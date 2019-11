Na despedida de Drogba, Chelsea vence Sunderland e recebe taça de campeão da Premier League

Acabou a temporada 2014/2015 da Premier League. Jogando em Stamford Bridge, o Chelsea recebeu o Sunderland e conseguiu vencer de virada por 3 a 1, no jogo que marcou a despedida do ídolo Didier Drogba dos Blues. Campeão de forma antecipada, o Chelsea finalmente recebeu a taça, em uma grande cerimônia realizada após a partida.

O Chelsea veio para a partida com desfalques importantes: Oscar, Ramires e Zouma estão machucados. Fàbregas foi expulso na rodada passada e cumpriu suspensão. José Mourinho deu oportunidade para o colombiano Cuadrado começar como titular e Petr Cech, que pode se transferir na próxima temporada, também começou jogando.

O Sunderland conseguiu se livrar do rebaixamento na rodada passada e veio para a partida apenas para cumprir tabela. Dick Advocaat teve os desfalques de Ricky Alvarez e Bridcutt, machucados. Na escalação, o treinador holandês mandou a campo um time bastante ofensivo, com um trio de ataque formado por Fletcher, Wickham e Defoe.

Drogba se despede do Chelsea em primeiro tempo movimentado

A partida começou com o Chelsea tomando a iniciativa e tentando pressionar nos primeiros minutos. Aos três, Cuadrado fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro, Drogba desviou e por pouco não abriu o placar. Aos 13 minutos, o Sunderland chegou pela primeira vez. Larsson cobrou falta com precisão, mas Cech fez a defesa sem maiores problemas.

O Chelsea conseguia trocar passes com certa facilidade, mas não vinha sendo efetivo nas finalizaçõs. Já o Sunderland procurou jogar nos erros dos Blues, apostando em raros contra-ataques. Até que aos 26 minutos, Adam Johnson cruzou da direita e encontrou Fletcher livre para só completar, abrindo o placar em Stamford Bridge. 1 a 0 para os visitantes.

Aos 30 minutos, Drogba deixou o jogo carregado nos braços pelos jogadores e ovacionado pela torcida, em um momento histórico. Diego Costa veio para o jogo e, com sete minutos em campo, já deixou sua marca. O artilheiro chegou aos 20 gols em 24 jogos na temporada, convertendo pênalti sofrido por Cuadrado. Ainda antes do intervalo, Cuadrado saiu machucado e deu lugar a Remy.

Chelsea busca virada e faz festa com a taça

O segundo tempo começou com mais pressão do Chelsea. Aos cinco minutos, Wilian fez grande jogada individual e rolou para Remy bater forte, mas O'Shea desviou e a bola saiu por pouco. Na sequencia, Matic desviou a bola de cabeça após cobrança do escanteio e mandou por cima do gol. Dois minutos mais tarde, o Sunderland respondeu em chute de Rodwell de fora da área, mas Cech caiu no canto e conseguiu espalmar.

Muito recuado, o Sunderland parecia satisfeito com o empate e pouco buscou contra-atacar no decorrer do segundo tempo. Com isso, o domínio do Chelsea ficou ainda maior e o time da casa seguiu buscando a virada. Aos 25 minutos, o segundo gol veio. Remy tabelou com Hazard e finalizou de fora da área, sem defesa para Mannone. Blues 2 a 1. Não satisfeito com a virada, o Chelsea seguiu sendo incisivo no jogo, bem diferente do futebol mostrado durante toda a temporada.

Aos 34 minutos, Remy fez bom cruzamento e achou Willian que, totalmente desmarcado, cabeceou bonito e exigiu grande defesa de Mannone. Ainda deu tempo para o terceiro. Matic fez boa jogada pela esquerda e cruzou rasteiro pra Remy só escorar pro gol e fechar o placar em 3 a 1. Depois do apito final, os jogadores finalmente levantaram a taça da Premier League, com uma festa grande feita pela torcida.