Resultado Juventus x Lazio na final da Coppa Italia 2014/15 (2-1)

18:35 OS CAMPEÕES! Agora é a vez dos jogadores da Juventus subirem no palco para receberem as medalhas e erguer mais um trofeu nesse ano.

18:32 Jogadores da Lazio, aplaudidos pelos jogadores da Juventus e torcida, sobem ao palco para receber as medalhas de vice-campeões.

SÓ ALEGRIA! Depois de ser rebaixada e passa por diversos problemas por conta do calciopoli, a Juventus deu a volta por cima, voltou a elite do futebol na Itália e nos últimos 4 anos já conquistou 5 títulos importantes, voltando ainda a disputar um final do principal torneio do continente, A torcida é só alegria !!

SOBERANA! Se a Juventus já era a maior campeã de scudetto (33 no total), depois de hoje a Vecchia se tornou a maior campeã também da Coppa Italia. Foi o 10° título: 1937-1938, 1941-1942, 1958-1959, 1959-1960, 1964-1965, 1978-1979, 1982-1983, 1989-1990, 1994-1995 e 2014-2015. É o primeiro na Itália a atingir tal feito

AVASSALADORA! 20 anos depois, Juventus volta a conquistar a Coppa Italia. Na temporada, é o segundo título, e ainda tem a final da Uefa Champions League, no dia 06/06, contra o Barcelona. Será que vem a Triplice Coroa?

120' ACABOOOOOOOOU! Juventus É CAMPEÃ

120' +1 de acréscimo

117' UUUUUUH! Pereyra ajeita para Tevez que, na entrada da área, bate forte, cruzado, e vê a bola sair pela linha de fundo.

115' ATAQUE X DEFESA: Juventus se defende como pode, e a Lazio segue na pressão.

114' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Sai Licthsteiner e entra Padoin.

113' Após levantar na área, a bola acaba sobrando para Sturaro, que faz defesa tranquila.

113' Bonucci afasta mal e cede escanteio para a Lazio.

109' Stefano Pioli, para esse segundo tempo, tirou De Vrij e colocou Keita em campo.

109' BERISHA! Pirlo bate direto, mas o goleiro da Lazio estava esperto e fez grande defesa.

108' Candreva derruba Tevez perto da área. Um mini escanteio contra Berisha.

107' Vidal exagera no pé alto e o juiz marca falta do chileno em cima de Basta.

105' APITA O ÁRBITRO! Bola rolando para os últimos 15 minutos da prorrogação.

Veja o gol que vai dando a Juventus o título da Coppa Italia

106' FIM DE PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO: Só mais 15 minutos para definir se a Juventus fica com o título ou se a Lazio arranca o empate e leva a decisão para as penalidades.

105' +1 de acréscimo.

104' Lazio sentiu o gol, mas ainda assim sobe toda ao ataque e busca o empate. Juventus apenas se defende.

102' Vai terminar o primeiro tempo da prorrogação.

99' Felipe Anderson recebe na entrada da área e tenta o chute, mas a bola sobe demais e passa longe da meta defendida por Sturaro.

96' O centro-avante recebeu dentro da área e bateu rasteiro, Berisha não conseguiu segurar a bola e ela entrou. Vecchia vira o placar.

96' GOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Matri é o nome dele!

94' RESPOSTA DA VECCHIA! Vidal vai até a linha de fundo e cruza para a área, Matri, de cabeça, mando por cima do gol.

93' NA TRAAAVW! Djordjevic acerta, de primeira, um lindo chute, e vê a bola bater nas duas traves e não entrar.

92' Lazio reclama de uma falta de Evra em Basta que gerou um contra-ataque da Juventus. Árbitro manda o jogo seguir.

90' APITA O ÁRBITRO! Rola a bola para o primeiro tempo da prorrogação.

17:45 Após 90 minutos, tudo igual no estádio Olímpico. Juventus e Lazio terão mais 30 minutos para decidir, com bola rolando, quem fica com o título da Coppa Italia 2014/15.

