suspensão da partida por conta do ocorrido.

Jogadores do River têm dificuldades para retornar ao gramado. Foi jogado gás de pimenta no túnel de acesso ao campo.

Em um primeiro tempo de muitas faltas e poucas chances criadas, nenhum goleiro foi de fato ameaçado até o momento. O River apresentou uma marcação adiantada, sem deixar com que os volantes do Boca armassem, tornando-o superior na partida.

Jogadores do Boca reclamam com o árbitro Darío Herrera depois de encerrado o primeiro.

Fim de primeiro tempo! Boca e River empatam em 0 a 0

45' + 1' Cartão amarelo para Pavon

45' Dois minutos de acréscimo!

44' Cartão amarelo para Mammana por falta e para Perez no Boca

43' Contra ataque do River com Ponzion, que vai pela direita mas a defesa do Boca afasta

42' Mais uma tentariva de ataque do Boca em lançamento longo, impedimento porém é marcado em Osvaldo

41' Boca ataque pela esquerda com Colazo e Osvaldo, Gago entra na jogada mas perde a bola

38' Escanteio cobrado mas a defesa do Boca afasta e tenta um ataque pela direita

37' Mais uma tentativa de chegada do River, o jogador é pressionado por dois defensores mas ganha escanteio.

36' Boca sobe com Carrixo, a bola sobra com Osvaldo que se atrapalha e não consegue finalizar.

35' Tenta o ataque o River, Diaz porém afasta bem a tentativa do time visitante.

33' Boca tenta o ataque com Pavon pela direira mas Peruzzi erde a bola. Gago recupera e Boca novamente tenta entrar na área.

32' Escanteio novo pro River, o desvio de Mora na primeira trave vai por cima do gol

31' Escanteio cobrado no meio da grande área, a bola fica com Orion

30' Em erro de saída do Boca, o River tenta o ataque . Gago tira mas ganha escanteio os visitantes.

29' Chegada do Boca com Pavon pela direita. O jogador tenta cruzar mas a bola bate no rival e vai pra fora.

28' Escanteio no meio da área que afasta a defesa do River.

27' Falta pro Boca no meio de campo que aproveita para tentar recomeçar o jogo. Em ataque pela direita, ganha escanteio.

26' Mammana lança para área milionária mas a equipe não consegue finalizar.

25' Novamente o Boca tenta o ataque, dessa vez pela esquerda. Funes Mori porém consegue roubar a bola e passa para Barovero.

24' Boca tenta novamente o ataque em lançamento longo, a defesa afasta mas a bola sobra para Osvaldo que finaliza. Barovero defende bem.

22' Falta pro River e cartão amarelo para Fernando Gago

21' River pressiona o Boca novamente e tenta atacar pela esquerda mas perde a bola

20' Boca tenta o ataque tabelando no lado esquerdo da grande área mas a defesa milionária corta

19' Falta pro River no meio de campo. Novamente de Pérez.

18' O Boca tenta atacar mas corta Mammana. A bola sobra pra Orion que tenta recomeçar o jogo.

17' O River sobe pela esquerda e finaliza mas defende Orion

15' Nova falta do Boca.

14' River tenta chegar com Martinez, o jogador vai driblar e perde a bola pela linha de fundo

13' O Rivr tenta o ataque mas não consegue finalizar.

11' Nova tentativa de ataque do Boca. Impedimento novamente marcado.

10' Gago lança bola alta pra área do Boca, Barovero porém a domina bem.

8' Chegada do River pela esquerda, o jogador dribla dois zagueiros do Boca e finaliza mas a bola vai por cima do gol.

7' Lançamento do Gago pela direita. Peruzzi tenta, a bola é cruzada para área mas passa por todo mundo e vai pra lateral. Colazo recupera a bola e tenta chutar mas Barovero domina bem.

5' Tentativa de ataque do Boca pela esquerda novamente, impedimento porém é marcado.

4' Falta pro River no meio de campo. Lançamento longo pela esquerda mas o lateral perde a bola. Tiro de meta pro Boca.

2' O Boca tenta a primeira subida pela esquerda, Funes Mori porém afasta.

1' Primeira falta e cartão amarelo para Osvaldo por falta em Diaz.

COMEÇA O JOGO!

Um minuto de silêncio em respeito a Ortega. Jogador da terceira divisão argentina que faleceu por bater a cabeça numa parede durante um jogo.

