Com dois de Cavani, PSG encerra campanha na Ligue 1 com vitória diante do Stade de Reims

Na tarde deste sábado (23), no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain encerrou sua participação nesta atual edição da Ligue 1 com vitória. A vitima da vez foi o Stade de Reims. A vitória por 3 a 2, com destaque para Edinson Cavani autor de dois gols, manteve a equipe invicta em jogos como mandante. Esta foi a nova vitória seguida na competição, recorde do time.

Com o resultado, o PSG acabou a temporada com 83 pontos, na liderança. Já o Stade de Reims, ficou em 14º, com 44. No estádio, a festa estava preparada. No gramado, uma pintura especial, em comemoração ao quinto título do clube. Jogadores como Douchez e Camara, capitão nesta partida e sua última pelo PSG, ganharam oportunidades no time titular, assim como Lucas. Além disso, a equipe estreou o novo uniforme da próxima temporada.

Paris domina e abre boa vantagem no placar

Como de costume o Paris Saint-Germain tomou a iniciativa. A primeira boa chance veio aos quatro minutos: Lucas levou à linha de fundo e cruzou, Pastore livre chutou rasteiro, mas Signorino salvou em cima da linha. A duvida ficou se a bola entrou ou não. Pouco depois, Pastore achou Cavani na esquerda, o uruguaio driblou o marcador e arrematou; Agassa mandou para escanteio.

O Stade de Reims ficava pouco com a bola, mas quando a tinha tentava triangulações e mandar a bola na área. O Paris mantinha a posse, trocava passes e era mais perigoso. Lucas arrancou pelo meio, avançou e quando iria arrematar, Fofana deu um carrinho e desarmou o brasileiro. Do outro lado, Conte soltou a bomba do meio da rua e Douchez fez grande defesa, mandando pela linha de fundo.

Aos 29 minutos, o Paris abriu o placar. Verratti deu belo lançamento para Cavani, que surgiu em boa posição por trás da defesa. O camisa 9 avançou e bateu na saída de Agassa, para o fundo das redes. A pressão do time da capital aumentava, Pastore por pouco não vez o segundo, a tentativa foi na rede pelo lado de fora.

Já no fim da etapa inicial, Pastore achou Cavani entrando em diagonal, ele dominou no peito e chutou de primeira, a bola subiu e passou por cima da meta. Insistindo, a equipe conseguiu o mais um tento. Lucas trouxe para o meio, rolou para Rabiot, que dominou e encheu o pé vencendo Agassa.

Etapa final movimentada; Paris fecha o campeonato com vitória

No segundo tempo, o ritmo seguiu devagar até que aos nove minutos, em cobrança curta de escanteio, o Stade de Reims diminuiu o placar. Signorino fez grande jogada pela esquerda, driblou Pastore e deixou Cavani na saudade. O lateral cruzou e Mandi cabeceou no meio da marcação, para fazer o gol. Pouco depois, o empate quase veio. Signorino cruzou, Thiago Silva se atrapalhou e a sobra ficou com Charbonnier, o camisa 10 chutou a queima roupa e Douchez fez grande defesa.

Após esse susto, o time da casa acordou. Cavani arriscou o chute cruzado e Agassa espalmou. O Reims voltou a levar perigo: Charbonnier lançou Moukandjo na ponta direita, o camaronês cruzou e Camara falhou. A bola ficou viva e Diego veio de trás chutando de primeira, acabou isolando, perdendo grande chance.

A intensidade voltou a diminuir, as equipes erravam alguns lances. Porém, em lance rápido, de contra-ataque, o Paris ampliou a vantagem. Lavezzi, que havia entrado na vaga de Lucas, recebeu bom lançamento de David Luiz, o argentino cruzou na medida e Cavani empurrou para as redes.

A desatenção da defesa do PSG custou caro. Mfulu recuperou a bola dentro da área e passou para Kyei, o atacante chutou no ângulo e fez o segundo do Reims. O gol não estragou a festa do atual tricampeão. A festa seguiu ao fim da partida, com a entrega das medalhas e do troféu.