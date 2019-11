Augsburg vence M'gladbach de virada e se garante na fase de grupos da Europa League

Este sábado (23) foi emblemático para o Augsburg. Os Fuggerstädter quebraram uma invencibilidade de 13 jogos do Borussia Mönchengladbach e, de quebra, classificaram-se à fase de grupos da Uefa Europa League 2015/2016. O resultado de 3 a 1 em pleno Borussia-Park permitirá ao FCA participar de uma competição europeia pela primeira vez em 107 anos de história.

O atacante brasileiro Raffael colocou o time da casa em vantagem aos 36 minutos da primeira etapa. No entanto, o volante Håvard Nordtveit deixou os Potros com um a menos após falta dura em Tim Matavz e complicou a vida dos anfitriões, que acabaram sofrendo a virada. Pierre Højbjerg, Tim Matavz e Sascha Molders foram os responsáveis pela segunda derrota do Gladbach em seus domínios na temporada - a primeira também foi por 3 a 1, para o Eintracht Frankfurt, no primeiro turno; curiosamente, também de virada.

Apesar de terem terminado a temporada 2014/2015 com revés, os Fohlen não têm do que reclamar. Com 66 pontos somados, os comandados de Lucien Favre terminam a Bundesliga na terceira colocação, melhor desempenho desde a temporada 1986/1987, quando ficou no mesmo posto.

Dono do quinto melhor ataque (53 gols marcados) e da segunda melhor defesa (26 tentos sofridos) do torneio, o M'gladbach trilhará novos caminhos na próxima temporada: disputará a fase de grupos da Uefa Champions League pela primeira vez desde que o novo formato foi instituído na maior competição interclubes da Europa.

Do outro lado, o balanço também é positivo. Quinto colocado com 49 pontos, o Augsburg atingiu seu melhor desempenho na elite. A equipe da Baviera figura entre os grandes do futebol alemão desde a temporada 2012/2013. O time de Markus Weinzierl encerra o certame com 43 bolas na rede e 43 gols concedidos.

O dia foi de despedidas em Mönchengladbach. O zagueiro Filip Daems, os volantes Thorben Marx e Christoph Kramer e o atacante Max Kruse encerraram seus ciclos no clube da Renânia do Norte-Vestfália.

Os destinos dos jogadores serão distintos. Após 10 anos no Gladbach, o ex-capitão Daems acertou transferência para o Westerlo, da segunda divisão belga. Marx, que vestia a camisa dos Borussen desde 2009, anunciou aposentadoria. Campeão mundial com a Alemanha em 2014, Kramer voltará ao Leverkusen, clube dono de seus direitos federativos. Já Kruse, vice-artilheiro da equipe na temporada com 11 gols (mesmo número de Patrick Herrmann e com um gol a menos que o líder Raffael), foi vendido ao Wolfsburg por cerca de 12 milhões de euros.

Wolfsburg empata com Colônia fora de casa e é vice-campeão

No RheinEnergieStadion, Colônia e Wolfsburg ficaram no empate em 2 a 2. Os Bodes saíram na frente logo aos três minutos, com gol de Yuya Osako. Não demorou muito para os Lobos chegarem à virada: Ivan Perisic, após grande passe de Caligiuri, e o brasileiro Luiz Gustavo, que aproveitou rebote na área, colocaram os visitantes em vantagem. Eram jogados, respectivamente, oito e 15 minutos de partida.

Os mandantes "beliscaram" a igualdade no marcador graças a um gol contra de Robin Knoche, anotado aos 16 minutos da segunda etapa.

O resultado foi o suficiente para os alviverdes ficarem com o vice-campeonato da Bundesliga. O plantel de Dieter Hecking somou 69 pontos e representará a Alemanha na próxima Champions League, ao lado de Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach - se tiver sucesso nos playoffs, o Bayer Leverkusen fará companhia a esses três clubes na fase de grupos da UCL. No próximo sábado (30), o Wolfsburg busca o inédito título da DFB-Pokal diante do Borussia Dortmund, em partida a ser jogada no Estádio Olímpico de Berlim.

Sem qualquer outro compromisso na temporada, o Köln, atual campeão da segunda divisão, encerra 2014/2015 na 12ª posição. O time de Peter Stöger somou 40 pontos e cumpriu a missão de permanecer no primeiro escalão.

Em jogo para cumprir tabela, Eintracht Frankfurt bate Bayer Leverkusen

A Conmerzbank-Arena foi palco de um duelo entre equipes as quais não tinham mais ambições na Bundesliga. Quem levou a melhor foi o Eintracht Frankfurt, que superou o Bayer Leverkusen com gols do atacante Haris Seferovic e do zagueiro Alexander Madlung. O meia Karim Bellarabi descontou para os Aspirinas.

Comandadas por Thomas Schaaf, as Águia viveram altos e baixos na temporada e ficaram na nona colocação, com 43 pontos. Classificado aos playoffs da Champions League 2015/2016, o Leverkusen de Roger Schmidt acumulou 61 pontos e foi o dono do quarto posto.