Colômbia aposta no amarelo clássico e azul arrojado nos mantos que vestirá na Copa América

Após boa campanha na Copa do mundo no Brasil ano passado, a seleção da Colômbia desponta como a terceira força do continente. Neste próximo mês de junho, será realizada no Chile a Copa América, onde os cafeteiros correm por fora na busca pelo título continental.

Estão no grupo C, ao lado de Brasil, Peru e Venezuela. A estreia na Copa América se dará no dia 14 de junho, contra a Venezuela, no Estádio El Teniente, em Rancagua. Na segunda rodada da fase de grupos, encara o Brasil no Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, dia 17 de junho. Finalizando a participação na primeira fase, o adversário será o Peru, dia 21 de junho, no Estádio Municipal Germán Becker, em Temuco.

Como é tradicional à nível de seleções, a adidas lançou dois uniformes para o torneio. Sendo a primeira tradicional e a segunda com um design diferente. Segundo informações estas camisas serão utilizadas até 2017.

A primeira camisa mantém a cor clássica. Predominantemente amarela. Os detalhes em azul escuro e vermelho chama a atenção nas mangas. A gola é um modelo já usado pela empresa alemã, com dois botões. A grande diferença para as demais versões dos anos anteriores é a introdução da bandeira da Colômbia na parte central. Nesta versão, ela está em tons de amarelo. Nas costas, a frase: “unidos por un pais”. Completam o kit, shorts azul escuro e meias vermelhas, com detalhes em amarelo.

Já no uniforme away, uma grande mudança. A camisa mescla tons de amarelos (ombros), com vermelho (mangas e barra). O que chama a atenção de quem vê é a bandeira no centro, como na camisa home, só que nas cores originais da bandeira. A gola desta é V. Segue o mesmo template da primeira camisa. E como sempre foi lançada em duas versões, a adizero (utilizada pelos jogadores) e a climacool (para os torcedores, vendidas em lojas).