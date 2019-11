Resultado Manchester United x Arsenal pela Premier League 2015 (1x1)

Finalizamos aqui a nossa transmissão, obrigado pela preferência e permaneçam alertas às novidades do mundo dos esportes aqui, na VAVEL Brasil!

PÓS-JOGO: Na última rodada, o Manchester visitará o Hull City. Já o Arsenal recebe o WBA, mas antes ainda enfrenta o Sunderland em jogo válido pela 33º rodada.

PÓS-JOGO: Resultado bom para o Arsenal, que praticamente se garantiu na fase de grupos da próxima edição da Uefa Champions League, já o United deverá disputar os playoffs.

PÓS-JOGO: Foram tempos bem diferentes. Na primeira etapa o United teve controle do jogo com grande atuação de Herrera e Young. O Arsenal voltou para o segundo tempo com outra postura e conseguiu pressionar seu adversário. Wenger foi ousado e colocou o time pra frente com suas substituições, o gol saiu de um dos que vieram do banco, Walcott.

95' Apita Mike Dean, fim de papo. Manchester United 1x1 Arsenal.

95' Cartão amarelo para Herrera.

94' Os times não conseguem mais buscar o ataque, muita desorganização e desespero nessa reta final.

91' Substituição no Arsenal. SAI: Alexis Sanchez, ENTRA: Flamini

90' +5! Vamos até 95.

88' RECUOU! Sanchez entra na grande área com muitas opções, mas prefere chute colocado e Valdés defende com muita facilidade.

88' PERDEU, VAN PERSIE! Holandês recebe com boas condições mas bate muito mal na bola.

84' GIROUD PERDE MAIS UMA! Atacante recebe em boas condições na grande área, mas se atrapalha todo e perde grande chance.

84' QUASE A VIRADA! Ozil chega na linha de fundo e cruza para Giroud, centroavante finaliza firme e com força, bola vai na rede pelo lado de fora.

83' United tenta resposta, Smalling sobe e cabeceia para defesa fácil de Ospina.

81' GOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL! WALCOTT! Atacante do Arsenal recebe pela direita e bate cruzado, a bola desvia em Blackett e vai sem chances para Valdes. É o empate dos gunners.

80' Escanteio para o Manchester United. Young faz bom cruzamento, mas Fellaini não consegue domínio.

77' As substituições diminuiram o ritmo do jogo, o Arsenal não consegue continuar a pressão que vinha colocando.

75' Walcott recebe em posição de impedimento.

74' Saída de De Gea pode ser o indicativo que todos esperam, sua saída do United. Substituição deixou no ar o tom de despedida e última do goleiro em Old Trafford.

73' Substituição dupla também no United. SAEM: Rojo e De Gea. ENTRAM: Blackett e Valdés.

70' Substituição dupla no Arsenal. SAEM : Bellerin e Cazorla. ENTRAM: Walcott e Wilshere

69' ROJO SALVA O UNITED. Ramsey recebe lançamento, consegue passar por De Gea, mas na hora de fazer o gol, o lateral argentino chega com muita velocidade e joga a bola para escanteio.

69' Walcott se prepara para entrar no time de Wenger.

68' United mantém a bola no campo de ataque tentando acabar com bom momento do Arsenal.

66' Van Persie é flagrado em impedimento.

64' Furou! Em lance parecido com o gol do United, Ozil cruza para Cazorla que aparece livre pela direita na grande área, mas o espanhol perde o tempo da bola e fura feio.

63' Os gunners vivem seu melhor momento no jogo, finalmente exigindo boa defesa do goleiro adversário.

62' DEFENDE DE GEA! Giroud consegue ganhar dividida na pequena área e bate com a perna direita, De Gea se estiqua todo e salva o United com o pé esquerdo.

60' Substituição no United: SAI: Falcao. ENTRA: Van Persie.

58' Ramsey faz excelente cruzamento para Ozil na grande área, mas meia tenta toque de cabeça e desperdiça oportunidade, Arsenal continua no campo de ataque.

56' Arsenal tenta pressionar o United, mas peca na desorganização e falta de conclusão.

53' Herrera rola para Rojo que chega batendo de primeira, Ospina defende bem no meio do gol.

