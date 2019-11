Monaco vence, deixa Marseille e Saint-Étienne para trás e se classifica para UCL

Neste sábado (23), o Monaco bateu o Lorient por 1 a 0 no Stade du Moustoir na última rodada da Ligue 1 e se classificou para a fase qualificatória da Uefa Champions League, já que corria o risco de perder a vaga caso fosse derrotado e Marseille ou Saint-Étienne vencessem seus compromissos.

O gol da vitória foi marcado pelo belga Yannick Ferreira Carrasco, que recebeu passe de Bernardo Silva na entrada da grande área e dominou com o peito antes de se enquadrar e realizar a finalização, para colocar a bola entre as pernas do goleiro Benjamin Lecomte.

Os visitantes ainda tiveram a oportunidade de ampliar o placar com Anthony Martial, após o árbitro ter assinalado pênalti quando a bola acertou o braço do zagueiro Lamine Koné dentro da área. O goleiro Lecomte, que pulou para o lado certo, esticou o braço esquerdo para impedir o gol de Martial.

A equipe do Monaco estará na Champions League da próxima temporada por ter terminado o campeonato na terceira posição com 71 pontos. Já o Lorient, que cumpriu tabela, encerrou a Ligue 1 com 43 pontos na 16ª posição.

Marseille e Saint-Étienne vencem e ficam com vaga na Europa League

Com dois pontos de diferença abaixo do Monaco, Marseille e Saint-Étienne jogaram na última rodada necessitando vencer e torcer por um tropeço da equipe do ASM para garantir a classificação para a Champions League.

Se o Monaco cumpriu com o seu objetivo de vencer o Lorient, o Marseille bateu o Bastia por 3 a 0 na despedida de André Ayew, André-Pierre Gignac e Rod Fanni, que deixarão a equipe do sul da França após o encerramento de seus contratos no fim da temporada.

Dimitri Payet e Alexander Djiku (contra) marcaram os dois primeiros gols da partida na primeira etapa. Na volta do intervalo, o jogo foi interrompido por alguns minutos por conta da torcida do Vélodrome ter atirado objetos no gramado. Com a ajuda da polícia e com os torcedores mais comportados, a partida foi retomada e já na reta final, Lucas Ocampos marcou mais um e fechou o placar em 3 a 0.

Já no Geoffroy-Guichard, a equipe do Saint-Étienne bateu o surpreendente Guingamp por 2 a 1, com dois gols de Max Gradel e um de Claudio Beauvue, que marcou para os visitantes.



Na primeira etapa Gradel abriu o placar numa jogada coletiva construída desde o campo de defesa e executada com velocidade pelo lado direito, onde Yoann Mollo cruzou enviando a bola para a entrada da área e o artilheiro do Saint-Étienne na temporada só finalizou de primeira para as redes.

Na volta para o intervalo, Gradel marcou o seu segundo gol na partida em mais uma jogada de velocidade em que foi servido por Kévin Monnet-Paquet. Aos 16 minutos, Beauvue marcou de pênalti e definiu o placar final da partida.

Enquanto Marseille e Saint-Étienne terminaram a temporada na 4ª e 5ª posição, respectivamente, com 69 pontos, o Guingamp ficou na metade da tabela com 49 pontos conquistados, na 10ª colocação, e o Bastia finalizou sua participação na Ligue 1 no 12º lugar.