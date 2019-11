Resultado Dnipro x Sevilla na final Europa League 2015 (2-3)

18:22: Encerramos aqui nossa transmissão da grande final da Uefa Europa League 2014/2015, que teve o Sevilla como vencedor. O time espanhol derrotou o Dnipro, da Ucrânia, por 3 a 2. Bacca, duas vezes, e Krychowiak anotaram os gols do título sevillista. Kalinic e Rotan descontaram para a equipe de Dnipropetrovsk. Tenham todos uma boa noite.

18:19: VOCÊ SABIA? Tottenham, Braga, Fiorentina, Anderlecht, Besiktas, Lokomotiv Moscou, Augsburg e Groningen já estão garantidos na fase de grupos da próxima UEL. A final da próxima edição será no St. Jakob Park, na Basileia, na Suíça

18:15: Com o título da Uefa Europa League 2014/2015, o Sevilla está classificado à fase de grupos da Uefa Champions League 2015/2016! O Dnipro ainda tem chances de participar da próxima UCL, tendo em vista que disputa o vice-campeonato com o Shakhtar Donetsk na Ucrânia. A uma rodada do fim, os alviazuis estão dois pontos atrás dos mineiros (53 a 55)

Sevilla bate Dnipro com dois de Bacca e conquista Europa League pela quarta vez

FOTO: Torcida do Sevilla em Varsóvia

FOTO: Torcida do Dnipro em Varsóvia

FOTO: Equipe do Sevilla ergue o troféu da UEL. A festa dos alvirrubros está só começando...

FOTO: As quatro taças europeias conquistadas pelo Sevilla. Unai Emery comandou a equipe em duas delas (2014 e 2015)

FOTO: Momento em que o nome do Sevilla é gravado no troféu da Europa League

FOTO: Estatísticas da final entre Dnipro Dnipropetrovsk e Sevilla FC

17:58: Alan, do Red Bull Salzburg, e Lukaku, do Everton, foram os artilheiros da UEL 2014/2015, com 8 gols. Vietto, do Villarrea, foi o líder de assistências: 6 passes a gol.

17:55: A EQUIPE DO SEVILLA ERGUE O TROFÉU DA EUROPA LEAGUE! Os espanhóis deixam Juventus, Internazionale e Liverpool para trás na lista de campeões do certame. Tem que respeitar

17:51: Jogadores do Dnipro estão recebendo a medalha de vice-campeão. Daqui a pouco o Sevilla levanta a taça!

FOTO: Michel Platini, ex-jogador da seleção francesa e presidente em exercício da Uefa, acompanhou o jogo em Varsóvia

17:48: Ucranianos não conseguem esconder a tristeza pós-derrota. Mas é preciso levantar a cabeça. O time de Dnipropetrovsk fez grande campanha e deve se orgulhar disso

17:45: Torcedores espanhóis fazem muita festa na capital polonesa! O Sevilla agora é o maior campeão da Uefa Europa League!

FOTO: Carlos Bacca, o herói do dia! O colombiano marcou dois gols na vitória do Sevilla por 3x2. Os Nervionenses são campeões europeus pelo segundo ano consecutivo, assim como foram em 2006 e 2007!

90'+4': FIM DE JOGO!!! O SEVILLA É CAMPEÃO DA EUROPA LEAGUE PELA QUARTA VEZ!

90'+2': PRA FORA! Aleix Vidal perdeu a chance de marcar o gol que sentenciaria a partida! Falta pouco para o apito final

90'+1': RICO!!! Bezus cabeceou, e o goleiro sevillista estava atento

90': 4 minutos de acréscimo! O Dnipropetrovsk pressiona em série de escanteios

89': Douglas, Matheus Nascimento e Léo Matos são os brasileiros do Dnipro. No Sevilla não há brasileiros

88': Matheus desmaiou após choque com Trémoulinas. O meia-atacante deixa o campo de maca e é aplaudido pelos torcedores em Varsóvia. Belo gesto dos adeptos

87': O brasileiro Matheus Nascimento desmaia em campo e é atendido por médicos no gramado. Jogo parado. Esperamos que ele melhore

86': Mexe pela última vez o Sevilla. Iborra substitui Banega. O Dnipro também faz sua última substituição: Shakov no lugar de Kankava

84': O Dnipro se lança ao ataque, porém se mostra afobado. Quando os jogadores perdem a bola, acabam fazendo a falta ao tentar recuperar a posse. Melhor para os alvirrubros, que controlam o jogo ao seu gosto

82': Gameiro no lugar de Bacca. Esta foi a segunda substituição do escrete espanhol

81': Eita, Konoplyanka... Em bola cruzada para a área, o camisa 10 não chegou a tempo

79': BOYKO!!! Boa defesa do goleiro do time ucraniano. O Sevilla quer matar o jogo

77': Mexe de novo o Dnipro. Seleznyov entra na vaga de Kalinic

74': Atkinson tira mais cartões do bolso... Bacca, do Sevilla, e Rotan, do Dnipro, são os novos amarelados do jogo

73': Léo Matos falhou na hora do corte, e Vitolo encontrou Bacca na cara do gol. O colombiano tocou na saída de Boyko e deixou sua marca no jogo pela segunda vez! O Sevilla vai vencendo por 3x2

72': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA! BACCA DE NOVO!

70': MAS JÁ, BEZUS? O volante mal entrou e já tomou cartão amarelo

68': No Dnipro, Bezus substitui Fedorchuk. Primeira mudança nos alviazuis

66': PRESSÃO DO SEVILLA! Após série de escanteios, Boyko afastou o perigo. Na sobra, M'Bia chutou e viu a pelota explodir na zaga

64': Responde o Dnipro. A zaga rojiblanca cortou na "hora H"

63': Escanteio para o Sevilla. Banega cobrou, M'Bia subiu mais do que todo mundo e cabeceou por cima da meta

62': Amarelo para Carriço, do Sevilla

61': Após jogada ensaiada em cobrança de falta, Konoplyanka manda a bola à esquerda de Rico, um pouco longe do gol

60': Equilíbrio se reflete no placar. Por enquanto, nada de gol na segunda etapa. Segue 2x2

57': AFASTA A ZAGA! O defensor do Dnipro escorregou na área, mas o companheiro de posição chegou a tempo de frear o ataque do Sevilla!

58': Mexe pela primeira vez no jogo o Sevilla: Coke entra no lugar de Reyes

55': Ritmo do jogo é menos acelerado neste segundo tempo. Equipes apertam a marcação quando não têm a bola nos pés

54': Konoplyanka arrisca de fora da área, e a bola sai por cima da meta.

52': Torcedores fazem a festa no Estádio Nacional de Varsóvia. A torcida do Dnipro se mostra mais animada.

FOTO: Torcedores do Sevilla comemorando um dos gols no primeiro tempo, em Sevilha

FOTO: Torcida do Dnipro acompanhando a decisão em um telão na cidade de Dnipropetrovsk

47': Sevilla chegou ao ataque com perigo, mas o assistente já marcava impedimento

45': Começa a etapa complementar!

16:49: Empate leva o duelo à prorrogação. Caso a igualdade no marcador persista, a final será decidida nos pênaltis! Aguenta, coração!

16:48: Equipes retornam ao gramado. Daqui a pouco começa o segundo tempo!

16:45: Em 45 minutos, a final da Europa League 2014/2015 teve mais gols do que as últimas duas finais somadas. Tem que respeitar.

16:42: Relembrando o primeiro tempo: Kalinic abriu o placar para o Dnipro. O Sevilla chegou à virada com dois gols em quatro minutos - Krychowiak e Bacca balançaram as redes. No finalzinho da etapa inicial, Rotan marcou um golaço de falta e reacendeu as esperanças do Dnipro.

16:36: A partida foi rigorosamente equilibrada durante os primeiros 45 minutos, e o empate é justo. Quem viajou para Varsóvia não deve estar arrependido do dinheiro que gastou! Jogaço!

INTERVALO EM VARSÓVIA! Sevilla e Dnipro vão empatando. A contagem é de dois gols para cada equipe.

45+2': Cartão amarelo para Kalinic, do Dnipro! Pouco antes, Krychowiak, do Sevilla, também foi amarelado

45': 2 minutos de acréscimo! O placar aponta 2x2!

43': GOOOOOOOOOOOOOOOLAAAÇO DO DNIPRO! ROTAN COBRA A FALTA NA GAVETA!

42': Falta perigosa para o Dnipro! Rotan na bola!

41': QUASE O TERCEIRO DO SEVILLA! Aleix Vidal arrisca de fora da área e vê a bola tirar tinta do travessão!

40': Agora é o Dnipro quem pressiona! As laterais são o "mapa da mina" do time ucraniano

37': DEFENDEU RICO!!! Konoplyanka arriscou e obrigou o goleiro a fazer milagre!

36': A zaga do Sevilla afasta. O Dnipro retoma a bola na lateral, tenta a infiltração, e o juiz flagra nova falta próxima à área

35': Agora em desvantagem no marcador, o Dnipro começa a partir para o ataque e tem falta em boa posição para cobrar!

