Resultado Chelsea x Sunderland na Premier League 2015 (3-1)

Chelsea vence mais uma na Premier League e agora vai receber a medalhas e taça!

45+2' Lee Mason encerra a partida!

45' Mais dois minutos de jogo!

42' Boa jogada de Matic pela ponta esquerda, cruza rasteiro, se antecipa ao marcador e faz o terceiro gol do Chelsea!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DOOOO CHEEELLSSEAAAAAA!

41' O Sunderland começa a arriscar chutes de fora da área, mas Petr Cech está segurando fazendo boas defesas.

39' Agora o Chelsea recua e espera um contra ataque para matar a partida.

34' Cruzamento de Remy da direita na cabeça de Willian que manda no canto! Mannone vai buscar e manda para escanteio.

33' Substituição no Chelsea. Sai Mikel e entra o jovem Christensen

29' Substituição no Sunderland. Sai Johnson e entra Giaccherini

24' Hazard recebeu no meio, carregou e tocou para Remy que na entrada da área arriscou o chute e mandou para o fundo do gol!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DOOOO CHEEELLSEAAA!

21' Willian arriscou o chute de fora da área e passou ao lado do gol.

18' Chelsea pressiona na segunda etapa!

13' Ataque pela ponta esquerda do Sunderland, finalização de Fletcher, Cech espalma para o meio da área, a bola sobra Defoe que tenta o chute de primeira e Azpilicueta tira em cima da linha!

8' Jogada de Hazard pelo meio, deixou de calcanhar para Remy que fintou o marcador, invadiu a área, mas foi travado de novo na hora da finalização.

6' Pivô de Diego Costa dentro da área, rolou para Willian, que tocou para Remy. O frances tentou o chute, mas foi travado na hora H.

4' Escanteio para o Chelsea!

0' Rola a bola para a segunda etapa!

SHOW DO INTERVALO: Finalizações no gol: Chelsea 2 x 4 Sunderland

SHOW DO INTERVALO: Posse de bola: Chelsea 64% x 36% Sunderland

45+3' Final da primeira etapa! Com gols de Fletcher e Diego Costa, Chelsea e Sunderland empatam e um a um.

45+2' Defoe de novo com perigo pelo lado esquerdo, cortando a marcação e finalizando. Cech manda para escanteio.

45' Mais 3 minutos de acréscimos.

42' Após levar o cartão, Cuadrado sentiu uma lesão na coxa e deixa a equipe para entrada de Remy.

40' Cartão amarelo para Cuadrado por falta em Jones.

36' Diego Costa cobra muito bem no canto e empata a partida!

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DOOO CHEEEESEAAA!

35' Penalti para o Chelsea! Jogada de Cuadrado e Fletcher o derrubou.

29' O marfinense saiu carregado de campo.

28' Substituição no Chelsea! Sai Drogba e entra Diego Costa!

26' Após cobrança de escanteio, a bola cruzou toda área e foi parar na cabeça de Fletcher que empurrou pro fundo do gol!

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DOOOO SUNDERRLAAAND!

23' Defoe invade a área e bate cruzado, obrigando Cech a fazer mais uma boa defesa na partida.

19' Boa triangulação do Sunderland, mas Hodwell finalizou muito mal.

15' Ivanovic arrisca da entrada da área e Mannone manda para escanteio.

13' Na cobrança Larson bateu bem e Cech mandou para escanteio.

12' Rodwell fez fila pelo lado esquerdo do campo de ataque e Ivanovic cometeu falta.

11' Chelsea tem maior posse de bola e o Sunderland espera por um contra ataque.

3' Jogada de Cuadrado pela ponta direita, cruzou rasteiro e quase Drogba abriu o placar.

2' Chelsea já começa pressionando com bolas cruzadas.

0' Rola a bola no Stamford Brigde!

Além de Drogba, outro que deve deixar o Chelsea é o goleiro Petr Cech. O arqueiro foi reserva durante toda a temporada e atuou pouco.

E antes do início da partida, Drogba anunciou que deixará o Chelsea ao final da temporada. Por isso, o marfinense será o capitão da equipe.

