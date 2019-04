Darmstadt sobe à Bundesliga após 33 anos, e Karlsruher enfrentará Hamburgo na repescagem

Neste domingo (24), a última rodada da 2.Bundesliga movimentou o futebol alemão. Estavam em jogo a luta pelo acesso à Bundesliga e a briga para fugir da 3.Liga. O maior festejo ficou por conta do Darmstadt, que fez o dever de casa contra o St. Pauli e retornou à elite após longos 33 anos de ausência. O jovem meia Tobias Kempe, de 25 anos, anotou o gol do histórico acesso dos Lilien.

Na temporada passada, os alviazuis ficaram em terceiro lugar na terceirona e conquistaram a promoção após uma antológica vitória sobre o Arminia Bielefeld na repescagem, no último minuto da prorrogação. Levando em consideração o ano de 2013, a história de superação se torna ainda mais emblemática, já que o clube escapou do rebaixamento à quarta divisão àquela época - não caiu porque o Kickers Offenbach não obteve a licença para jogar o campeonato.

Como de praxe, o acesso foi comemorado com invasão de torcedores ao gramado do Stadion am Böllenfalltor. Vice-campeão da 2.BL, o Darmstadt (59 pontos) se junta ao campeão Ingolstadt (64) entre os promovidos à primeira divisão alemã.

Entrando em campo somente para cumprir tabela, o FCI arrancou um empate em 1 a 1 com o Kaiserslautern no Fritz-Walter-Stadion e acabou com a esperança de acesso dos Diabos Vermelhos. Thommy abriu o placar para os donos da casa, e Christiansen empatou para os visitantes. O Lautern chegou a quatro jogos sem vitória e terminou a segundona em quarto lugar, com 56 pontos.

Quem ficou na terceira colocação foi o Karlsruher, que enfrentará o Hamburgo, 16º colocado da Bundesliga, no playoff. O KSC bateu o Munique 1860 por 2 a 0, em casa, com um gol contra do zagueiro alemão Kai Bülow e um tento do meia espanhol Manuel Torres. Os Eurofighter encerram a temporada com 58 pontos e terão a missão de proporcionar o primeiro rebaixamento da história do HSV. As datas da repescagem já estão marcadas: a ida será na Imtech Arena, na próxima quinta-feira (28), e a volta será no Wildparkstadion, na segunda-feira (1º de junho).

Aue se junta ao Aalen entre os rebaixados à 3.Liga; Munique 1860 e Holstein Kiel se encontrarão nos playoffs

Também havia equilíbrio na parte de baixo da tabela. Sandhausen (39), FSV Frankfurt (39), Greuther Fürh (37) e St. Pauli (37) se salvaram. O SVS escapou ao segurar o 0 a 0 com o Bochum, longe de seus domínios. O FSV, que no início da rodada era o 16º colocado, subiu três posições graças à épica vitória de 3 a 2 sobre o Fortuna Düsseldorf, fora de casa, e às derrotas oe Fürth (2 a 0 para o RB Leipzig), dos Piratas (1 a 0 para o Darmstadt) e do Munique 1860 (2 a 0 para o Karlsruher).

Derrotado pelo Karlsruher, o próprio 1860 terá de passar pela repescagem. Os Leões da Baviera medirão forças com o Holstein Kiel, terceiro colocado da 3.Liga. O primeiro jogo será no Holstein-Stadion, na sexta-feira (29), e a segunda partida, que terá a Allianz Arena como palco, está agendada para a terça-feira a seguir (2).

Já rebaixado à terceirona, o Aalen (31) se despediu da 2.BL com uma derrota de 2 a 1 para o Nuremberg. Quem se juntou ao VfR na degola foi o Erzgebirge Aue, que arrancou um empate em 2 a 2 com o Heidenheim, fora de casa. O time da antiga Alemanha Oriental saiu perdendo por 2 a 0 e chegou à igualdade de maneira antológica aos 43 minutos do segundo tempo, quando o goleiro Männel foi à área e balançou as redes. Apesar de ter somado o mesmo número de pontos do 1860 (36), o Aue caiu por ter saldo de gols inferior (-15 a -10).

A Viola e o Alvinegro serão substituídos por Arminia Bielefeld e Duisburg, respectivos campeão e vice-campeão da 3.Liga 2014/2015.

Resultados da última rodada da 2.Bundesliga 2014/2015:

Bochum 0 x 0 Sandhausen

Darmstadt 1 x 0 St. Pauli

Fortuna Düsseldorf 2 x 3 FSV Frankfurt

Heidenheim 2 x 2 Erzgebirge Aue

Kaiserslautern 1 x 1 Ingolstadt

Karlsruher 2 x 0 Munique 1860

Nuremberg 2 x 1 Aalen

RB Leipzig 2 x 0 Greuther Fürth

Union Berlin 2 x 0 Eintracht Braunschweig

Classificação final da 2.Bundesliga 2014/2015: