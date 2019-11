Bielefeld é campeão da 3.Liga e sobe junto ao Duisburg; Holstein Kiel jogará playoff

Os dois clubes diretamente promovidos já haviam sido definidos na penúltima rodada da 3.Liga 2014/2015. Arminia Bielefeld e Duisburg foram as equipes agraciadas com a promoção ao segundo escalão do futebol alemão. Os Blauen sacramentaram o retorno à 2.Bundesliga depois de arrancarem um empate em 2 a 2 com o já rebaixado Jahn Regensburg na Schüco-Arena. Já as Zebras carimbaram o passaporte à segundona com uma vitória de 3 a 1 no confronto direto com o Holstein Kiel, na Schauinsland-Reisen-Arena. Entretanto, faltava saber o dono da taça da terceira divisão. E ela irá para Bielefeld.

Neste sábado (23), a equipe de Norbert Meier conquistou o título ao bater o Sonnenhof Großaspach, na Mechatronik Arena, pela contagem mínima. O gol que deu os três pontos e o primeiro troféu do campeonato aos Arminen foi marcado pelo meia Christian Müller. A conquista viria até mesmo com um empate, tendo em vista que o MSV foi derrotado pelo Wehen Wiesbaden, na Brita-Arena, também por 1 a 0. O único tento do jogo foi anotado pelo zagueiro Christopher Schorch, que marcou contra a própria meta. Arminia e Duisburg somaram 74 e 71 pontos, respectivamente.

Com a terceira colocação já garantida, o Kiel perdeu para o Stuttgarter Kickers no Holstein-Stadion por 2 a 0. O atacante Edwini-Bonsu e o meia Bentley Bahn foram os autores dos gols. O time de Stuttgart terminou a 3.Liga na quarta posição, com 65 pontos, dois atrás do próprio Holstein Kiel, que decidirá seu destino através da repescagem contra o 16º colocado da 2.Bundesliga. A última rodada da segunda divisão está marcada para domingo (24). Os jogos do playoff serão na próxima sexta-feira (29) e na terça-feira a seguir (2).

Unterhaching cai para Regionalliga; time B do Dortmund e Regensburg também amargam rebaixamento

Diferentemente da Bundesliga e da 2.Bundesliga, a 3.Liga tem 20 times e os três últimos caem diretamente para a Regionalliga. Rebaixados antecipadamente, Borussia Dortmund B e Jahn Regensburg encerraram suas participações no certame com vitória.

Os aurinegros superaram o Preußen Münster em pleno Preußenstadion por 2 a 1, de virada, com gols de Narey e Derstroff. Reichwein balançou as redes para os donos da casa. Já o Regensburg, que na temporada passada disputou a segunda divisão, não tomou conhecimento do Fortuna Köln e se despediu da terceirona com goleada: 4 a 0. Destaque para Hesse, autor de dois gols. Pusch e Guntner completaram o passeio.

Restava um rebaixado. E a vítima foi o Unterhaching. Derrotado pelo Erfur por 1 a 0, com gol de Baumgarten, o Haching estacionou nos 39 pontos e caiu para a vice-lanterna. Melhor para o Hansa Rostock, que, mesmo com a derrota de 2 a 1 para o Dynamo Dresden, escapou da degola. Quem também garantiu a permanência na terceirona somente na última jornada foi o time B do Mainz, que empatou em 1 a 1 com o Chemnitzer.

Seis times lutam por acesso na Regionalliga

Dividida em cinco grupos, a quarta divisão alemã já conhece os postulantes ao acesso. Vice-campeão do grupo Sudeste, o Saarbrücken se junta a Würzburger Kickers, Werder Bremen B, Magdeburg, Kickers Offenbach e Borussia Mönchengladbach B, respectivos campeões dos grupos Baviera, Norte, Nordeste, Sudeste e Oeste.

Os jogos de ida estão marcados para a próxima quarta-feira (27), e as partidas de volta estão agendadas para o domingo a seguir (31). Os vencedores das eliminatórias sobem à 3.Liga 2015/2016. O primeiro critério de desempate é o gol fora de casa. Caso as equipes empatem rigorosamente, haverá prorrogação. Se a igualdade persistir, a vaga será definida nos pênaltis.

Playoffs da Regionalliga 2014/2015:

Saarbrücken x Würzburger Kickers

Magdeburg x Kickers Offenbach

Werder Bremen B x Borussia Mönchengladbach B