48' FIM DE SEGUNDO TEMPO! Com o empate em 1 a 1, vamos para a prorrogação. Se ainda assim o placar não mudar, teremos cobranças de pênaltis.

47' UUUUUUUH! Tevez, de fora da área, arrisca o chute e a bola passa com perigo sobre o travessão de Berisha.

45' +3 de acréscimos.

43' Felipe Anderson tenta cruzar para Djordjevic, mas Bazargli chega primeiro e afasta.

41' GOL ANULADO! Após passe de Pirlo, Matri sai na cara de Berisha e finaliza a gol, mas o assistente, corretamente, invalida o gol por conta de impedimento.

39' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Sai Llorente e entra Matri.

38' PERDEEEU! Djordjevic, que acabou de entrar, recebeu lindo lançamento, saiu na cara de Sturaro mas não conseguiu finalizar a gol.

36' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO: Sai Klose e entra Djordjevic

36' Evra tenta cruzamento para a área, mas a zaga da Lazio se antecipa e faz o corte.

33' Felipe Anderson recebeu na entrada da área, demorou para passar a bola ou chutar e acabou perdendo a bola para Pereyra.

31' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS: Sai Pogba para a entrada de Pereyra.

31' Vidal tenta cruzamento na área para Llorente, mas a bola cruza toda a extensão do campo e sai pela linha de fundo.

30' Faltam apenas 15 minutos de jogo. Com esse resultado teremos decisão da Coppa Italia nos pênaltis.

24' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO: Sai Radu, machucado, e entra Maurício.

22' Parolo rouba a bola de Tevez e, de fora da área, tenta o chute, que passa longe do gol defendido por Sturaro.

19' Gentiletti cobra a falta, mas pega mal na bola e manda por cima do gol.

18' Candreva recebe e dispara, deixa Bonucci paraq trás, que faz falta. O juiz marca e mostra o cartão amarelo.

16' Juventus, tranquilamente, toca a bola enquanto a Lazio aperta a marcação, forçando um erro.

15' Evra chegar atrasado em Parolo e faz falta dura. O árbitro marca e ainda aplica o cartão amarelo.

12' UUUUUUUUUUH! Licthsteiner cruza, Pogba, de cabeça, manda por cima do gol.

5' Lulic tenta cruzar na área, mas a defesa da Juventus tira.

3' Lazio volta ofensiva, tocando a bola no campo de ataque, enquanto a Juventus sgegue se defendendo.

0' APITA O ÁRBITRO! Rola a bola para o segundo tempo de Juventus e Lazio.

Veja o gol de empate de Chiellini para a Juventus

Veja o gol de Radu, que abriu o placar com menos de 5 minutos

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Juvenuts e Lazio fazem, até aqui, um jogo emocionante e bastante equilibrado. Até aqui tudo igual em 1 a 1.

43' Lulic cruza na área, mas Basta não alcança e a bola sai pela linha de fundo.

41' AI NÃO BERISHA! Após receber bola recuada, o goleiro tenta sair jogando e chuta em cima de Tevez, que por pouco não marca o segundo da Juventus.

39' Evra é lançado, toca para Tevez que, dentro da área, isola a bola. Mas já não valia mais nada, o francês recebeu em posição irregular.

38' Pirlo tenta lançar Litchsteiner, mas Berisha sai do gol e fica com a bola.

36' Candreva bate falta, mas a bola explode na barreira.

31' UUUUUUUUUUUUUUH! Parolo solta o pé de fora da área e a bola passa raspando a trave direita de Sturaro.

27' Cataldi deixa o pé e faz falta em Bazargli.

26' STURARO! Depois de belo contra-ataque puxado por Felipe Anderson, a bola sobrou para Cataldi que, dentro da área, bateu rasteiro, colocado, mas o goleiro da Juventus fez bela defesa.

25' Lazio responde com Felipe Anderson. O meia recebeu na entrada da área e bateu colocado, mas a bola passou por cima da meta de Sturaro.

