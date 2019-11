A dois pontos se classificar para UCL, Saint-Étienne vê vaga na competição se tornar utopia

Chegamos em mais um fim de temporada na França e a equipe do Saint-Étienne confirma mais uma vez o seu bom momento sob o comando de Christophe Galtier. Após ter assumido a equipe dos Verts em dezembro de 2009 e ter terminado a temporada 2009/2010 apenas uma posição acima da zona de rebaixamento, Galtier fez a sua equipe terminar a temporada 2010/2011 na 10ª posição e a temporada 2011/12 na 7ª posição. A partir daí, a evolução foi grande. Incluindo a atual temporada, o Saint-Étienne terminará o calendário da França entre os cinco primeiros da Ligue 1 por três anos consecutivos.

O trabalho realizado dentro da França é praticamente impecável e o auge foi atingido em 2013, quando a equipe do ASSE encerrou um jejum de 32 anos sem conquistar títulos ao vencer a Coupe de la Ligue sobre o Rennes. Nas semifinais, após bater o Lille nos pênaltis por 7 a 6, a festa realizada no Geoffroy-Guichard foi inesquecível, com o público de 23 mil torcedores invadindo o gramado para comemorar a vaga na decisão junto aos jogadores e comissão técnica.

Nessa mesma temporada em que o jejum de títulos foi encerrado, o Saint-Étienne ficou quatro pontos atrás do Lyon, terceiro colocado e classificado para a Champions League. Em 2013/2014 a diferença foi ainda menor para o Lille, que ficou apenas dois pontos à frente do ASSE na terceira posição. Já na atual temporada foram dois pontos que impediram a equipe de Galtier de conseguir a tão sonhada vaga na competição continental.

Na última quarta (20), o L'Equipe publicou em seu site, com um tom humorado, uma seleção de músicas que representam a temporada de cada um dos 20 clubes da primeira divisão. A música escolhida para o Saint-Étienne curiosamente é uma adaptação francesa do single "Nem Vem Que não Tem" de Wilson Simonal feita por Marcel Zanini. O nome da música na França se tornou "Tu veux ou tu veux pas", que numa tradução grosseira, significa "Você quer ou você não quer".

A tradução representa exatamente a situação que o Saint-Étienne vive. Apesar de ser uma equipe bastante estruturada no âmbito nacional, ainda assim falta o empurrão final para o ASSE dar o grande passo e se classificar para a Champions League. No mesmo dia em que publicou a matéria com as músicas no site oficial, o L'Equipe publicou em sua versão impressa uma entrevista realizada com Max Gradel dizendo que "nós não somos verdadeiramente ambiciosos". Gradel foi eleito o principal jogador do ASSE na temporada ao lado de Stéphane Ruffier, em uma votação realizada com a participação de mais de 6000 internautas. O jogador da Costa do Marfim também declarou que deseja retornar para a Inglaterra e jogar a Premier League e reclamou da política do clube de vender seus jogadores mais importantes.

Max Gradel chegou ao Saint-Étienne para disputar a temporada 2011/2012, quando a equipe realizou a venda de Dimitri Payet, Blaise Matuidi, Emmanuel Rivière e Kevin Mirallas. Dois anos depois, uma temporada depois da conquista na Coupe de la Ligue, a equipe somou aproximadamente 40 milhões de euros com a venda de Faouzi Ghoulam, Josuha Guilavogui, Pierre-Emerick Aubameyang e Kurt Zouma, e gastou pouco menos de 15 milhões para reforçar a equipe e repor as vendas.

Cinco novos jogadores desembarcaram no ASSE na atual temporada, sendo que Yoann Mollo foi contratado em definitivo após passar uma temporada emprestado junto ao Nancy, mas as dificuldades do Saint-Étienne em dar um passo adiante é clara.

Com um elenco limitado, lesões de jogadores em momentos importantes e desempenho abaixo do esperado de alguns jogadores, o ASSE decepcionou justamente nos confrontos diretos disputados contra Monaco e Lyon nas últimas rodadas, ao não conseguir mais do que dois empates. Apesar de Galtier ter a equipe em suas mãos, a responsabilidade dos jogadores de lado se torna pesada, pois, no tradicional 4-3-3 utilizado pelo treinador, não existe nenhum jogador de centro de campo capaz de desempenhar uma função ofensiva. Benjamin Corgnet é o jogador mais criativo do elenco que joga no centro do campo, mas já mostrou que se sente mais à vontade quando joga atrás do atacante no 4-2-3-1.

