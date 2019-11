Resultado de Barcelona x Deportivo La Coruña pela La Liga 2014/15

Encerramos por aqui a transmissão! O Barcelona conquista o Campeonato Espanhol! Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima!

PÓS-JOGO! XAVI HERNANDEZ LEVANTA A TAÇA! O BARCELONA É CAMPEÃO DA LA LIGA!

FIM DE JOGO! EMPATE POR 2 A 2! LA CORUÑA SE MANTÉM NA PRIMEIRA DIVISÃO!

47' O choro de Xavi no banco de reservas do Barcelona.

45' Teremos cinco minutos de acréscimo!

40' Xavi chora no banco do reservas. Jogador visivelmente emocionado.

39' O Camp Nou vem abaixo! Aplausos gigantesco para Xavi, que é substituído em sua despedida. Lágrimas nos olhos do jogador.

39' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Xavi. Entra: Iniesta.

35' Com este resultado o La Coruña vai se livrando matematicamente do rebaixamento.

30' GOL DO LA CORUÑA! Medunjanin cobra falta na entrada da área e para no meio do caminho. Ele fica com o rebote, volta a ser bloqueado, mas Diogo Salomão manda para o fundo das redes, de primeira, após ficar com a sobra.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEPORTIVO! DIEGO SALOMÃO EMPATA A PARTIDA!

28' SALVA FABRICIO! Seria um golaço de Xavi! Por cobertura, o camisa 6 toca com categoria, mas Fabricio salva para escanteio.

25' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Bartra. Entra: Mascherano.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DEPORTIVO! LUCAS PÉREZ DESCONTA!

17' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Vermaelen. Entra: Douglas.

14' Com os dois gols deste sábado, Messi chega aos 43 no Campeonato Espanhol. Cristiano Ronaldo, que ainda jogar neste sábado, tem 45. Jogadores lutam pela artilharia.

13' GOL DO BARCELONA! Neymar escapa pela direita e cruza para Messi, livre, empurrar as redes. É o segundo do Barcelona!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI MARCA O SEGUNDO!

11' Xavi cobra falta próximo a área, mas a bola sobe demais e sai pela linha de fundo.

10' Douglas e Munir estão no aquecimento.

7' Neymar e Messi tabelam em contra-ataque rápido do Barcelona. Próximoa a área, o brasileiro se afoba e é desarmado por Alex.

5' La Corunã segue na defesa, enquanto o Barcelona toca a bola no campo de ataque. Mesmo panorama da etapa inicial.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO! As estatísticas do primeiro tempo de Barcelona e La Corunã!

INTERVALO! Com 34 pontos, o La Coruña está sendo rebaixado no Campeonato Espanhol. Almeria, com 33, e Córdoba, com 20, também se vão à Série B.

INTERVALO! Uma partida digna de amistoso no Camp Nou. A comemoração pelo título espanhol e a desperdida de Xavi chamam mais atenção que o jogo em sí. Placar de 1 a 0, gol de Messi.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Barcelona vence por 1 a 0 no Camp Nou!

45' Teremos tres minutos de acréscimo.

41' Aos 41 minutos, o La Coruña cruza a linha do meio de campo pela primeira vez na partida.

31' Partida digna de um amistoso. O Barcelona comanda as ações, tocando bola com tranquilidade, enquanto o La Corunã se defende e não mostra nenhuma reação.

26' "Campeones, campeones, olê, olê, olê", canta a torcida do Barcelona no Camp Nou.

23' QUASE NEYMAR! Desta vez foi a chance do brasileiro, que por pouco não marca o segundo do Barcelona!

21' Xavi lança Pedro na área, mas manda forte demais e joga para fora. Domínio segue nos pés do Barça.

17' FABRICIO! Duas defesas espetaculares do goleiro do La Corunã! Na primeira em chute de Messi, logo depois na finalização de Pedro.

14' GOL DO BARCELONA! ANULADO! Assistência de Neymar para Messi que balancaria as redes novamente. Mas o bandeira assinalou impedimento no lance.

9' Torcida do Barcelona aplaude Xavi a cada toque na bola. Muita emoção no Camp Nou.

6' Barcelona é amplamente superior. O La Coruña mal consegue passar do meio de campo.

4' GOL DO BARCELONA! Cruzamento da direita para Messi cabecear de peixinho. O Barcelona abre o placar logo no início da partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI ABRE O PLACAR!

0' COMEÇA O JOGO NO CAMP NOU!

Lindas homenagens no Camp Nou. O mosaico ao título do Barcelona e a bandeira para Xavi.

As estatísticas de Xavi pelo Barcelona. Ídolo que será eternalizado pelo clube.

Xavi será o capitão do Barcelona na partida de hoje.

A torcida do Barcelona também fará sua homenagem. Teremos um bandeirão em homenagem ao camisa 6 nas arquibancadas do Camp Nou.

E o Barcelona jogará com uma camisa especial. Junto ao manto azulgrana, a frase '6ràcies Xavi' virá bordada. Será o último jogo do meiocampista pelo clube.

As estatísticas do confronto entre Barcelona e La Corunã.

O Barcelona vai a campo com: Jordi Masip; Adriano, Bartra, Vermaelen, Mathieu; Sergi Roberto, Xavi, Rafinha; Pedro, Neymar, Messi.

Vermaelen fará sua estreia pelo Barcelona! Com time misto, Luis Enrique deu oportunidade ao zagueiro!

