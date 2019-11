Dybala acaba com novela, confirma ida à Juventus e espera permanência de Tévez

Embora a Juventus não tenha emitido nada oficial ainda, o atacante Paulo Dybala acabou com a novela que perdurava durante meses e confirmou que irá se juntar à equipe bianconera na próxima temporada. O argentino de 21 anos fez uma grande temporada no Palermo e chamou a atenção de vários gigantes do futebol mundial, como Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Arsenal, mas revelou que o clube italiano lutou por sua contratação mais do que os outros.

“A Juventus era o que clube que mais me queria. Eles fizeram um esforço real para me contratar e é por isso que eu tomei essa decisão. Eu certamente posso ganhar o Scudetto lá, já que eles são uma equipe vencedora. Eu também sempre joguei para vencer e espero ter sucesso com eles”, disse Dybala à Sky Sports Italia neste domingo (24).

Em meio a especulações sobre a saída de Carlos Tévez, vice-artilheiro da Serie A com 20 jogos, para o Boca Juniors ao fim da temporada, Dybala comentou: “Espero que ele fique, já que seria muito mais fácil para eu aprender e crescer ao lado dele”.

O jogador também fez questão de lembrar e exaltar tudo que viveu em três anos de Palermo. “Para mim, será impossível esquecer tudo o que eu já experimentei em três anos de Palermo. Eu estive feliz desde o primeiro dia. Mas eu sei que para jogar na Juve eu tenho que fazer muito mais e tenho certeza que posso melhorar muito”, garantiu.

Dybala chegou ao Palermo em julho de 2012 vindo do Instituto, time da segunda divisão argentina, e custou 12 milhões de euros ao time rossanero. A contratação gerou muitas dúvidas, uma vez que era muito dinheiro para um garoto que poucos no futebol mundial conheciam. Agora, a Juventus deve desembolsar o triplo para tirá-lo do Palermo – aproximadamente 40 milhões de euros.

O argentino deixou um recado para a torcida juventina quando foi questionado sobre seu alto preço: “Quando cheguei ao Palermo, todo mundo disse que eu era muito caro, mas com o tempo provei que posso jogar e repetir o que eu fiz na Argentina. E assim vai ser na Juventus. As pessoas vão dizer que o clube pagou alto demais por mim, mas, com uma mente tranquila, vou reembolsar os bianconeri”.

Dybala, que realizou sua última partida no estádio do Palermo, Renzo Barbera, neste domingo, deve chegar a Turim nesta segunda-feira (25) para realizar exames médicos e depois assinar contrato com a Juventus. Em 34 jogos pelo time rossanero nesta temporada, ele marcou 13 gols e forneceu dez assistências.