32': O Sevilla seguiu priorizando a posse de bola e chegou ao 2º gol! Bacca recebeu bolão de Reyes, aproveitou cochilo da zaga, driblou o goleiro e fez 2x1! Que jogo, amigos!

31': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA! CARLOS BACCA! OLHA A VIRADA!

29': Já diz o ditado: Água mole em pedra dura tanto bate até que fura! Depois de muita pressão, o time espanhol chega ao empate e bota fogo no jogo! O polonês deixa tudo igual em sua casa!

28': GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA! KRYCHOWIAK!

24': Escanteio cobrado, e M'Bia cabeceia pela linha de fundo. Tiro de meta!

23': BOYKO DE NOVO!!! Krychowiak cabeceia, e o goleiro vai buscar a bola lá no cantinho. Defesaça!

21': AFASTA BOYKO! Em bola alçada à área, o goleiro do Dnipro se mostrou mais esperto que o ataque adversário. Mas a arbitragem parou o jogo, marcando falta sobre o arqueiro.

18': Sevillistas apostam em sucessivas trocas de passes para chegar ao gol. Entretanto, têm dificuldades para encontrar espaços. A defesa do Dnipro está muito bem fechada.

17': Cartão amarelo para Jaba Kankava, do Dnipro.

15': Desde 2005 (Sporting Lisboa 1 x 3 CSKA Moscou, no Estádio José Alvalade) não ocorre uma virada na final da Europa League. O Sevilla será capaz de quebrar esse tabu?

12': Pressiona o Sevilla! Em duas chegadas ao ataque, a zaga alviazul afastou o perigo!

7': O Sevilla dominava o jogo. Mas, no primeiro contra-ataque do time ucraniano, o brasileiro Matheus Nascimento cruzou na medida para o atacante Kalinic balançar as redes! Vantagem ucraniana em Varsóvia!

6': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO DNIPRO! KALINIC!

4': Nenhuma chance clara de gol até agora. Segue 0x0!

0': Autoriza o árbitro Martin Atkinson! Começa o jogo!

15:44: Equipes no gramado! Tudo pronto para o espetáculo!

O futebol ucraniano possui uma Recopa Europeia, com o Dynamo Kiev, e uma Europa League, com o Shakhtar Donetsk. Será que o Dnipro vai conquistar a UEL 2014/2015 e se firmar como terceira força do país?

15:40: Cinco minutos para a grande final! O coração dos torcedores está a mil por hora!

SEVILLA ESCALADO: Sergio Rico; Aleix Vidal, Kolodziejczak, Carriço, Trémoulinas; Krychowiak, M'Bia, Reyes, Banega; Vitolo e Bacca.

DNIPRO ESCALADO: Boyko; Fedetskiy, Cheberyachko, Douglas, Léo Matos; Kankava, Fedorchuk, Konopljanka, Rotan; Matheus Nascimento e Kalinic.

Sevilla e Dnipro medem forças para fazer história na Uefa Europa League

Caminhada europeia do Sevilla Atuais campeões da UEL, os Nervionenses entraram diretamente na fase de grupos do torneio: Sevilla 2 x 0 Feyenoord, Rijeka 2 x 2 Sevilla, Standard Liège 0 x 0 Sevilla, Sevilla 3 x 1 Standard Liège, Feyenoord 2 x 0 Sevilla, Sevilla 1 x 0 Rijeka

Integrantes do Grupo G, que também contou com Feyenoord, Rijeka e Standard Liège, os Sevillistas ficaram em segundo, atrás apenas do clube holandês: Sevilla 1 x 0 Borussia Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach 2 x 3 Sevilla, Villarreal 1 x 3 Sevilla, Sevilla 2 x 1 Villarreal, Sevilla 2 x 1 Zenit, Zenit 2 x 2 Sevilla, Sevilla 3 x 0 Fiorentina, Fiorentina 0 x 2 Sevilla

Caminhada europeia do Dnipro. Com a eliminação na terceira fase preliminar da Uefa Champions League, o time ucraniano foi transferido para os playoffs da Uefa Europa League: Dnipro 2 x 1 Hajduk Split, Hajduk Split 0 x 0 Dnipro

Na fase de grupos, os alviazuis fizeram companhia a Internazionale, Saint-Étienne e Qarabag no Grupo F, do qual foram vice-líderes - o time italiano foi o líder: Dnipro 0 x 1 Inter, Saint-Étienne 0 x 0 Dnipro, Dnipro 0 x 1 Qarabag, Qarabag 1 x 2 Dnipro, Inter 2 x 1 Dnipro, Dnipro 1 x 0 Saint-Étienne

