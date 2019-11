Site pornô faz proposta para comprar Bayern de Munique

Um dos maiores sites de conteúdo pornográfico do mundo, o Brazzers fez uma proposta um tanto quando peculiar nesta quarta-feira (27) ao Bayern de Munique, atual tricampeão alemão. Através da rede social Twitter, a produtora americana enviou, em tom de brincadeira, uma oferta de compra ao clube bávaro. A proposta ficou aos cuidados do diretor-geral do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge.

“Notamos um aumento nas menções do Bayern em nossas buscas, uma grande quantidade de vezes. Adoramos o fato de estarmos associados a uma equipe poderosa, mas queremos uma aproximação”, escreveu Mario Nardstein, diretor do site.

“Estamos interessados em comprar o Bayern de Munique. Somos o mais prestigioso e popular site de entretenimento adulto do mundo, então porque não sermos proprietários do maior clube de futebol do mundo? Imagine os grandes feitos que poderíamos fazer juntos”, acrescentou Nardstein.

Além disso, o Brazzers mencionou a possibilidade de mudar o nome do clube alemão para “Brazzers de Munique”. A recompensa, segundo o diretor da produtora americana, beneficiaria os jogadores do Bayern, que teriam acesso ilimitado ao conteúdo do site.

“Tome seu tempo para pensar sobre a oferta. Temos certeza de que você irá perceber que nossa parceria levaria o ‘Brazzers de Munique’ a novos públicos”, finalizou Nardstein.