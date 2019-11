Após ser agredida por policiais, família é convidada pelo Benfica para festa do título

No último domingo (17), uma imagem captada pela SNTV flagrou dois homens - um deles idoso - sendo covardemente agredidos por policiais na frente de duas crianças. O fato se desenrolou na cidade portuguesa de Guimarães, onde o Benfica adquiriu o 34º título da Primeira Liga. Torcedores encarnados comemoraram a conquista em todo o país. Entretanto, a festa não teve apenas bons momentos.

Um dos benfiquistas agredidos no entorno do Estádio Dom Afonso Henriques, local do empate sem gols entre as Águias e o Vitória de Guimarães, foi identificado como José Magalhães, de 43 anos. Ele estava acompanhado de seu pai e de seus dois filhos, de acordo com o jornal Correio da Manhã.

Os oficiais acertaram socos no avô dos meninos e deram uma "gravata" em José, que também sofreu golpes de cacetetes. As crianças se mostraram assustadas com a situação. O incidente ocorreu depois de o adepto aparentemente ter reclamado de algo para os policiais.

Nesta segunda-feira (18), o Benfica se pronunciou sobre o caso. O clube lisboeta convidou a família para assistir ao jogo contra o Marítimo, no Estádio da Luz, pela última rodada do campeonato nacional. O compromisso, a ser realizado no próximo sábado (23), dará continuidade à festa do bicampeonato dos Encarnados. O pontapé inicial está marcado para as 14h, horário de Brasília. Após a partida, a equipe receberá o troféu da temporada 2014/2015.

As duas crianças, inclusive, entrarão em campo juntamente com Luís Filipe Vieira, presidente do SLB, para a cerimônia da entrega da taça.

Confira, na íntegra, a nota oficial do Sport Lisboa e Benfica:

"Convidados especiais para a festa frente ao Marítimo

A convite do presidente, José Magalhães e os dois filhos vão marcar presença no Estádio da Luz, no jogo de consagração do Bicampeonato.

O presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira, entrou esta segunda-feira em contato com José Magalhães, adepto Benfiquista ontem envolvido no incidente com a polícia em Guimarães. O mesmo foi convidado a assistir ao próximo jogo em casa com o Marítimo, relativo à última jornada da Liga NOS, a consagração do Bicampeonato.

Os dois filhos de José Magalhães vão entrar com o presidente no relvado para a cerimônia da entrega do troféu de Campeão Nacional"