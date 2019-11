Seleção VAVEL da Ligue 1 2014/2015

A temporada 2014/2015 da Ligue 1 foi bastante competitiva. Durante o segundo turno, nada mais e nada menos do que cinco equipes tinham chances matemáticas de título, casos de Paris Saint-Germain, Lyon, Monaco, Olympique de Marseille e Saint-Étienne. Juntos, os times acumulavam incríveis 37 taças do torneio (quatro do PSG, sete do OL, sete do ASM, nove do OM e 10 do ASSE). No final das contas, o troféu foi destinado ao plantel mais cotado ao título: o PSG chegou à terceira conquista consecutiva do campeonato, a quinta em toda a história.

Entre os jogadores, vários conhecidos se destacaram. Mas também houve gratas surpresas. Em decorrência disso, decidimos montar, pela primeira vez, a Seleção VAVEL da Ligue 1. Apesar do domínio parisiense no campeonato, a seleção está bem diversificada. Seis times estão representados na escalação.

Confira a Seleção VAVEL da Ligue 1 2014/15:

Goleiro: Steve Mandanda (Olympique de Marseille)

Nascido no antigo Zaire, atual República Democrática do Congo, Steve Mandanda tem 30 anos e é francês naturalizado. Mudou-se para a França juntamente com a sua família quando ainda era jovem e desde então vem se firmando no futebol local. Iniciou sua carreira no Le Havre, de onde saiu em 2007 para o Olympique de Marseille, onde atua até hoje. De lá para cá, defendeu o clube mais popular do país em 290 partidas.

Capitão e ídolo dos Phocéens, Mandanda se destaca não somente pela sua liderança em campo, mas também pela sua elasticidade e segurança debaixo das traves. Apesar de a defesa do Marseille ter deixado a desejar nesta temporada - sofreu 42 gols no campeonato -, o arqueiro fez uma temporada digna. Suas convocações à seleção francesa provam tamanho prestígio debaixo da meta.

Lateral-direito: Fabinho (Monaco)

Tem brasileiro na nossa seleção. Ele já marcou Cristiano Ronaldo em treino e já deu assistência para Di María em jogo de primeira divisão espanhola. Natural da cidade paulista de Campinas, Fabinho jogou nas categorias de base do Paulínia e do Fluminense.

Foi à Europa muito cedo e ascendeu ao profissionalismo no Rio Ave, de Portugal. Emprestado ao Real Madrid e ao Monaco, o lateral-direito foi um dos destaques da melhor defesa da Ligue 1 e da Uefa Champions League em 2014/2015 - os monegascos sofreram 26 gols e cinco gols nas respectivas competições.

Hoje com 21 anos, Fabinho está presente na lista de convocados para a Copa América de 2015, um reconhecimejto pela sua grande temporada no futebol europeu. Em uma posição carente no futebol moderno, o lateral-direito se destaca pela regularidade - somando todas as competições disputadas, marcou presença em 52 partidas -, pela forte marcação e pelo apoio ao ataque.

Ao final da temporada, o Monaco comprou seu passe junto ao Rio Ave - não pôde fazê-lo antes por conta das sanções do Fair Play Financeiro da Uefa.

Zagueiro: Thiago Silva (Paris Saint-Germain)

Capitão da Seleção Brasileira na última Copa do Mundo e manda-chuva da zaga do PSG, Thiago Silva tem atributos técnicos irrefutáveis. A zaga parisiense passou por momentos conturbados durante a temporada, mas deu a volta por cima nas partidas decisivas contra as equipes da parte de cima da tabela. Grande parte dessa reviravolta se deve ao prestígio do brasileiro na retaguarda do clube da capital francesa.

Com contrato válido até 2018, Thiago vem se firmando como ídolo do Paris Saint-Germain e espera dar continuidade ao seu legado no plantel.

Zagueiro: Loïc Perrin (Saint-Étienne)

Natural de Saint-Étienne e jogador profissional do clube da cidade desde 2003, Loïc Perrin é um ícone dos Verts. Esteve presente nos altos e baixos do clube e hoje, com sucessivas participações nas competições europeias, pode ser considerado um dos responsáveis pelo renascimento do maior campeão francês nos cenários nacional e internacional.