51' Responde o Arsenal. Time de Wenger chega pela primeira vez na partida, Sanchez recebe na grande área com liberdade, mas bate muito mal. Isolou!

49' Boa chegada! Em rápida jogada, Young recebe com muita liberdade pela esquerda, mas o meia pega mal e cruzamento sai como recuo para Ospina.

47' O Arsenal tenta iniciativa em busca do empate, mas o United sai bem em contra-ataque.

45' Bola rolando na segunda etapa, saída do Arsenal.

As equipes já vão voltando para o segundo tempo.

INTERVALO: Em lance patético na primeira etapa, Jones conseguiu desarmar Giroud com a cabeça, mas o grande detalhe: ele estava deitado.

INTERVALO: O United teve total domínio no primeiro tempo, o forte time do Arsenal não conseguiu sequer uma finalização ao gol de De Gea. Mata e Herrera buscam bastante o jogo e dominam o meio campo, Bellerin teve pesadelos com Young pelo lado esquerdo de ataque dos diabos vermelhos. Em um desses lances, Young cruzou e Herrera com liberdade abriu o placar. O Arsenal não teve poder de reação até aqui, talvez pela fraquíssima partida dos seus três principais jogadores: Cazorla, Ozil e Sanchez. Com o resultado até então, o United vai assumindo a terceira posição de forma provisória, pois o Arsenal ainda realizará partida a menos que tem contra o Sunderland.

46' Fim de papo no primeiro tempo, o United vai vencendo o Arsenal por 1x0.

45' Incrível. Em jogada ensaiada, Mata rola para Blind na entrada da área, o holandês pega bem na bola, mas no caminho a bola desvia em Smalling e salva o Arsenal, era o segundo gol do United.

44' Falta em Fellaini pela esquerda, vem bola na área do Arsenal.

42' United volta a ensaiar uma pressão, Mata e Herrera dominam o meio campo, além de Young ganhando todas pela ponta esquerda.

39' Com esse gol, Herrera chegou ao sexto e divide a artilharia do United em 2015 com Rooney.

38' Young vem levando a melhor sobre Bellerin em todos os lances.

36' Desde o gol do Manchester não tivemos mais nenhum lance de perigo, o United continua tentando usando os lados do campo.

31' Gol aconteceu no momento que o jogo estava equilibrado, a boa jogada de Young pela esquerda fez a diferença.

29' GOOOOOOOL DO UNITED! HERRERA! Young cruza da esquerda e o meia aparece livre na grande área para bater de primeira. Belo gol do Manchester.

26' Partida esfria nesse momento, o Arsenal equilibra o jogo e já não existe domínio do United.

24' Enquanto Falcao é titular na ausência de Rooney, Di Maria continua no banco como opção de Van Gaal.

21' Perdeu, Giroud. Jones divide com o centroavante francês na entrada da área e acaba escorregando, Giroud não consegue dominar a bola e acaba perdendo a chance em um lance patético.

18' Finalmente o time londrino consegue segurar a bola no ataque por algum tempo, mas Cazorla acabou errando um passe fácil e devolvendo a posse de bola ao United.

16' O Arsenal não consegue sair para o campo de ataque.

14' Ospina! Mata não bate bem e Ospina encaixa de forma tranquila.

13' Falta perigosa para o United, na entrada da grande área, grande chance.

12' Young! Arsenal sai em contra-ataque muito perigoso, Sanchez ia em direção a grande área e é desarmado com carrinho sensacional de Young.

11' Falta de ataque do United, lance para o Arsenal respirar um pouco, United domina a partida.

10' Mais uma vez para na zaga! Smalling fica com a sobra em cobrança de escanteio, bola explode na defesa dos gunners e sai novamente em escanteio. A bola tinha endereço.

9' CHEGOU BEM! Mata encontra Falcao em boas condições na grande área, na hora da finalização a zaga do Arsenal salva e ela vai para escanteio.

8' Wenger repetiu a escalação do Arsenal pela sexta vez seguida, isso não acontecia desde 1994.

5' Pra fora! Young passa por Bellerin e Ramsey, leva para o meio e arrisca de fora da área, sem perigo para Ospina.

4' Sanchez perde bola na intermediária defensiva, mas Falcao não aproveita o lance. No contra-ataque, Ramsey tenta encontrar Ozil na grande área, também sem sucesso.

