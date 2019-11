Ingolstadt vence RB Leipzig e conquista acesso inédito à Bundesliga

Fundado em 2004 a partir da fusão de dois clubes (ESV Ingolstadt e MTV Ingolstadt), o FC Ingolstadt 04 viveu neste domingo (17) o episódio mais glorioso de sua curta história. A equipe comandada pelo austríaco Ralph Hasenhüttl venceu o RB Leipzig por 2 a 1, de virada, no Audi Sportpark, e confirmou o acesso à Bundesliga com uma rodada de antecedência. Os Schanzer vão disputar o primeiro escalão pela primeira vez na história e serão o 54º time diferente na elite do futebol alemão.

Além da promoção, o Ingolstadt também garantiu de forma antecipada o título da 2.Bundesliga, tendo em vista que não pode mais ser alcançado pelo vice-líder Darmstadt, que foi derrotado pelo Greuther Fürth e estacionou nos 56 pontos. A taça da segundona passa a ser a conquista mais importante da história do clube da Baviera.

Os Roten Bullen saíram na frente logo aos quatro minutos, com o meia alemão Dominik Kaiser. O empate dos donos da casa veio ainda na primeira etapa, em pênalti convertido pelo atacante australiano Mathew Leckie aos 46 minutos. O empate já dava o acesso e o título, graças aos tropeços de Darmstadt e Kaiserslautern - este ficou no 0 a 0 com o Erzgebirge Aue, fora de casa. A reviravolta no marcador foi concretizada pelo atacante alemão Stefan Lex aos 31 minutos do segundo tempo.

Na última rodada, o Ingolstadt visita o Kaiserslautern, quarto colocado com 55 pontos, no Fritz-Walter-Stadion. Sem pretensões no campeonato, o RBL, sexto colocado com 47 pontos, encerra sua participação contra o Greuther Fürth. Todos os jogos da jornada derradeira serão no próximo domingo (24), às 10h30, horário de Brasília.

Três equipes lutam pelo vice-campeonato, que dá a outra vaga de acesso direto à BL: Darmstadt (56), Karlsruher (55) e Kaiserslautern (55). O terceiro colocado definirá seu destino através de uma repescagem a ser jogada frente ao 16º colocado da Bundesliga.

Aalen é rebaixado, e seis equipes ainda tentam fugir da degola

A luta contra o rebaixamento na 2.BL segue acirrada. O primeiro clube degolado já está definido: é o Aalen, que foi derrotado pelo Heidenheim por 4 a 2, em casa. Com o revés, permaneceu na lanterna, com 31 pontos, e agora está a cinco pontos do Munique 1860, última equipe da zona de manutenção. Neste domingo, os Leões venceram o Nuremberg na Allianz Arena, de virada, por 2 a 1.

O vice-lanterna é o Erzgebirge Aue, que, com o empate sem gols frente ao Kaiserslautern, foi a 35 pontos e continua vivo na disputa. Quem integra a zona da repescagem de acesso e rebaixamento é o FSV Frankfurt. O clube da cidade homônima foi derrotado pelo Union Berlin por 3 a 1, em casa, e soma 36 pontos - mesma pontuação do 1860, porém leva desvantagem no saldo de gols. O 16º colocado jogará um playoff com o Holstein Kiel, terceiro colocado da 3.Liga - Arminia Bielefeld e Duisburg já conquistaram o acesso à 2.Bundesliga.

Sandhausen (38), Greuther Fürth (37) e St. Pauli (37) são os outros escretes que ainda lutam pela permanência na segunda divisão. Destes, apenas o Sandhausen não venceu hoje: sucumbiu diante do Fortuna Düsseldorf pelo placar de 2 a 0, em casa. Fürth e St. Pauli derrotaram Darmstadt (1 a 0) e Bochum (5 a 1), respectivamente, também em seus domínios.

Confira os resultados da 37ª rodada da 2.Bundesliga 2014/2015:

Eintracht Braunschweig 0 x 2 Karlsruher

Greuther Fürth 1 x 0 Darmstadt

Munique 1860 2 x 1 Nuremberg

St. Pauli 5 x 1 Bochum

Ingolstadt 2 x 1 RB Leipzig

Aalen 2 x 4 Heidenheim

Sandhausen 0 x 2 Fortuna Düsseldorf

FSV Frankfurt 1 x 3 Union Berlin

Erzgebirge Aue 0 x 0 Kaiserslautern

Jogos da 38ª rodada:

Nuremberg x Aalen

Kaiserslautern x Ingolstadt

Karlsruher x Munique 1860

Fortuna Düsseldorf x FSV Frankfurt

Union Berlin x Eintracht Braunschweig

Bochum x Sandhausen

Heidenheim x Erzgebirge Aue

RB Leipzig x Greuther Fürth

Darmstadt x St. Pauli