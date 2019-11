Messi decide e Barcelona conquista Campeonato Espanhol pela 23ª vez

O Real Madrid fez a sua parte, mas o Barcelona não deixou a decisão do título ir para a última rodada. Com gol de Messi, mostrando-se decisivo mais uma vez, os culés derrotaram o Atlético de Madrid por 1 a 0 em pleno Vicent Calderón e conquistaram a La Liga pela 23ª vez na história.

LEIA MAIS: Confira como foi o jogo no tempo real da VAVEL

Este foi o primeiro dos três títulos que o Barcelona disputará nas próximas semana. Em busca da tríplice coroa, os comandados de Luis Enrique ainda farão a final da Copa do Rei da Espanha contra o Athletic Bilbao e a final da Uefa Champions League contra a Juventus.

Confira a tabela do Campeonato Espanhol

# Classificação após a 37ª rodada PT JG 1º Barcelona 93 37 2º Real Madrid 89 37 3º Atlético de Madrid 77 37 4º Valencia 76 37

Empate sem gols em um primeiro tempo polêmico

Mesmo sem grandes aspirações no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid iniciou o jogo pressionando e fazendo valer a força de sua torcida. Griezmann foi o primeiro a assustar, após deixada de calcanhar de Turan. Logo depois, Giménez obrigou Bravo a fazer uma linda defesa, impedindo o primeiro gol.

Após os sustos, o Barcelona acordou e respondeu com Messi. O argentino arrancou da intermediária, entrou na área e bateu cruzado, para boa defesa de Oblak. Na sequencia do lance, Daniel Alves pegaria o rebote para cruzar na cabeça do camisa 10. O goleiro do Atleti, bem posicionado, novamente faria a defesa.

Então, as polêmicas da primeira etapa entraram em campo. Primeiro com Juanfran, que desviou com o braço uma cabeçada de Messi aos 25 minutos. O árbitro mandou o jogo seguir, gerando reclamação culé. Aos 30, foi a fez de Daniel Alves ser derrubado por Godín e pedir pênalti, mas a infração foi marcada fora da área.

Na cobrança, o 10 catalão ainda acertaria o travessão. Atônito em campo, o Atlético de Madrid se defendeu como pôde e o 0 a 0 ficou barato. Oblak ainda faria mais uma bela defesa em chute de Daniel Alves antes do apito final da primeira etapa.

Messi decide e Barcelona fica com a taça

O Barcelona retornou ao segundo tempo trocando de posições. Pedro, que estava mais à direita, agora atuava pela esquerda, invertendo com Neymar. A estratégia de Luis Enrique deu certo, em vista que a pressão do fim da primeira etapa continuou. Apesar do brasileiro estar apagado, o espanhol passou a ser fundamental na criação de jogadas catalães.

No outro jogo que valia o título da rodada, o Real Madrid abriria o placar com Cristiano Ronaldo, mas teve pouco tempo para comemorar. Aos 20 minutos, Messi tabelou dentro da área e bateu cruzado, sem chances para Oblad, abrindo o marcador no Vicent Calderón. O título estava nas mãos dos culés, que saberiam logo depois do empate do Espanyol, empatando em 1 a 1 a outra 'final'.

O ritmo da partida caiu após o gol. O Atleti se importava mais em arrumar confusão que jogar futebol. Diego Godín receberia cartão amarelo após discutir com Neymar próximo ao fim. O Real Madrid faria 4 a 1, mas nada que impedisse o título culé após o apito final. Barcelona campeão da La Liga!

Confira o gol do título do Barcelona