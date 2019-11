Resultado Santos Laguna x Querétaro na final do Campeonato Mexicano 2015 (5-0)

Muito obrigado à todos e até a próxima!

Festa enorme no Nuevo Estadio Corona. O Santos Laguna pode perder até por quatro gols de vantagem. Vantagem absurda e quase impossível de ser revertida.

96' Fim de papo em Torreon. O Santos Laguna enfia 5 a 0 e só um milagre daqueles para tirar o título deles.

90' Mais 1 minuto, apenas.

89' Torcida grita olé e o título está praticamente garantido.

88' E o Sepulveda sai de ambulância do estádio, após pancada na cabeça, ainda no primeiro tempo.

87' AMARELO, CORONA. Por reclamação.

86' MUDA O SANTOS: Orozco, quatro gols, saia aplaudido para entrada de Riviera.

85' Reta final e o Santos ainda busca o sexto.

84' RUBIO PERDEU! Falta batida fechada e o Queretaro perde a chance de descontar.

83' NA TRAAAAAAVE E PRA FOOOOOOORA! Cabeçada de Gonzalez e a bola pega no travessão e sai. Quase o sexto.

82' TIIIIIIIIIIIIIIIIIAGO VOOOOOOOOLPI! Isquiersoz se estica pra finalizar rasteiro e o arqueiro faz ótima defesa.

81' Santos coloca uma mão e meia na taça mexicana. Festa total.

80' É UM CHOCOLATE! Cruzamento da esquerda, bola no segundo pau e Gonzalez se antecipa ao zagueiro pra matar Tiago Volpi.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GONZALEZ, DO SANTOS LAGUNA!

78' MEXE O QUERETARO: Sai o machucado Sepulveda e entra Rubio.

77' Cobrança fechada e Marquesin pega firme. Quase gol olímpico.

76' Bela chegada do Queretaro. Ronaldinho manda na medida pela direita, Carral cruza e a zaga tira dos pés de Villa. Escanteio.

75' Ronaldinho se envolve em princípio de confusão. Juíz tem trabalho.

74' MUDA O SANTOS: Sai Tavarez e entra Ceballos.

73' Tavarez arranca pela direita, leva a marcação, mas não consegue o cruzamento. Só tiro de meta.

72' Batida fechada, a zaga se sai bem.

71' Osuna arranca pela esquerda e consegue escanteio. Ronaldinho na bola.

70' Santos não para. Aproveita a lentidão rival e parte pra cima.

69' TIAGO VOLPI! Orozco sai na cara do goleiro, tenta o drible, mas o brasileiro salva o quinto gol.

68' MUDA O QUERETARO: Bornstein dá lugar à Gimenez.

67' Velazquez sente e é atendido no gramado.

66' A torcida explode em festa, na cidade de Torreon.

65' Time do Queretaro reclama por pênalti, mas o árbitro ignora.

64' ESPAAAAAAAAAAAAAAAAAAALMA MARCHESIN! Villa girou e arriscou para grande defesa do argentino.

63' QUATRO GOLS DO SANTOS. QUATRO DE OROZCO! Contra ataque muito rápido pela direira com Tavarez, apareceu pela lateral, chegou na área, cruzou rasteiro e Orozco surgiu livre só pra empurrar.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, OROZCO, PARA O SANTOS!

61' Sem criação, o time do Queretaro continua sofrendo no ataque.

60' Carral cruza para a área, mas ficou fácil para Marchesin.

59' MARQUESIN! Falta batida, sobrou pra William que chuta travado e o goleiro argentino pega.

58' Sepulveda recebe pancada e Ronaldinho vai cobrar falta.

57' William teve a chance de finalizar, mas não conseguiu o domínio.

56' MUDA O SANTOS: Escoboza entra e sai Renteria.

55' Jogo fica amarrado no meio, com muito contato e pouca criação.

54' Acelera mais o ritmo o time do Queretaro mas não tem chegada no ataque.

53' Ronaldinho volta pra marcar e a torcida vaia o astro.

52' Troca passes o time do Queretaro, mas encontra boa marcação rival.

51' Ronaldinho atuando mais centralizado, ainda não aparaceu para armar.

50' Outra vez Renteria, mas na hora de cruzar, escorregou e mandou fora.

49' Ronaldinho tenta a primeira dele, mas manda na mão do goleiro.

48' Renteria tenta jogada individual e a zaga afasta.

47' Acuado, Tiago Volpi afasta mal e o time do Santos tem posse no ataque.

46' Gonzalez já chega finalizando e manda à direita de Volpi.

45' RECOMEÇA O JOGO. A bola volta a rolar.

MUDA O QUERETARO: Sai Gomez e entra a fera, Ronaldinho Gaucho.

E ele vem aí! Ronaldinho entrará na partida.

Com um show de Orosco, autor de 3 gols, o time do Santos Laguna vai batendo o Queretaro por 3 a 0. Com Ronaldinho no banco, o seu time parece não ter reação.

47' Encima da risca, o árbitro termina o primeiro tempo.

46' Últimos instantes.

45' Adianta o time em busca de um gol ainda no primeiro tempo, o time do Queretaro.

44' Mais dois minutos.

43' Festa enorme da torcida do Santos. Vitória que dá extrema vantagem para o jogo da volta.

42' Queretaro não tem velocidade, armação e movimentação. Time entregue na partida.

41' Time do Santos Laguna se fecha bem e sai muito rápido nos contra ataques.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' A torcida verde, em Torréon, faz a festa no Nuevo Estadio Corona.

38' Carral sobe de cabeça, mas fica no chão após queda feia.

37' Na cobrança pra área, a zaga afasta.

36' OSUNA, AMARELO. Pegada forte em Renteria.

35' Jogada do Queretaro pela esquerda, mas a bola é espirrada e a zaga do Santos tira do perigo.

34' As falhas surgem à todo momento. O time do Santos tem aproveitado e goleia no primeiro tempo.

33' HAT TRICK DE OROZCO! Chegada do lateral Abella pela direita, cruzamento pra área, desvio do Tavarez e o centroavante aparece para fuzilar Tiago Volpi e meter 3 gols em 33 minutos.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, OROZCO DE NOVO, PARA O SANTOS LAGUNA!

31' Os times tem falhas enormes na zaga e todo ataque bem construído leva perigo.

30' MARQUESIN, ESPETÁCULAR! Cobrança no primeiro pau, cabeçada firme de Gomez e o goleiro do Santos saltou, espalmou, pegou no travessão e a zaga tirou.

29' A zaga afasta e manda pra escanteio.

28' Tem falta o time do Queretaro pela esquerda.

27' QUAAAAAAAAAAAAAAASE O QUERETERO DIMINUI! Chance pela direita com William, perdeu ângulo, chutou mascado contra o goleiro e a zaga salva como dá.

26' O HOMEM ESTÁ DECIDINDO! Cobrança pra área, curta, fraca, colocada e Orozco cabeceia colocando no canto de Volpi, que pulou, viu pegar na trave e entrar.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, OROZCO, DE NOVO ELE!

24' O JUÍZ MARCA RECUO PARA O SANTOS! Tiago Volpi pega com a mão e time tem chance. A falta é quase sem ângulo.

23' Renteria busca o ataque pela esquerda, mas se perde com a bola e sai pela linha de fundo.

22' Jogo com pegadas fortes, marcação pesada e entradas até mais duras.

21' Na cobrança da falta, a zaga verde afasta.

20' Dividida de cabeça e joelho, entre Calderon e Sepulveda. Jogo parado.

19' Araujo cabeceia mas sem força e direção. Só tiro de meta.

18' Renteria faz um carnaval pela direita e arruma escanteio para o Santos.

17' William arrisca o primeiro chute do time do Queretaro, mas passa à esqueda do gol.

16' Do jeito que dá, a zaga afasta o cruzamento.

15' Saída rápida com Tavarez pela esquerda e arruma escanteio, o Santos.

14' Santos Laguna se fecha um pouco mais e aposta no erro dos rivais.

13' QUE SUSTO! Cruzamento da meia direita para a área do Queretaro e Volpi teve trabalho de espalmar.

12' Jogo fica travado no meio campo, com muitos contatos e faltas.

11' Queretaro sofre na criação e a bola bate no ataque e volta.

10' MOLINA, PRA FOOOOOORA! Cruzamento feito, a bola rebateu e o meia arriscou. Volpi apenas observou.

9' Tavarez arrancava pelo meio, mas parou pedindo falta, ignorada pelo juíz.

8' Queretaro abusa do ligamento direto e facilita a defesa do time do Santos.

7' Tavarez lança buscando Orozco, mas Tiago Volpi sai e faz a defesa.

6' Troca passes em busca dos espaços, o time do Queretaro, mas não encontra espaços.

5' O ARTILHEIRO APARECE! Enfiada de bola pela esquerda, a defesa do Queretaro ficou olhando, Calderón cruzou pra trás e Orozco só empurra pra rede.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO SAAAAAAAAAAAANTOOOOOS LAGUNA! OROZCO!