A classificação do Dnipro ao mata-mata foi polêmica. Na última rodada, o Qarabag teve um gol legítimo mal anulado diante da Inter, e a partida terminou empatada em 0 a 0. Uma vitória do time azeri eliminaria os comandados de Markevych: Dnipro 2 x 0 Olympiacos, Olympiacos 2 x 2 Dnipro, Dnipro 1 x 0 Ajax, Ajax 2 x 1 Dnipro

O time de Dnipropetrovsk se classificou às quartas de final graças à regra do gol fora de casa: Club Brugge 0 x 0 Dnipro, Dnipro 1 x 0 Club Brugge, Napoli 1 x 1 Dnipro, Dnipo 1 x 0 Napoli

Unai Emery, técnico do Sevilla, em entrevista coletiva: "Eu não tenho bola de cristal mas tenho certeza que será um jogo duro. Estamos concentrados e buscaremos aproveitar nossas oportunidades. Quero que a equipe conquiste o quarto título. A vaga na Champions League será uma consequência"

Fernando Navarro, lateral-esquerdo do Sevilla, em entrevista coletiva: "É uma chance única. Neste ano há um bônus, uma motivação extra: a vaga na Champions League"

Myron Markevych, técnico do Dnipro, em entrevista coletiva: "Eu não imaginava que iria chegar tão longe. Mas seu apetite cresce quando você começa a comer. Se eu disser que os rapazes não estão nervosos, eu estarei mentindo. Mas é muito importante que eles deixem o nervosismo de lado na final"

Ruslan Rotan, capitão do Dnipro, em entrevista ao site da Uefa: "Ninguém previa que chegaríamos à final. Era um sonho que começou a se transformar em realidade a cada jogo e a cada rodada. Estamos em uma final de uma grande competição europeia. Nossa ficha ainda não caiu. O clube é tudo para mim. O Sevilla é o favorito. Eles são os atuais campeões e são um bom time, com jogadores rápidos e ataques rápidos, coisas que o futebol moderno exige. Mas acredito que nessas horas o que mais importa é a motivação. Vai ganhar quem for mais resistente"

O árbitro da final será o inglês Martin Atkinson, que será auxiliado pelos compatriotas Mike Mullarkey e Stephen Child. O quarto árbitro é o tcheco Pavel Královec.

Fundado em 1905, o Sevilla possui várias taças em seu armário: uma da Liga Espanhola, cinco da Copa Del Rey e quatro da segunda divisão, além de uma Supercopa da Espanha.

O clube é, também, o maior campeão da Uefa Europa League, com três troféus, conquistados em 2006, 2007 e 2014 - contra Middlesbrough, Espanyol e Benfica, respectivamente. O posto de time mais vencedor da competição é dividido com Juventus, Internazionale e Liverpool. Em 2015, a equipe rojiblanca busca o quarto título da UEL, feito que a deixaria isolada no topo da lista de campeões do torneio.

Sua casa é o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que tem capacidade para 45.500 pessoas.

Formado por metalúrgicos em 1918, o Dnipro Dnipropetrovsk foi uma das potências da antiga União Soviética nos anos 80. Nessa época, conquistou dois campeonatos soviéticos (1983 e 1988), uma copa nacional (1989) e uma supercopa da URSS (1988), além de duas copas da federação soviética (1986 e 1989). O nome do clube é uma referência ao rio Dnieper, que corta a cidade de Dnipropetrovsk.

O time ucraniano está em uma final de competição europeia pela primeira vez e almeja o primeiro título internacional de sua história.

Sua casa é a Dnipro Arena, cuja capacidade é de 31.003 pessoas. Contudo, o time vem mandando seus jogos no Estádio Olímpico de Kiev, devido ao momento conturbado que o leste da Ucrânia vive.

O palco da grande decisão é o Estádio Nacional de Varsóvia, maior praça esportiva da Polônia e casa da seleção local. O estádio também foi uma das sedes da Eurocopa de 2012, competição sediada na Polônia e na Ucrânia e vencida pela seleção da Espanha. A capacidade do Estádio Nacional varia de acordo com o evento. Para partidas nacionais cabem 58.145 pessoas. Em partidas internacionais a capacidade diminui para 56.826 torcedores. Em shows o número pula para 72.900 pessoas.

Além desta bela taça, o vencedor da Europa League também garante vaga na fase de grupos da próxima edição da Uefa Champions League.

Boa tarde, leitores conectados na Vavel Brasil! Hoje é dia de decisão europeia, e vocês ficarão por dentro de todos os lances da partida entre Dnipro e Sevilla! Acompanhe todos os lances da final da Uefa Europa League 2014/2015 a partir de agora! A bola rola às 15h45, horário de Brasília.