O próprio Gradel, que se estabeleceu como principal arma ofensiva nos últimos meses, não mostra ser o jogador ideal para ser referência ofensiva já que ainda pela atitude e falta de trabalho de equipe. A falta de um lateral-esquerdo também fez com que Franck Tabanou fosse sacrificado, de certa forma, já que o jogador era usado como meio-campista no Toulouse.

Em campo, o desempenho da equipe nas últimas participações na Europa League também deixaram a desejar. Na temporada 2013/2014 o ASSE foi eliminado pelo Esbjerg da Dinamarca ainda na fase de playoffs por um placar agregado de 5 a 3. Já na fase de grupos da EL da atual temporada a equipe terminou apenas em 4º lugar, com cinco pontos conquistados em seis jogos, ficando atrás do Qarabag do Azerbaijão.

As limitações e as escolhas da diretoria parecem influenciar diretamente dentro de campo. A equipe é sólida e, apesar de não praticar um futebol dos mais encantadores, conta com Christophe Galtier e jogadores importantes como Stéphane Ruffier, constantemente convocado para a seleção da França, e Loïc Perrin, capitão da equipe e um dos melhores zagueiros da Ligue 1. Os problemas da equipe, seguindo a linha de Gradel numa forma simplificada, é manter os pilares da equipe e reforçar as posições carentes de forma correta, o que parece ser mais fácil para quando não existe tanto dinheiro no caixa. São anos seguidos passando perto da classificação, sempre com uma distância de pontos baixa em relação aos times que terminam acima.

Resultados nos três últimos meses de Ligue 1 nas últimas três temporadas 2012/2013 Quatro vitórias, sete empates e uma derrota 5º - 63 pontos, quatro a menos que o 3º Lyon 2013/2014 Seis vitórias, três empates e duas derrotas 4º - 69 pontos, dois a menos que o 3º Lille 2014/2015 Oito vitórias, dois empates e uma derrota 5º - 69 pontos, dois a menos que o 3º Monaco

Se com Galtier no comando a passagem para a UCL sempre fica no quase, o risco de perder o treinador pode colocar um fim na consistência que a equipe apresentou até então. Desde a virada de ano o nome do comandante dos Verts esteve nos principais veículos esportivos da França, sendo colocado como futuro treinador do Newcastle e um dos candidatos para substituir Marcelo Bielsa no Olympique de Marseille. Por enquanto, as informações da imprensa da França noticiam que a única proposta existente na mesa do treinador é uma renovação do Saint-Étienne, sendo que a decisão sobre seu futuro será tomada após o fim da Ligue 1.

Em janeiro foi confirmado pelo próprio Loïc Perrin o interesse do Arsenal em seus serviços e o Swansea mostrou interesse em Franck Tabanou. O L'Equipe também informou na época que Roma e Borussia Dortmund estariam de olho em Stéphane Ruffier. Por outro lado, a imprensa da França também noticiou que a equipe do Saint-Étienne já teria assinado um contrato com Vincent Pajot, meio-campista do Rennes e que as conversas para a contratação em definitivo de Kevin Théophile-Catherine estariam numa fase adiantada. Também existe o interesse em contratar Anthony Mounier, nome importante do Montpellier, Ludovic Baal, defensor do Lens, e que seriam dedicados 4,5 milhões de euros para a contratação de Moussa Konaté, atacante do Sion.

Com mais um ano passando perto da Champions League, a próxima semana será determinante para o futuro do Saint-Étienne. Após o fim da partida contra o Guingamp, em que a equipe venceu por 2 a 1, Galtier deu entrevista para o Canal + falando sobre seu futuro. "Estou me preparando para a próxima temporada como se continuasse aqui. Vou me reunir com a minha família e discutiremos isso". A falta de ambição sobre a qual Max Gradel mostrou insatisfação pode que se transformar numa vontade de ser mais ambicioso e, consequentemente, o clube estará preparado para dar esse passo adiante e reafirmar o seu status como um dos principais clubes da França. Do contrário, é melhor para os torcedores e para a França não ver a equipe do Saint-Étienne figurando na Champions League tão cedo.