3' Silva tenta responder mas chuta travado encima da marcação.

2' TIIIIIIIIIAGOOOO VOLPI! Renteria sai na cara do gol, chuta cruzado, mas o goleiro brasileiro fecha o ângulo e salva a meta.

1' Time do Santos busca o ataque pela direita com Orozco, mas a zaga afasta.

0' AUTORIZA O ÁRBITRTO. Rola a bola no México!

Últimos detalhes. A festa é completa no estádio.

Santos Laguna em busca do quinto título. Queretaro tenta feito inédito. Acompanhe conosco.

Queretaro com o uniforme secundário. Camisas brancas com uma faixa azul, calções e meias brancas.

Time do Santos com o uniforme principal. Camisa, calção e meias verdes, num tom escuro. Belo uniforme dos mandantes.

Hino mexicano com a banda local executando.

Ronaldinho Gaúcho será banco nesta primeira partida da decisão.

Equipes sobem ao gramado na cidade de Torréon!

Querétaro definido: Tiago Volpi; Carral, Martínez, Corona, Bornstein; Osuna, Gómez, Danilinho, Da Silva; Sepúlveda, Villa. Técnico: Victor Vucetich

Santos Laguna escalado! Marchesín; Abella, Araújo, Isquierdoz, Aldrete; Molina, González, Calderón, Rentería; Orozco, Tavares. Técnico: Pedro Caixinha.

A hora vai chegando. Daqui a pouco o Nuevo Estadio Corona pulsará para a primeira partida da decisão!

FIQUE DE OLHO Santos Laguna x Queretaro : Tiago Volpi, goleiro: após um grande 2014 pelo Figueirense, o jovem arqueiro foi especulado em grandes equipes nacionais, mas vem se destacando nos gols do México.

FIQUE DE OLHO Santos Laguna x Queretaro : Javier Orozco, atacante: veloz, com faro artilheiro e com passagens pela seleção, Orozco tem forte presença de área e será um incômodo no jogo.

Os gols da vitória do Queretaro que levou para as cobranças de pênaltis.

Veja os gols que deram a vaga ao time do Santos, para a final.

Ronaldinho e seus companheiros tiveram trabalho. Após perder na ida por 2 x 0, o Querétaro teve de igualar o mesmo 2 a 0 para bater o Pachuca nas cobranças de pênaltis.

O caminho para as finais foram de emoções diferentes. O time do Santos Laguna empatou sem gols no jogo da ida, fora de casa contra o Chivas. Em casa, na volta, enfiou 3 x 0 e avançou às finais.

Outro brasileiro da equipe, William, ex-Palmeiras, falou sobre o sentimento do astro brasileiro Ronaldinho, na equipe mexicana: "Ele está muito feliz por tudo, até porque é parte do grupo, é uma pessoa muito boa, e o que aconteceu no jogo passado é de uma pessoa que tem vontade de jogar, que não se conforma. De tão legal que é já pediu desculpa a todos."

Diego González, atacante do Santos, falou sobre como é enfrentar Ronaldinho Gaúcho: "Para todos os jogadores é um privilégio estar em um campo e jogar, por mais que seja um rival, contra um jogador das características de Ronaldinho Gaúcho."

O Nuevo Estadio Corona, casa do alviverde Santos Laguna, será o palcom da primeira partida. Capacidade para 30 mil pessoas, deverá estar lotado para o jogo.

Os playoffs do Campeonato Mexicano começaram na fase de quartas de final. O time do Santos enfrentou o Tigres , enquanto o time de R49 pegou o Veracruz.

Fundado em 1950, o time da cidade de Querétaro só tem apenas títulos de turnos (Apertura e Clausura). A chegada de Ronaldinho Gaúcho elevou os patamares da equipe e hoje é conhecido mundialmente.

O time do Santos Laguna é jovem. Fundado em 1983, tem quatro títulos da primeira divisão e é o campeão do Apertura, primeiro turno do campeonato mexicano.

Semana que vem teremos o jogo da volta, para decidir o campeão mexicano da temporada 2014/2015.

É a primeira partida da decisão do Campeonato Mexicano. De um lado, o jovem time do Santos Laguna, encarando o super astro Ronaldinho Gaúcho e seu Querétaro.

Amigos da VAVEL Brasil, vamos chegando com mais uma transmissão , do tempo real minuto a minuto de Santos Laguna x Querétaro.