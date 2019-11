Fiorentina se recupera de eliminação na Europa League e passa tranquila pelo Parma

Após ser eliminada nas semifinais da Europa League, a Fiorentina bateu o Parma por 3 a 0 e se aproximou da vaga para tentar na próxima temporada o título da UEL. Com gols de Gonzalo, Gilardino e Salah, a Viola chegou aos 58 pontos e está em 5º lugar. Já rebaixado, o Gialloblù tem 17 pontos e está na lanterna da Serie A.

Na penúltima rodada da Serie A, a Fiorentina visita o Palermo, no domingo (24), às 10h. No mesmo dia e horário, o Parma joga diante de seu torcedor contra o Hellas Verona.

Fiorentina se impõe e abre vantagem

Eliminada na competição internacional, a Fiorentina entrou em campo pressionada para dar uma resposta à torcida e a fragilidade emocional do Parma, já rebaixado e falido, foi a situação perfeita para a Viola. Depois de um começo um pouco lento dos mandantes, que quase sofreram gol de Palladino com cinco minutos, aos 12, na bola alçada por Mati Fernández na área, Lucarelli afastou mal e ela sobrou para Gonzalo, que cabeceou no canto direito, sem chances para Mirante.

A partir do primeiro gol, a Fiorentina passou a dominar totalmente o jogo. Aos 15, na saída errada da defesa do Parma, Salah tabelou com Gilardino e avançou com velocidade, arriscou da entrada da área e bateu forte, mas a bola passou à direita do gol. Com chutes de longe, principalmente de Ilicic e Pizarro, a Viola levava constantemente perigo à Mirante.

Aos 25, Aquilani fez ótimo lançamento para a esquerda, Varela não afastou e a bola sobrou para Pasqual, que bateu forte de pé esquerdo e só não comemorou o segundo gol por causa de uma grande defesa de Mirante. O Parma foi dar sinal de vida aos 28. Varela fez jogada pelo meio e abriu para Gobbi, que cruzou rasteiro para Palladino, mas dessa vez foi Neto quem fez ótima intervenção. Só que um minuto depois, após Mirante mandar pela linha de fundo uma ótima finalização de Ilicic, Mati Fernández cobrou escanteio na primeira trave e Gilardino subiu mais alto que os zagueiros para desviar de cabeça e marcar o segundo da Fiorentina.

Durante todo o primeiro tempo, a Fiorentina foi dominante: conseguiu 12 finalizações - contra quatro do Parma - e manteve a posse de bola em 66% do tempo. Já perto do fim , Ilicic recebeu de Pizarro dentro da área livre e cruzou rasteiro, mas Gilardino não alcançou e a bola passou à direita da meta crociati.

Salah brilha e Viola administra vitória tranquila

O Parma voltou para a segunda etapa disposto a descontar o placar. Logo com um minuto, após uma sequência de finalizações do Parma na entrada da área, a bola sobrou para Nocerino na direita, mas a finalização cruzada foi fraca e Neto não teve dificuldades para segurar. Dois minutos depois, Palladino recebeu passe após ótima jogada de Varela na direita, bateu cruzado da entrada da área e a bola passou com perigo à direita do gol. Na cobrança do escanteio, a zaga viola não afastou definitivamente e sobrou para Nocerino, que bateu forte, mas em cima da defesa.

Depois desse começo melhor dos visitantes, a Fiorentina conseguiu retomar o controle da posse de vola e passou a criar chances novamente. Aos 6, Fernández cruzou da direita para a entrada da pequena área e Salah dominou, bateu de pé esquerdo, mas mandou por cima. Quatro minutos depois, Pasqual cruzou do lado esquerdo para Salah e o egípcio, com calma, passou por Jorquera e chutou para o gol de pé direito, sem chances para Mirante.

Mais tranquila, a Viola passou a ter menos intensidade e o Parma conseguiu aumentar seu número de finalizações. Aos 16, Ghezzal recebeu lançamento de Mendes dentro da área, bateu dividindo com Gonzalo e só parou em ótima defesa de Neto com o pé. Com o jogo já praticamente decidido, os técnicos resolveram jovens jogadores para estrear: o zagueiro croata Ricardo Bagadur, 19 anos, na Fiorentina e o meia francês Jeremy Broh, 18 anos, no Parma, fizeram suas primeiras partidas.

Já na parte final do jogo, a Fiorentina ainda voltou a assustar. Aos 34, Ilicic arriscou chute forte pelo lado esquerdo e exigiu outra intervenção de Mirante. Oito minutos depois, Diamanti recebeu de Badelj pelo meio e bateu forte de pé esquerdo. Mirante desviou com a ponta dos dedos e a bola explodiu no travessão. Nos acréscimos, Gilardino chegou a marcar outra vez, mas a arbitragem anulou o quarto gol por impedimento e o jogo terminou mesmo com a vantagem de três gols para a Viola.