24' Evra cruza, Llorente ganha do marcador mas testa por cima do gol, sem susto para Berisha.

22' Candreva faz grande jogada individual na esquerda, mas quando cruza na área é bloqueado.

20' Gentiletti acerta Tevez por trás e o juiz marca a falta.

20' Jogo até aqui bastante equilibrado e aberto. Juventus se defende e tenta chegar no contra-ataque, Lazio procura chegar pelas laterais.

17' Parolo acerta carrinho maldoso em Vidal e o juiz marca falta, mostrando ainda o cartão amarelo.

15' Parolo tenta cruzamento para a área, mas a zaga da Juventus afasta e impede que a bola chegue em Klose.

13' Cataldi exagera e faz falta em Licthsteiner.

11' Jogo emocionante no Olímpico, não a toa são as duas melhores equipes, atualmente, na Itália.

10' Pirlo cruza na área, Bonucci ajeita de cabeça e Chielini, de primeira, deixa tudo igual no Olímpico.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Chielini é o nome dele!

8' Vidal chegar forte em Candreva e o juiz marca falta.

6' Pgoba lança Vidal que, de primeira, ajeita para Tevez, que não consegue o domínio e faz falta.

3' Cobrança de falta na área e o capitão da Lazio nessa tarde subiu mais alto e testou para o fundo das redes de Storari. Lazio sai na frente com menos de 5 minutos de jogo.

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA LAZIO! Radu é o nome dele.

3' Jogo começa corrido. Lazio aperta a saída de bola enquando a Juventus toca a bola.

1' Evra lança Llorente, mas o espanhol estava a frente do último jogador e o assistente marcou o impedimento.

0' APITA O ÁRBITRO! Rola a bola para a final da Coppa Italia entre Juventus e Lazio.

15:45 DE ARREPIAR! Estádio canta, junto com a cantora Chiara Galiazzo, o hino da Itália em coro, sem instrumentos, só na voz.

15:44 Os dois times sobem ao gramado para dar início ao grande jogo.

15:15 Já já, daqui a pouco, a bola vai rolar e somente uma equipe vai ficar com essa taça. Será que ela vai para Turim ou continuará em Roma?

15:09 No vestiário da Lazio está tudo pronto para a grande final.

15:07 Neste momento, jogadores da Juventus fazem o reconhecimento do gramado.

15:05 JUVENTUS ESCALADA: A Vecchia também está definida e escalada para o jogo de lgoo mais, entrando em campo com: Storari, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Pogba, Evra, Tevez, Llorente.

15:03 LAZIO ESCALADA: TIme albiceleste definido para a grande final, vindo a campo com: Berisha; de Vrij, Gentiletti, Radu; Basta,Parolo, Cataldi, Lulic; Candreva, Klose, Felipe Anderson

Construído em 1928, o Stadio Olimpico de Roma, como tem sido nos últimos anos, será, mais uma vez, o palco da decisão da Coppa Italia. Por ser de casa, a Lazio tem leve vantagem por conhecer o local do jogo de hoje tão bem, já que manda nele, juntamente com a Roma, suas partidas. Mas a Juventus já mostrou que ser visitante ou mandante, para ela, tanto faz.

Stefano Pioli, treinador da Lazio: “Devemos jogar a melhor partida possível, tanto do ponto de vista técnico como tático. O jogo que está por vir, se quisermos vencer, teremos de fazer um esforço estraodinário, acima da média. A Juventus é uma equipe de muita qualidade. Não podemos deixa-la jogar o tempo todo, onde leva perigo em todo o campo. Teremos que nos mover no tempo certo, sem dar referência ao adversário. Amanhã, contra eles, teremos que ter a atitude certa e dar raça”, afirmou o técnico albiceleste na sua coletiva na terça-feira.

