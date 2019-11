Hamburgo supera Schalke 04 e buscará salvação nos playoffs; Freiburg e Paderborn caem

Um dos clubes mais tradicionais da Alemanha, o Hamburgo não tem acumulado bons desempenhos nas últimas temporadas. Em 2013/2014, por exemplo, o time da cidade homônima escapou do rebaixamento por ter sido beneficiado pela regra do gol fora de casa no playoff contra o Greuther Fürth, terceiro colocado da segunda divisão àquele ano. Nesta temporada, o HSV terá de passar pelo mesmo drama. Mas poderia ter sido pior. Vice-lanterna da Bundesliga no início da rodada, o escrete de Bruno Labbadia bateu o Schalke 04 por 2 a 0 na Imtech Arena e, graças à derrota de 2 a 1 do Freiburg para o Hannover, subiu uma posição e ficou na zona da repescagem.

Os gols que reacenderam a esperança dos Dinossauros foram marcados por Ivica Olic e Slobodan Rajkovic. Ambos os tentos saíram na segunda etapa. O ponta-direita croata inaugurou o marcador aos quatro minutos, em finalização precisa com o pé direito. Nove minutos mais tarde, os donos da casa liquidaram a fatura graças à bola parada: Holtby cobrou falta na área, e o zagueiro sérvio testou às redes. Com o resultado, o Hamburger termina a BL 2014/2015 na 16ª colocação, mesma posição da temporada passada, com 35 pontos.

A parte de baixo da tabela estava embolada. Ao final do primeiro tempo, o 0 a 0 rebaixava o Hamburgo. No momento em que já vencia por 2 a 0, a equipe escapava de qualquer chance de degola, pois Paderborn e Stuttgart estavam empatando, enquanto o Hannover vencia o Freiburg.

Contudo, os Suábios chegaram à virada e rebaixaram o adversário, que faziam sua primeira temporada na Bundesliga. Já a derrota do SCF se manteve, e o time de Freiburg im Breisgau caiu junto ao Paderborn. Hannover, Stuttgart e Hertha Berlin se salvaram. Divadi e Ginczek foram os heróis do VfB, e o H96 foi beneficiado com um tento de Kiyotake e um gol contra de Krmas. Vucinovic e Petersen descontaram para Paderborn e Freiburg, respectivamente.

Sem chances de chegar à zona de rebaixamento, o Hertha foi derrotado pelo Hoffenheim, também por 2 a 1, e ficou a uma posição da zona da repescagem. Modeste e o brasileiro Roberto Firmino deram a vitória ao TSG, e Beerens descontou. Os berlinenses somaram os mesmos 35 pontos do HSV e escaparam por levarem vantagem no saldo de gols (-16 a -25). Stuttgart (36) e Hannover (37) ficaram logo à frente.

Agora, o Hamburgo aguarda o adversário no playoff de acesso e rebaixamento. Apesar da indefinição, o time já tem noção de quem pode enfrentar: Darmstadt, Karlsruher ou Kaiserslautern, respectivos vice-líder, terceiro e quarto colocados da 2.Bundesliga neste momento. Um dos três garantirá o acesso, enquanto outro irá aos playoffs e um dará adeus a qualquer chance de promoção. Campeão no último domingo (17), o Ingolstadt já subiu. A última rodada da 2.BL será neste domingo (24).

As datas da repescagem já estão marcadas: o jogo de ida será na próxima quinta-feira (28), na Imtech Arena, e a volta será na segunda-feira seguinte (1), na casa do terceiro colocado da Segundona. O HSV busca manter a escrita de ser a única equipe alemã a nunca ter participado da 2.Bundesliga.

Por sua vez, os Azuis Reais estacionaram nos 48 pontos e ficaram em sexto. Para irem à fase de grupos da Uefa Europa League 2015/2016, os comandados de Roberto Di Matteo terão de secar o rival Borussia Dortmund na final da DFB-Pokal, a ser disputada no próximo sábado (30). Caso o BVB vença o Wolfsburg e conquiste a copa alemã, o S04 entrará na UEL a partir da terceira fase preliminar.

