Resultado Espanyol x Real Madrid pela Liga 2015 (1-4)

Real joga a 38º rodada apenas para cumprir tabela, já que não perde sua 2º posição na tabela, e agora não tem mais nenhuma chance de vencer o campeonato também

Barcelona venceu o Atlético de Madrid e com isso, decretou o fim da disputa do título da Liga Espanhola, sendo o time catalão o campeão desta temporada!

93' Fim de jogo no Cornellá-El Prat, em Barcelona. Real faz sua parte e vence o Espanyol!

92' bale leva bola até a área e tenta resolver sozinho. Acaba perdendo a bola

91' Stuani manda bola na rede do Real, mas estava impedido e foi anulado

90' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL do Real! Levantamento pelo lado esquerdo de James na cabeça de Ronaldo, que mandou lá dentro

87' Sai 10-Abraham e entra 2-Mattioni no Espanyol

87' Espanyol tenta fazer jogada de ataque, mas fica no paredão do Real

82' Sai 19-Celotto e entra 24-Montañez no Espanyol, e sai 15-Carvajal e entra 18-Nacho no Real

82' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL do Real! Chicharito faz jogada na área, mas perde a bola. Ronaldo acompanhava o lance e não perde tempo e chuta bola oferecida no gol do Espanyol

80' Bale bate forte na entrada da área e Casilla busca uma linda ponte para defender

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL do Real! Marcelo recebe passe de Ronaldo dentro da área e solta a bomba no canto alto esquerdo do gol de Casilla

77' Defesa do Real parece perdida após levar gol e Espanyol vem chegando muito perto, e com perigo

73' Saiu 23-Isco e entrou 24-Illarramendi no Real

73' AMARELOU: Marcelo reclama com árbitro de maneira rispida, e leva o cartão

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL do Espanyol! Stuani devidiu a bola com Navas que recebeu recuo de Pepe, e após esta falha time catalão empata o jogo

71' James soltou bola em Ronaldo pelo lado esquerdo, e português cruzou muito forte para Bale

69' DEFESAÇA! Sanchez entrou na área e ao limpar o lance chuta para grande defesa de Keylor Navas!

67' AMARELOU: Carvajal pega cruzamento perto de sua área com ombro e recebe o cartão

66' James ia levando a bola e viu bem a entrada de Ronaldo na área, mas passe é interceptado

64' Escanteio para Real e bola oferecida na área para Varane bater na cara do gol, mas Casilla cai no pé dele e pega a bola

62' Substituição nos 2 times: Sai 9-Benzemá e entra 14-Chicharito no Real; já no Espanyol sai 20-Caicedo e entra 8-Stuani

61' Espanyol tenta uma ou outra jogada de ataque, mas quem manda no 2º tempo até aqui é o Real

58' GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL Benzemá é lançado e dá leve toque para Cristiano Ronaldo que invade a área e fuzila Kiko Casilla, abrindo o placar no Cornellá-El Prat

57' QUASE! James Rodriguez faz ótima jogada individual e na entrada da área chuta e bola passa muito, mas muito perto da trave

56' Caicedo divide bola no alto com Carvajal e faz falta no lateral

55' QUE HORROR! Português cobra a falta e faz um Field Goal, mas como isto não é futebol americano, temos apenas tiro de meta para Casilla

54' Falta sobre James em frente a área. Ronaldo vai cobrar

53' Marcelo cruza para Benzemá, que impedido chuta de primeira e bola bate na trave. Na volta, Bale chuta forte e Casilla defende bem. Mas lance todo não valeu devido impedimento logo no começo

52' Bela troca de passes entre James, Ronaldo e Marcelo, que ao mandar para Benzemá, francês não acompanhou raciocínio e nem foi na bola

50' Agora é Marcelo quem tenta jogada pelo lado esquerdo e chuta direto nas mãos de Casilla

49' Bale na entrada da área chuta forte e bola explode nas costelas de Moreno, que desaba, mas rapidamente recobra a respiração

48' Bale invade a área e Moreno afasta o perigo. Escanteio cobrado, mas vai nas mãos de Casilla

45' Caicedo leva marcação para área e passa para García que mesmo desequilibrado, gira e chuta, assustando Keylor Navas

2º tempo iniciado no Cornallá-El Prat, em Barcelona!

POSSE DE BOLA: Espanyol 48% x Real Madrid 52%

Jogo equilibrado até aqui, mas muito por causa da boa marcação do Espanyol e o baixo rendimento do ataque do Real, que não conseguiu criar nada que levasse muito perigo

45' Bela jogada de Isco em meio de campo, mas bem no momento Juan Martinez apita o final do 1º tempo!

44' Jogada individual de Isco e passa para Ronaldo, porém marcação é implacável e o português perde a bola

42' Martinez faz falta em Kroos para recuperar bola no meio

41' Falta sofrida por Ronaldo perto da área. James cobra direto nas mãos de Kiko Casilla

40' Moreno recebe pela lado direito e cruza na área, mas zaga madrilenha afasta

39' Caicedo de novo recebe boa bola na entrada da área e lança García, porém bola vai muito forte e ele não alcança

37' James recebe bola na entrada da área, mas ao tentar fazer o drible, perde a bola e cede contra ataque ao Espanyol, que desperdiça

35' Carvajal segue García dentro da área, e no choque ombro a ombro, atacante leva a pior. Reclama de pênalti e que foi empurrado!