E no banco de reservas do black cats: Cattermole, Reveillere, Graham, Giaccherini, Vergini, Buckley, Pickford

Já o Sunderland vai a campo com: Mannone, Jones, van Aanholt, O’Shea (c), Coates, Larsson, Rodwell, Johnson, Fletcher, Wickham, Defoe

No banco de reservas, José Mourinho tem: Courtois, Filipe Luis, Christensen, Boga, Remy, Diego Costa, Solanke

Chelsea confirmado para a partida: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Mikel, Matic; Cuadrado, Willian, Hazard; Drogba (c)

FIQUE DE OLHO: Experiente, Jermain Defoe chegou ao Sunderland em janeiro e foi um dos responsáveis pela equipe se manter na Premier League.

FIQUE DE OLHO: O garoto Loftus-Cheek vem ganhando oportunidades neste fim de temporada na equipe principal do Chelsea e tem feito boas partidas. Bastante elogiado pelo técnico José Mourinho.

Em sua última coletiva na temporada, o treinador Dick Advocaat falou sobre o desafio que foi a temporada e a possibilidade de continuar na equipe: “Eles querem que eu fique, definitivamente. Eles já debateram isso há umas duas semanas, mas tenho que ser honesto com todos, com a minha família e meu clube. Vou tirar minhas férias e nessa semana tomarei minha decisão e os direi o que vou fazer. Mas é muito importante que o clube não continue fazendo o que tem feito nos últimos quatro anos – todo ano lutando contra o rebaixamento – porque eles têm que perceber que esse é um clube grande, com um grande estádio e uma grande base."



"As instalações são sensacionais. Mas eles têm que investir em jogadores melhores, para fazer um elenco mais forte, então o que precisamos é de mais competição entre os jogadores. Isso é importante, de outra forma eles estão tornando as coisas mais difíceis para eles mesmos."



"Esse foi um dos maiores desafios (da minha carreira) porque haviam apenas nove jogos. Você tem que conhecer todo mundo e isso é difícil com cinco jogos fora de casa, incluindo Arsenal e Chelsea. Mas eu estava desesperado para fazer o trabalho e, se você dá 100 por cento, então todos os jogadores e as pessoas envolvidas com o clube podem alcançar esse tipo de coisas também”.

Como o Chelsea, o Sunderland também tem desfalques: O goleiro Costel Pantilimon, Jordi Gómez, Wes Brown e Liam Bridcutt, lesionados estão fora. Sebastian Larsson é dúvida, assim como Danny Graham. Está prevista a relação de alguns garotos para o banco de reservas.

Em sua entrevista coletiva, José Mourinho comentou sobre a temporada da equipe e a Premier League conquistada: “Todos querem o mesmo (o título da Premier League), mas só um pode vencer. Isso não significa que os outros não estão fazendo um bom trabalho. É difícil. Você vai a outros países e sabe que, se for para um grande clube, você vence. Nesse país, você pode terminar em primeiro, quarto ou quinto. Estou certo de que o Liverpool estava pensando em tentar vencer o título após terminar em segundo (na última temporada)."



"Nós fomos terceiros, e agora somos primeiros. O Arsenal foi quarto e agora é terceiro. O Manchester United foi sétimo e agora é o quarto. O Manchester City saiu do primeiro para o segundo. É perigoso, mas nós precisamos sempre pensar positivamente e começar a temporada sentindo que somos candidatos ao título, mas que depois disso há um grande risco."

Chelsea sem vários jogadores: José Mourinho não poderá contar com Ramires, Oscar e Kurt Zouma, lesionados e Cesc Fàbregas, suspenso. Petr Cech com uma pequena lesão e Eden Hazard que retirou os sisos são dúvidas.

Histórico dos confrontos: Em 120 jogos, são 57 vitórias do Chelsea, 41 vitórias do Sunderland e mais 22 empates.

O último confronto entre Chelsea e Sunderland foi no dia 29 de novembro de 2014 e terminou num empate em zero a zero. Os melhores momentos da partida:

A equipe de Sunderland está na 15ª colocação com 38 pontos, quatro a mais que o Hull City, primeira equipe da zona de rebaixamento.

Já o Sunderland conquistou um grande empate contra o Arsenal no Emirates na última quarta-feira (20). O resultado livrou matematicamente os black cats da chance de ser rebaixado. Veja como foi a partida aqui

Os blues vem de derrota para o West Bromwich por três a zero na última segunda-feira (18). Confira todos os detalhes da partida aqui

A partida não é de grande importância para as duas equipes. Após o jogo o Chelsea receberá a taça de campeão da Premier League.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe Chelsea x Sunderland , em partida válida pela 38ª rodada da Barclays Premier League, realizado no estádio Stamford Brigde em Londres, Inglaterra.