O anuncio da saída de Xavi também foi comentado por Luis Enrique, que aproveitou a oportunidade para elogiar o ex-companheiro de Barcelona e atual capitão da equipe: “É a dura realidade do futebol. O tempo passa para todos. Ele agora vai viver outra experiência. Será bom para ele, para a família - mas ele terá de se acostumar, porque aqui ele passava e recebia a bola; lá ele vai passar a bola e receber melões e melancias. Essa saída servirá para ele ter uma noção de como ele foi querido e amado aqui, e da importância dele para o clube”

Com a La Liga já garantida, o foco do Barcelona neste momento são as duas finais que estão por vir. O técnico Luis Enrique não quis falar quando perguntado sobre a próxima temporada e lembrou que o foco ainda está nesta temporada que ainda não terminou: "Não conversei com a diretoria ainda. Combinamos de conversar apenas no final da temporada. Agora, estou concentrado nas duas finais que temos pela frente"

Xavi encerrou a coletiva na última quinta-feira (21) agradecendo o clube e a torcida: "Não poderia ter carreira melhor. Sou muito feliz de como rendi, não deixei nada. Só falta conseguir os dois troféus que faltam. A torcida me tratou de forma incrível. Não poderia pedir mais, fui imensamente feliz. Agora, tenho um projeto muito animador no Catar, com minha família. No futuro, quero estar aqui no Barça. Quero voltar para casa e trabalhar, seja como treinador ou diretor esportivo. Para mim, o Barça é o melhor clube do mundo"

A partida de hoje diante do Deportivo La Coruña marca a última de Xavi com a camisa do Barcelona pelo Campeonato Espanhol. O meia ainda tem pela frente a final da Copa do Rei - na qual irá se despedir da torcida no Camp Nou - e por fim, sua última partida será em Berlim, contra a Juventus, na final da Champions League.

Xavi pode conquistar mais dois títulos ainda: Copa do Rei e Champions League. Caso conquiste os dois títulos, termina sua história no Barcelona com 34 títulos.

Além do recorde de partidas oficiais, Xavi também é recordista de títulos pelo clube, sendo 32 conquistas, além do jogador com mais vitórias na história do Campeonato Espanhol, 322. Xavi conquistou pelo Barcelona 8 vezes a Liga, 6 a Supercopa da Espanha, 3 Champions League, 2 Copas del Rey e duas Supercopas européias.

Xavi é o jogador que mais vestiu a camisa do clube. sendo 764 partidas oficiais além de 83 gols marcados. Marcar gols nunca foi o forte de Xavi mas sim seu estilo de jogo, a forma como controlava o meio de campo, um verdadeiro símbolo do clube e das últimas gerações vencedoras.

O Barcelona tentou uma renovação de contrato com o ídolo até 2018, mas o meia já tinha decidido que iria para o Al-Sadd do Catar: "Quero agradecer ao clube, que confiou em mim. Nas últimas semanas, me ofereceram a renovação até 2018, mas a decisão estava tomada. Quero agradecer o apoio da torcida e espero não decepcionar ninguém. Será complicado não vestir a camisa do Barça. Não queria que chegasse este momento, mas entendo que é a hora de ir"

"É uma decisão definitiva. Não foi fácil. Tive o consentimento de minha família, minha esposa. Nesta temporada eu tive menos minutos, menos oportunidades. Chegou o momento de sair. Custa muito tomar essa decisão. Preciso mudar os ares com a minha família. Tenho um projeto para continuar a jogar. Já fiz um contrato com o Al Sadd por duas temporadas e opção de uma mais. Também vou ser embaixador do país no Mundial e me formar como treinador", disse o emocionado Xavi.

Xavi anunciou também que será embaixador da Copa do Mundo de 2022 que será realizada no Catar.

Após 17 temporadas no Barcelona, o meia Xavi anunciou na última quinta-feira (21) que está de saída do clube catalão rumo ao Al-Sadd, do Catar.

Depois de desfalcar a equipe diante do Atlético de Madrid na rodada anterior, Luis Suárez ainda é dúvida. Caso não jogue, o jovem Munir formará o trio de ataque com Pedro e Messi.

De olho nos próximos compromissos e com o título da La Liga já garantido, o técnico Luis Enrique deverá poupar alguns jogadores, entre eles os brasileiros Daniel Alves e Neymar, o zagueiro Piqué e os meias Busquets e Iniesta.

Depois de conquistar o título do Campeonato Espanhol, o time catalão vai em busca da tríplice coroa. A equipe comandada por Luís Enrique tem pela frente o Athletic Bilbao pela final da Copa do Rei e a Juventus pela final da Uefa Champions League.

Com gol de Messi, o Barcelona venceu o Atlético de Madrid no Vicente Calderón, pela 37ª rodada, e conquistou o título antecipado da La Liga.

O Barcelona, já campeão com uma rodada de antecedência, recebe o Deportivo La Coruña no estádio Camp Nou para encerrar o campeonato.

A temporada está no final. Esta é a última rodada do Campeonato Espanhol. A VAVEL Brasil transmitiu todas as rodadas em tempo real para você ficar bem informado minuto a minuto dos jogos mais importantes. Aqui, na rodada passada, vimos o Barcelona conquistar o título da La Liga ao vencer o Atlético de Madrid no Vicente Calderón. Contamos com a sua audiência nesta última rodada para fechar a temporada com chave de ouro.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da partida entre Barcelona x Deportivo La Coruña, pela última rodada da Liga BBVA 2014/2015. A bola rola às 13h30 (de Brasília), no estádio Camp Nou. Siga com a VAVEL Brasil!