O Boca vem a campo! Com papéis picados, sinalizadores e muito aliento, sua torcida recebe com muito amor seus jogadores.

O River vem a campo!

Os árbitros já estão em campo

No banco do Boca temos Sara, Monzón, Torsiglieri, Cubas, Lodeiro, Palacios e Calleri.

O banco de reservas do River tem Chiarini, Pezzella, Rojas, Mayada, Pisculichi, Boyé e Cavenaghi

Os milionários também estão com a escalação confirmada! Os visitantes vão a campo com Barovero, Mammana, Maidana, Funes Mori, Vangioni, Sánchez, Kranevitter, Ponzio, Driussi, Martínez e Mora.

Confirmada a equipe do Boca! Os xeneizes vão a campo com Orion, Peruzzi, Díaz, Burdisso, Colazo, Meli, Gago, Pérez, Pavón, Osvaldo e Carrizo.

20:24 - O goleiro Barovero vai a campo fazer trabalho de aquecimento. A torcida xeneize o vaia. Orion também faz trabalho de aquecimento.

20:23 - A torcida do Boca havia preparado um grande bandeirão para a partida de hoje. O mesmo havia sido doado por Tévez. O chefe de segurança da partida afirmou que o bandeirão não entrará no estádio hoje.

20:09 - A torcida Xeneize vai entrando pouco a pouco no estádio. Ainda há torcedor do lado de fora.

20:05 - Pouco menos de uma hora para a partida. As equipes já se fazem presentes em la Bombonera.

19:04 - Os torcedores milionários foram até o Monumental saldar sua equipe a caminho do estádio rival.

19:01 - A equipe do River Plate acaba de sair do Monumental em direção a La Bombonera

15:59 - Aberta as portas de La Bombonera. A torcida Xeneize já começa a se acomodar e armar a festa.

O time que vencer no Boca Juniors x River Plate, enfrentará o Cruzeiro. A equipe mineira se classificou após vencer o São Paulo nos pênaltis.

Encerrando a trilogia, Boca Juniors e River Plate decidem vaga às quartas na Copa Libertadores

Apitará a partida Darío Herrera e seus assistentes Hernán Maidana e Juan Pablo Belatti.

O segundo jogo ocorreu há uma semana. Com gol de Sánchez de pênalti, o River saiu do Monumental com a vantagem. Conseguirá o Boca virar este placar?

Esse é o terceiro jogo de uma trilogia de super-clássicos que ocorreu entre o Campeonato Argentino e a Libertadors. A primeira partida, pelo campeonato argentino, aconteceu no final de semana passado em La Bombonera. Por 2 a 0, Boca venceu seu adversário com gols de Pavón e Pérez.

O Boca Juniors por então fez uma ótima Libertadores. Invicto, o time xeneize venceu as 6 partidas que disputou, sendo aplicada 2 goleadas entre elas. Jogando de forma concreta, a equipe de Arruabarrena tem uma ótima média. São 19 gols feitos contra apenas 2 gols tomados. Uma média alta de gols por jogo, além de mostrar uma defesa forte.

O River Plate não fez uma boa Libertadores. A equipe perdeu um jogo, empatou 4 e venceu apenas um. O que foi o suficiente para que se classificasse. Apesar dos péssimos placares, a equipe milionária mostrou um avanço nos últimos 3 jogos da competição. Foram várias bolas na trave de Teo na antepenúltima rodada no empate contra o Juan Aurich. Na penúltima, de forma heróica, a equipe saiu perdendo mas conseguiu arrancar um empate do Tigres fora de casa. Motivada, a equipe de Gallardo recebeu o San José dentro de casa na última rodada e com doblete de Mora e gol de Teo, os milionários contaram com a vitória do Tigres e se classificaram.

O duelo pela vaga na Libertadores, que ocorreu na semana passada, acabou com vantagem para os milionários. Veja como foi o jogo aqui

A última partida em La Bombonera, que foi a primeira dessa trilogia - pelo campeonato argentino - acabou com vitória xeneize.

Pela Copa Libertadores o River nunca venceu o Boca como local. Foram 11 partidas de mando xeneize, os donos venceram 7 delas e empataram 4. Foram 16 gols aplicados contra 6 gols tomados.

A partida acontecerá em La Bombonera. Com torcida única, todos os ingressos já foram disponibilizados para sócios e torcedores que prometem estádio cheio e muita festa!