Capitão do Sainté, Perrin é zagueiro de origem e também pode jogar como volante. O defensor teve seu nome ligado ao Arsenal na última janela de transferências. A zaga alviverde foi a segunda melhor da Ligue 1, tendo sido vazada 30 vezes. O jogador de 29 anos destaca-se na marcação, nas roubadas de bola e na transição defesa-ataque.

Lateral-esquerdo: Jordan Amavi (Nice)

A temporada do Nice não foi das melhores: os rubro-negros ficaram na modesta 11ª colocação da Ligue 1. Apesar disso, um jogador das Águias chamou a atenção durante a temporada. Trata-se do jovem lateral-esquerdo Jordan Amavi, de 21 anos, francês de origem togolesa.

Titular indiscutivel, Amavi foi um dos poucos destaques dos Gym em 2014/2015. Além de ter marcado três gols na temporada, foi um dos maiores roubadores de bola da edição recém-encerrada. Manteve-se consistente durante toda a temporada. É considerado um jogador bastante maduro para a sua idade, tem notável inteligência tática e já vem sendo aproveitado nas seleções de base da França.

Volante: Blaise Matuidi (Paris Saint-Germain)

O segundo representante do campeão PSG na seleção VAVEL da Ligue 1 é o volante Blaise Matuidi. Revelado pelo Troyes, Matuidi transferiu-se para o time de Paris em 2011, após se destacar no Saint-Étienne. De lá para cá, vem se firmando não só no clube parisiense mas também na seleção nacional, para a qual foi convocado pela primeira vez em 2010, quando ainda defendia o ASSE.

Francês de origem angolada, Matuidi se destaca por ter competência para apoiar tanto a defesa quanto o ataque e, também, pela sua força na marcação e nas divididas. Presente no Paris Saint-Germain desde que o clube foi adquirido pelo grupo Qatar Sports Investments, o atleta de 28 anos tem sido peça fundamental em todas as conquistas da equipe.

Meia: Marco Verratti (Paris Saint-Germain)

Considerado um dos jogadores mais promissores da Itália, Marco Verratti (22) chamava atenção desde os tempos em que defendia o Pescara. Tornou-se jogador profissional precocemente, aos 16 anos. Aos 19, foi comprado pelo já milionário PSG. Com 21 anos de idade, teve a honra de ser convocado para uma Copa do Mundo.

Habilidoso, o italiano participou de 10 gols na Ligue 1 2014/2015 - balançou a rede duas vezes e deu oito assistências. Sua inteligência tática vem sendo alvo de elogios. Em recente entrevista ao portal Get French Football News, o meia argentino Javier Pastore foi enfático: "Verratti será um dos melhores jogadores do mundo em breve".

Meia: Dimitri Payet (Olympique de Marseille)

Dimitri Payet (28 anos) participou de 23 gols do Marseille nesta temporada da Ligue 1 e, sem dúvidas, merece estar presente em nossa seleção. Ex-Nantes, Saint-Étienne e Lille, o francês foi o líder de assistências da L1 2014/2015, com 16 passes a gol, e balançou as redes em sete oportunidades.

Payet é um jogador versátil. Pode atuar como meio-campista, como ala e como atacante. Também é veloz, habilidoso e dono de apurada e invejável técnica.

Atacante: Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-Germain)

Terceiro maior goleador da Ligue 1 2014/2015, com 19 tentos, Zlatan Ibrahimovic (33) é a principal estrela do PSG. No clube desde 2012, o centroavante sueco é dono de um impressionante aproveitamento: em 127 jogos, anotou 106 gols. Está a três tentos de alcançar o lendário ex-atacante português Pauleta no topo da lista de maiores artilheiros dos Rouges et Bleus. Deve ultrapassá-lo na próxima temporada.

Ídolo do Paris Saint-Germain, Ibrahimovic não é conhecido somente pelo seu oportunismo na área. A habilidade e a genialidade para marcar golaços são outros atributos do nórdico.

Atacante: André-Pierre Gignac (Olympique de Marseille)

À frente de "Ibracadabra" na artilharia do campeonato francês, André-Pierre Gignac (29) foi o goleador do OM na temporada, com 21 gols. Não é de hoje que seu oportunismo dentro da área dá alegrias à torcida marselhesa. Nos Phocéens desde 2010, o atacante já entrou em campo em 186 oportunidades e balançou as redes 77 vezes. Estatística para ninguém botar defeito.