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus: “São duas finais e para nós ambas tem o mesmo valor. A decisão da Coppa Italia é a primeira em vista, e é o segundo objetivo da temporada e queremos trazê-la para casa. Sabemos que será difícil, mas queremos vencer, seria um conquista extraordinária e daria um entusiasmo a mais para enfrentar o Barcelona”, disse o treinador da Juventus em sua coletiva um dia antes do jogo.

FIQUE DE OLHO: Felipe Anderson, meio-campista da Lazio: Dispensado no Santos por Muricy Ramalho, que fez duras criticas ao garoto, Felipe Anderson cresceu e cresceu muito na Lazio, sobretudo depois da chegada de Pioli ao comando técnico. De desconhecido à armador principal da equipe, Felipe vem sendo decisivo para os Aquille, e perante a favorita Juventus tem a árdua missão de guiar a equipe de Roma ao seu sétimo título da competição. O garoto, que dizem ter defeito de fábrica, hoje é cobiçado por vários clubes europeus e está na pré-lista de Dunga para disputar a Copa América 2015. Felipe Anderson tem, mais uma vez, a chance de calar os críticos e conquistar seu primeiro título pela Lazio.

FIQUE DE OLHO: Carlos Tévez, atacante da Juventus: O camisa 10 de Turim vive uma fase espetacular. Tévez vem sendo decisivo para a Juventus em todas as competições, e na Coppa Italia não deve ser diferente. Apesar de ter jogado pouco a competição, Carlitos é a principal arma contra a Lazio nessa decisão. Artilheiro do time na temporada, Tévez, ao lado de Morata, deram trabalho para muitas defesas ao longo de todo ano, inclusive para o todo poderoso Real Madrid, e agora, na luta pelo triplette, tem a missão de levar a Vecchia a mais uma conquista de título.

Pela Serie A, nos dois jogos em que se enfrentaram, a Juventus venceu a Lazio nas duas oportunidades. Em Roma, o time bianconero não se importou com a pressão e por jogar fora de casa, e bateu a equipe albiceleste por 3 a 0. Em Turim, a Vecchia venceu com facilidade por 2 a 0.

Para chegar até aqui, a Juventus eliminou o Verona (6-1) nas oitavas, depois o Parma (1-0) nas quartas e a Fiorentina (4-2) nas semis. Já a Lazio despachou o Torino (3-1), o Milan (1-0) e por último o Napoli (2-1).

A Lazio, por sua vez, de 2000 para cá venceu a competição quatro vezes, totalizando no mento seis títulos. Em uma dessas decisões, os laziali derrotaram justamente a Juventus, na temporada de 2003/04 por 4 a 2. A última vez em que faturou o torneio foi em 2012/2013, quando derrotou a arquirrival Roma, no Olimpico, por 1 a 0.

Mas o time comandado por Massimiliano Allegri vive um grande jejum no torneio. A última vez que a Juventus venceu a competição foi em 1994/95, exatos 20 anos atrás.

Ao lado da Roma, a Juventus é uma das equipes que mais venceu Coppa Italia, totalizando nove títulos. Caso venha a derrotar a Lazio, a equipe de Turim chegará ao seu décimo título, se tornando assim a equipe que mais venceu a competição.

Já a Lazio, depois de um início de temporada turbulento, a equipe comandada por Stefano Pioli cresceu, ganhou corpo, e agora pode terminar o ano com o vice-campeonato da Serie A. Os biancocelesti esperam bater a Vecchia na Coppa Italia para fechar sua campanha com chave de ouro.

A Juventus, que já faturou o tetracampeonato italiano, tenta o seu segundo título da temporada. Classificada ainda para a final da Uefa Champions League, o time bianconero tenta repetir o feito da Internazionale em 2010 e buscar faturar a tríplice coroa.

As duas melhores equipes da Itália se enfrentam nessa quarta-feira (20) pela segunda maior competição do país, e vão decidir, logo mais, às 15h45, com quem fica com a taça da Coppa Italia 2014/15.

Boa tarde, caros leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora todos os lances em tempo real da final entre Juventus x Lazio pela Coppa Italia.