Roberto Di Matteo é demitido do Schalke 04, e Stuttgart saca Huub Stevens

Neste domingo (24), a diretoria do Schalke 04 anunciou a saída do técnico italiano Roberto Di Matteo. O italiano de 44 anos chegou ao clube de Gelsenkirchen em outubro de 2014, para o lugar do alemão Jens Keller.

A sua estreia ocorreu na vitória por 2 a 0 diante do Hertha Berlin. Depois de baixo rendimento nos últimos jogos, a diretoria do time azul real decidiu demiti-lo. A maior façanha da equipe na temporada 2014/2015 ocorreu na partida contra o Real Madrid, pelo jogo de volta das oitavas de final da Uefa Champions League, quando venceram por 4 a 3. Mesmo com a vitória, a equipe não classificou por conta do placar agregaod - ficou a um gol da classificação.

Depois disso, o S04 não teve o mesmo desempenho e colecionou más atuações nas rodadas finais da Bundesliga. Perdeu e empatou quatro partidas e venceu apenas duas. O último compromisso de Di Matteo pelo Schalke foi a derrota para o Hamburgo por 2 a 0. Sua equipe terminou o campeonato na sexta colocação, com 48 pontos, e se classificou à Uefa Europa League.

O diretor de futebol da equipe, Horst Heldt, falou sobre a saída do treinador. “Foi um acordo amigável, agradeço ao Di Matteo pelos serviços prestados ao clube. Os maus resultados da equipe o desgastaram, e ele optou pela saída”, revelou.

Na penúltima rodada, a torcida azul real protestou na partida contra o Paderborn, quando o Schalke 04 venceu por 1 a 0. Os torcedores se calaram durante toda a partida e apenas aplaudiram a equipe após o gol. O time de Gelsenkirchen entra em férias e joga oficialmente em Agosto, quando começam as novas temporadas da Bundesliga e da DFB-Pokal.

Huub Stevens deixa o comando do Stuttgart

Também neste domingo, o técnico holandês Huub Stevens deixou o comando do Stuttgart. O treinador de 61 anos estava em sua segunda passagem pelo clube do sul da Alemanha. Retornou em novembro, após a saída do alemão Armin Veh, demitido devido aos maus resultados.

Quando Stevens assumiu o clube, os suábios flertavam com o rebaixamento. O VfB saiu da zona da degola nas rodadas finais, graças a três vitorias seguidas. No último jogo, venceu o lanterna Paderborn de virada, por 2 a 1. A equipe terminou a Bundesliga em 14º, com 36 pontos.

Robin Dutt, diretor de esportes do Stuttgart, agradeceu ao treinador. “Não foi uma grande temporada da nossa equipe, que não desistiu e se salvou nos jogos finais. Agradeço ao Huub por ter nos ajudado, confiei no trabalho dele até o fim. Passamos dificuldades na temporada e todos já davam a equipe como rebaixada, mas conseguimos três vitorias nas ultimas partidas. Agora é rever o que fizemos de errado para não cometermos outra vez”, afirmou.