33' Jogada de ataque do Espanyol pelos pés de Caicedo, que ao mandar para García, chutou fraco de primeira e Navas pega a bola

32' James procura o jogo no meio de campo, mas bola vem chegando mascada para ele

30' Grande jogada de Isco que enfia bola para Ronaldo dentro da área, mas em posição de impedimento

28' Benzemá entrou na área, limpou 1 zagueiro, mas na hora de passar, foi travado. Real perdeu grande chance!

27' Escanteio para o Real, mas ao subir, Varane cometeu falta de ataque

26' Chutou direto Sanchez, e a bola vai embora por cima do gol

25' Falta cometida por Bale. Sanchez vai cobrar perto da área

24' Espanyol vem apresentando mais agressividade no ataque, e consegue deixar o Real mais perdido até aqui

22' AMARELOU: García avançava para área do Madrid, e Pepe ficou na sua frente. Tudo igual em cartões

21' Ronaldo tenta jogada no lado esquerdo, e sofre a falta

19' Bola reposta rapidamente, e Ronaldo tenta chute de feora da área, mas bola sobe demais

19' García levantou a bola na área mas Abraham não chegou a tempo

18' AMARELOU Caicedo ficou na frente de Navas que ia cobrar tiro de meta e leva o 1ºcartão do jogo

17' Sanchez chega com perigo e chuta em cima da zaga do Real. Escanteio

16' Benzemá tenta passe em profundidade para Ronaldo, mas não consegue

15' Kroos comete falta no ataque

14' Bale é lançado pelo lado direito, mas ao tentar cruzar, é interceptado

12' Carvajal chegou pela direita e cruzou bonito para Cristiano Ronaldo cabecear, mas para fora

11' Time do Real troca bolas em sua defesa, levando a bola de pé em pé

10' Bale disparava para área do time catalão, mas foi desarmado por Sanchez

8' james Rodriguez tentou pegar um bola rebatida de primeira na área do Espanyol, mas deu uma bela "pichotada" e ainda pegou na mão dele

7' Gonzalez tinha a bola pela esquerda, mas cruzou alto e mal demais

6' Caicedo recebe nova bola pela esquerda e sozinho, ia em direção ao gol. Keylor Navas leu bem a jogada e saiu da área para dividir e mandar a bola para lateral

5' Caicedo teve a bola na entrada da área madrilenha, mas não finalizou. No bate rebate, bola sobra para o Real

3' Carvajal comete falta marcada pelo juiz

1' Logo no início, Gareth Bale aparece em impedimento no ataque

Apita o juiz! Começa o jogo no Cornellá-El Prat!

A menos de 10 minutos do início da partida, confirmado que o banco do Real Madrid terá o goleiro Iker Casillas e o brasileiro Lucas Silva

O útlimo encontro entre os times foi no Santiago Bernabeu, no dia 10 de Janeiro de 2015, pela Liga BBVA. Com 3 gols marcados e nenhum sofrido, os madrilenhos venceram a disputa. Destaque para James que marcou o 1º gol da partida, aos 12 minutos.

Ao lado de CR7 e do croata Luka Modric, ele vem fazendo ótimas partidas pelo campeonato, e sendo muito utilizado na troca de passes de meio de campo, além dos gols que passou a fazer nos últimos jogos, sendo decisivo.

Colocar Cristiano Ronaldo como destaque da equipe é algo redundante, e fato em qualquer partida em que ele esteja presente. Para este jogo do espanhol, é válido ficar de olho no colombiano James Rodriguez, atual camisa 10 da equipe (Foto: Europa Press)

O Real ainda teve de amargar um empate com a Juventus – ITA em pleno Santiago Bernabeu, o que acabou eliminando o time da Champions League, sendo que o Barcelona despachou o poderoso Bayern de Munique – ALE e está na final

O Real Madrid continua sendo um dos protagonistas na atual temporada da liga espanhola, mas tropeços pontuais deixaram a vida dos madrilenhos mais difícil no caminho para o título. Na última rodada, o time empatou com o Valência em casa. Apesar das várias vitórias anteriores, a derrota por 2 a 1 sofrida para o Barcelona no Camp Nou deixou o time nesta situação de 4 pontos atrás do seu maior rival em território espanhol

Na última rodada, o clube catalão venceu o Eibar por 2 a 0 fora de casa com gols Sergio García (9) e Christian Stuani (8). Destaque da equipe, García é um atacante de 31 anos e tem larga experiência na Liga BBVA. Veio da base do Barcelona, mas foi durante sua estadia pelo Real Zaragoza que le foi convocado para seleção de Vicente Del Bosque que conquistou a Eurocopa de 2008 pela Espanha. (Foto: LFP)

Temporada do Espanyol em 2014/2015 reflete bem o nível do atual elenco: time está no meio da tabela e tem resultados bem medianos também durante esta temporada. Empates contra Rayo Vallecano, Elche e La Coruña, este último na zona de reabixamento, refletem bem como o time é muito irregular na competição

Os times entram em campo hoje em situações muito diferentes na tabela. Enquanto o Espanyol está com 49 pontos em 8º lugar, o Real é atualmente o vice líder com 86 pontos, apenas 4 a menos que Barcelona, e busca netse partida uma vitória primordial caso ainda queira sonhar com o título detsa temporada

Uma ótima tarde a você fã de futebol e que acompanha o campeonato espanhol aqui na VAVEL Brasil. Por aqui, você acompanhará o minuto-a-minuto do jogo entre Espanyol e Real Madrid, válida pela 37º rodada da Liga BBVA, em partida realizada no Estádio Cornellá-El Prat, em Barcelona, com início previsto para as 14h deste domingo