Atacante: Alexandre Lacazette (Lyon)

O jogador que fecha nossos 11 iniciais da principal competição do futebol francês é Alexandre Lacazette, goleador do certame com 27 gols. Superar Gignac e Ibrahimovic já é um motivo e tanto para se orgulhar. Mas não é só por isso que o jovem de 23 anos está em nosso time. A capacidade de guiar uma equipe jovem, que estava desacreditada no início da temporada - fora eliminada pelo modesto Astra Giurgiu nos playoffs da Europa League -, à briga pelo título do campeonato foi outro motivo determinante para sua presença em nossa seleção - e, é claro, na seleção francesa.

Como era de se esperar, fica a dúvida em relação ao futuro do atacante. Mas o presidente Jean-Michel Aulas garante que o homem de referência dos Lyonnais, vice-campeões da Ligue 1, fica.

Menções honrosas: Stéphane Ruffier (goleiro do Saint-Étienne), Mariano (lateral-direito do Bordeaux), Aymen Abdennour (zagueiro do Monaco), Samuel Umtiti (zagueiro do Lyon), Layvin Kurzawa (zagueiro do Monaco), Franck Tabanou (lateral-esquerdo do Saint-Étienne), Geoffrey Kondogbia (volante do Monaco), Maxime Gonalons (volante do Lyon), Javier Pastore (meia do Paris Saint-Germain), João Moutinho (meia do Monaco), Bernardo Silva (meia do Monaco), Romain Hamouma (meia do Saint-Étienne), Claudio Beauvue (atacante do Guingamp), Paul-Georges Ntep (atacante do Rennes), Max Gradel (atacante do Saint-Étienne) e Jocelyn Gourvennec (técnico do Guingamp).

Melhor técnico: Leonardo Jardim (Monaco)

Vice-campeão nacional com o Sporting em 2013/2014, Leonardo Jardim aceitou o desafio de substituir o italiano Claudio Ranieri no comando do Monaco na temporada seguinte. A adaptação a um campeonato mais competitivo foi difícil - o time do principado flertou com a zona de rebaixamento nas primeiras rodadas -, mas o venezuelano naturalizado português justificou o voto de confiança da diretoria monegasca no decorrer da temporada.

Dono da melhor defesa da Ligue 1 e da Champions League, o ASM foi terceiro colocado do campeonato nacional e quadrifinalista da competição continental. Desempenho brilhante para um treinador que buscou novos ares.

Revelação: Nabil Fékir (Lyon)

Outro destaque do Lyon na temporada, o meia-atacante Nabil Fekir foi o líder de assistências da equipe na Ligue 1, com nove passes a gol. E não é apenas esse número que impressiona. Com apenas 21 anos de idade, o francês de ascendência argelina anotou 13 gols no campeonato. Um jogador dessa idade ser tão decisivo em um elenco que brigou por título merece ser apontado como revelação da competição.

Assim Didier Deschamps, técnico da seleção da França, descreve Fekir: "Fekir é um jogador com grande potencial. Eu considero que ele pode nos trazer algo diferente. Ele pode marcar gols e ajudar os outros a marcar".

Melhor jogador: Alexandre Lacazette (Lyon)

Antes do início da temporada, avisamos que valia a pena ficar de olho em Lacazette. E fomos felizes nessa projeção. Autor de 27 gols no campeonato e um dos pilares do Lyon, ele foi o maior nome da liga.

Gol mais bonito: Carlos Eduardo (Nice), em Lyon 1 x 2 Nice

O gol que abriu caminho para a vitória do Nice sobre o Lyon por 2 a 1, em pleno Gerland, pela 30ª rodada da Ligue 1 2014/2015, foi uma pintura do atacante brasileiro Carlos Eduardo, que marcou de bicicleta. O jogador pertence ao FC Porto e está emprestado às Águias. Alguma dúvida de que este foi o gol mais bonito da temporada do futebol francês?

Participaram da escolha da Seleção VAVEL da Ligue 1 2014/2015: Luís Francisco Prates, Renato Gomes, Junior Ribeiro, Tiago Silva e Natália Souza.