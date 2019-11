Fiorentina vence Palermo fora de casa e garante vaga na Europa League

Jogando longe de casa, a Fiorentina bateu o Palermo por 3 a 2 e se garantiu na próxima edição da Uefa Europa League. Ilicic, Gilardino e Marcos Alonso marcaram para a Viola, enquanto Jajalo e Rigoni fizeram para o rosanero.

Com o resultado, a Fiorentina chegou aos 61 pontos, na 5ª colocação da Serie A e não pode ser mais alcançada pela Sampdoria, que tem 55 e está em 7º. O Palermo está em 10º lugar, com 46.

Na última rodada da Serie A, o Palermo visita a vice-líder Roma, enquanto a Fiorentina encerra sua participação contra o Chievo, em Florença. As partidas acontecem no próximo domingo (31), às 15h45.

Fiorentina tem gol estranhamente anulado, mas sai com vantagem

Com os dois times com propostas e características ofensivas, o jogo na Sicília foi aberto. Na provável despedida de Paulo Dybala de seu torcedor, já que o Palermo encerra sua participação na Serie A fora de casa, o argentino teve a honra de ser capitão de seu time, mas não foi brilhante na primeira etapa, apesar de alguns bons momentos.

A primeira chance clara da partida foi aos 14. Vázquez atravessou para Lazzar pela esquerda, o marroquino cruzou para a área e Della Rocca desviou de cabeça, mas Neto segurou. Um minuto depois, foi a vez da Viola chegar. Salah recebeu de Fernández e tocou para Ilicic, que deu belo drible em González, chutou cruzado da entrada da área e mandou a bola muito próxima da trave de Sorrentino.

Na segunda chance que a Fiorentina criou, foi fatal. Aos 22, Salah ajeitou para Ilicic na intermediária e o esloveno mandou um chute espetacular no ângulo, sem chances para Sorrentino. O jogador, emocionado, não comemorou o gol contra sua ex-equipe e foi aplaudido pelo Renzo Barbera. Mas a vantagem viola não durou muito. Três minutos depois da abertura do placar, após cruzamento para a área, Pizarro afastou mal e Jajalo arriscou de primeira da entrada da área para marcar o segundo golaço da partida e empatar a partida.

Aos 28, Vincenzo Montella foi obrigado a fazer a primeira alteração em sua equipe: o egípcio Salah saiu com dores na coxa, por ter sido atingido no lance do gol e foi substituído por Joaquín. Quatro minutos depois, o espanhol levantou para a área após cobrança de escanteio curto, a zaga se atrapalhou e Fernández bateu forte. Gilardino desviou na pequena área "matando" o goleiro Sorrentino e colocando novamente a Viola na frente.

A partir do segundo gol, a Fiorentina conseguiu acalmar mais o jogo e terminou a primeira etapa com 57% de posse de bola. Aos 39, ainda conseguiu o terceiro gol, mas foi anulado. Pasqual cruzou do lado esquerdo e Gonzalo apareceu de carrinho para mandar a bola para as redes outra vez. Porém, a arbitragem anulou por uma falta duvidosa dentro da área, gerando muitas reclamações do time viola, que foi para o intervalo com a superioridade de apenas um gol.

Palermo pressiona, mas Viola garante mais uma vitória

Atrás do placar, o Palermo conseguiu melhorar no jogo e equilibrar a posse de bola, mas ainda tinha dificuldades para criar chances, enquanto a Fiorentina tentava armar contra-ataques para matar o jogo, mas também tinha pouco sucesso. A alteração de Giuseppe Iachini aos 13, quando colocou o atacante Belotti na vaga do zagueiro Vitiello mudou um pouco esse panorama, já que o time da casa passou a ter mais um jogador incomodando a zaga viola.

Aos 20, Della Rocca cruzou da esquerda, Belotti cabeceou no ângulo, mas Neto voou para fazer uma grande defesa. Três minutos depois não teve goleiro que salvasse. Dybala cobrou escanteio, Savic não conseguiu tirar e a bola sobrou para Rigoni, que dominou dentro da pequena área e chutou para empatar o jogo.

Com o empate sofrido, a Fiorentina passou a novamente tentar propor o jogo. Aos 26, Joaquín teve espaço livre para avançar pela direita, invadiu a área e bateu forte, mas Sorrentino salvou com os pés. Seis minutos depois, Ilicic bateu falta para dentro da área, Gilardino ajeitou de cabeça e Marcos Alonso chutou forte e de primeira para colocar novamente a Viola em vantagem.

Tentando se despedir com um bom resultado diante de seu torcedor, o Palermo pressionou nos minutos finais. Aos 43, após cruzamento na área, Vázquez ficou com o rebote na entrada da área e bateu de pé esquerdo no canto baixo, mas Neto fez outra ótima defesa. Já aos 47, Kurtic, outro ex-Palermo, recebeu o segundo amarelo após para um contra-ataque dos mandantes, mas a Fiorentina conseguiu segurar o resultado positivo até o fim.