2' Disputa pela bola no meio campo é muito grande. Não tinha como ser diferente, região do campo é muito povoada.

1' Sanchez tenta lançamento em profundidade para Ramsey, De Gea fica com a bola.

0' Bola rolando em Old Trafford, saída do Manchester.

Os times já estão perfilados em campo, quase tudo pronto para a bola rolar.

A grande ausência do jogo é por parte do United, Rooney desfalca a equipe.

UNITED ESCALADO: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Rojo; Mata, Blind, Herrera, Young, Fellaini; Falcao. Van Gaal terá como opções: Valdes, Blackett, McNair, Di Maria, Januzaj, van Persie, Wilson

ARSENAL CONFIRMADO: Ospina; Bellerin, Mertesacker, Koscielny, Monreal; Coquelin, Cazorla, Ramsey, Ozil; Alexis, Giroud. Opções no banco: Szczesny, Gibbs, Gabriel, Flamini, Rosicky, Wilshere, Walcott

A partida será realizada no lendáro estádio Old Trafford, também conhecido como o teatro dos sonhos.

Fique de olho: Santi Cazorla, meia do Arsenal: Seja qual posição for escalado, Cazorla dá conta do recado. Atualmente vem jogando como segundo homem do meio campo. Uma das suas atuações mais marcantes na temporada foi justamente em jogo contra o Manchester, na vitória por 2-1, pela FA CUP. (Foto: Getty Imagens Europa)

Fique de olho: Wayne Rooney, atacante do Manchester United: Mais uma vez ele chamou a responsabilidade. Em um ano de contratações badaladas como Falcão Garcia e Di Maria, Rooney foi o destaque dos diabos vermelhos, se consolidando cada vez mais como ídolo dessa geração. (Foto: Divulgação/United)

Porém o grande jogo entre as equipes na temporada foi pela FA CUP. Na fase de quartas de final, o United recebeu o Arsenal em Old Trafford. Depois de algumas temporadas os gunners voltaram a vencer na casa do rival, vitória por 2x1, com gol marcado por Welbeck, ex-jogador do United. Confira os lances da partida:

No primeiro turno o Arsenal em boa fase recebia um United em momento ruim. O time de Wenger tinha certo favoritismo, mas Rooney decidiu mais uma vez. Resultado: Vitória do United em pleno Emirates, confira os lances da partida.

A rivalidade entre os clubes é enorme, o clássico conta mais de 100 anos de história. O primeiro duelo aconteceu em 1894 quando o Manchester United ainda era chamado de Newton Heath e o Arsenal, de Woolwich Arsenal. São 221 confrontos, com 80 vitórias dos gunners, 95 do United e 46 empates.

O Arsenal poderia ter tido uma temporada melhor, mas boa parte da torcida se mostra até satisfeita com o desempenho dos comandados de Wenger. O time mais uma vez sofreu muito com lesões ao longo da competição, quando teve boa parte do seu elenco disponível, os gunners não fizeram feio, venceu a maioria dos seus jogos e chegou a ficar na segunda posição, lugar perdido na última rodada, em derrota em casa para o Swansea, que também levou ao fim uma série invicta de dez partidas. O Arsenal ainda fará a final da FA CUP, terá como rival o Aston Villa.

A temporada parecia ser mais um pesadelo para a torcida red devil. Com sérios problemas no sistema defensivo, o Manchester colecionou resultados ruins no primeiro turno. Quando ninguém mais esperava, veio a redenção, o time de Van Gaal ressurgiu e começou a pontuar bem, vencendo inclusive quase todos os confrontos diretos.

Na penúltima rodada da competição, os clubes entram em campo com situações bem parecidas na tabela. O Manchester United ocupa a quarta posição com 68 pontos ganhos, enquanto o Arsenal está em terceiro, com 70. Com isso o jogo se transforma em duelo de 6 pontos, com o United podendo terminar a rodada na terceira posição. Porém, no decorrer da semana o Arsenal já pode recuperar sua colocação, pois realizará uma partida a menos que tem, contra o Sunderland.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Manchester United x Arsenal minuto a minuto, partida válida pela 37ª rodada da Premier League, a ser disputada às 12h (de Brasília), no Old Trafford.