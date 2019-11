Terceiro colocado na Ligue 2, Angers SCO retorna à primeira divisão depois de 21 anos

Após longos 21 anos, o Angers SCO retorna à elite do futebol francês. O clube conseguiu a terceira melhor campanha na Ligue 2 nesta temporada 2014/15 e assegurou o acesso para a próxima Ligue 1, assim como Troyes e Gazélec Ajaccio. A luta para subir durou até a última rodada, quando venceram o Nîmes por 3 a 0. Após a partida, a torcida festejou bastante no gramado.

Em 10 de outubro de 1919, sob a tutela de dois irmãos diretores de um banco da região, foi criado o Sporting Club du Crédit de l'Ouest. Em 1924, o clube fechou as portas. Após fusão com outro clube, o CSJ Bessonneau, o futebol se sobressaiu em relação ao rúgbi e retornou aos campeonatos.

O principal título do passado veio em 1943 ao derrotar o Racing Besançon por 2 a 0, conquistando o Campeonato francês amador da região norte. O clube adquiriu o direito de se tornar profissional. Após conseguir essa liberação, o SCO foi admitido na segunda divisão, assim como seu rival na época, o Nantes. Em 1957, o Angers ficou no quase. Chegou à final da Coupe de France, mas acabou perdendo por 6 a 3 para o Toulouse. Nesta mesma copa, chegaram até às semis em 1962, 1966 e 1969, e mais recentemente 2011 e 2014.

A ida para a divisão principal veio em 1956 ficando até 1981. O clube foi rebaixado três vezes neste período, mas retornou de imediato conquistando os títulos da segunda divisão em 1969 e 1976 e o vice em 1978. A década de 70 foi bem proveitosa para a equipe, que ainda disputou a Copa da Uefa na temporada 1972/73. O retorno à segundona veio no começo da década de 80.

Mesmo assim, o clube conseguiu voltar a Ligue 1 na temporada 1993/94, sua última participação. O SCO despencou após isto. Foi para a National, terceira divisão, e depois de volta à divisão regional, em 1996, 51 anos depois de sair dela. O clube mudou de nome, agora Angers SCO. Entre 1996 e 2003 o clube passou de mão em mão. Foram sete presidentes e nove técnicos. Esta fase foi terrível para a instituição. Willy Bernard comprou o Angers em 2006. Saïd Chabane é o presidente desde 2011. De 2007 para cá, o clube alternava entre a National e a Ligue 2, agora de volta a elite francesa.

Ligue 2 temporada 2014/15

Com 18 vitórias, 10 empates e 10 derrotas, o Angers ficou com a terceira posição da segunda divisão. No total, somou 64 pontos. Acima, apenas Troyes, com 78 e Gazélec Ajaccio, com 65. A disputa foi até a última rodada com o Dijon e na reta final com o Nancy. O último jogo, no dia 22 de maio, contra o Nîmes, a equipe venceu por 3 a 0, destaque para Sacha Clémence que anotou dois gols.

O Angers foi obteve o sexto melhor ataque, com 47 gols, e a terceira melhor defesa, sofrendo 30 gols. O saldo de 17.

O começo da campanha dos Scoïstes foi bom. Na estreia perdeu para o Nîmes por 3 a 2, mas logo se recuperou vencendo o futuro rebaixado Arles. Empatou duas seguidas e encaixou duas vitórias logo depois. Veio setembro, e os resultados foram péssimos Três jogos, com duas derrotas e um empate, naquele mês. Em outubro e novembro veio a irregularidade: Foram sete jogos, com três vitórias, três derrotas e um empate. A equipe oscilou muito, principalmente fora de casa.

No fim de 2014 e começo deste ano, a equipe encaixou e conseguiu bons resultados diante de fortes adversários. O segundo turno foi marcado por apenas quatro derrotas (Brestois 2 a 1; Gazélec 1 a 0; Clermont 2 a 0 e Troyes 2 a 1), retrospecto que ajudou a alavancar a campanha do acesso. Alguns empates na reta final preocuparam os torcedores. Principalmente os dois últimos contra Sochaux e Nancy. Mas no fim, veio o triunfo diante do Nîmes e a vaga assegurada.

O ponto forte do Angers foi o fator casa. A equipe fez valer seu mando de campo. Em 19 jogos, sofreram apenas duas derrotas. Com 12 vitórias e cinco empates. Porém, longe de seus domínios, as coisas não foram tão agradáveis. Dos 19 encontros longe de casa, foram apenas seis triunfos, cinco empates e oito derrotas.

Participações curtas nas copas nacionais

As aparições do Angers na Coupe de France e na Coupe de la Ligue foram curtas. E com eliminações para equipes menores. Na Copa da Liga, venceu o Nîmes na primeira fase por 2 a 1, depois caiu para o Arles, pelo menos placar. Isso ainda em agosto. Já na Copa da França, o primeiro jogo foi para alegrar qualquer torcedor. Na sétima rodada do torneio, o Angers bateu o Argentré Football, que disputa a nona divisão, por 10 a 0. Na fase seguinte, o Dinan-Léhon FC, da quinta divisão, foi superior e eliminou o Angers com o placar de 2 a 1, no começo de dezembro.

Kodjia, o melhor jogador da Ligue 2 na temporada

Jonathan Kodjia, atacante do Angers, foi eleito o melhor jogador desta edição da Ligue 2 no Trophées UNFP, que premia os melhores da temporada. O francês de 25 anos também foi eleito para a seleção da temporada. Em 28 jogos, ele antou 15 gols, sagrando-se o vice-artilheiro do campeonato. Os seus tentos foram cruciais para o acesso do time. Vale ressaltar suas boas atuações contra o Créteil Lusitanos e contra o Nancy, quando conseguiu um hat-trick.

O goleiro Ludovic Butelle, vencedor do prêmio de melhor goleiro da Ligue 2 por três anos seguidos foi nomeado, mas não levou nesta temporada, Mas isso não apaga a grande participação dele, contribuindo com a equipe. O treinador Stéphane Moulin também foi nomeado para o prêmio de melhor treinador.

A missão do Angers para a próxima temporada é permanecer na Ligue 1. As copas nacionais podem ser colocadas de lado para cumprir esse objetivo. Foram 21 anos na espera, ostracismo e maus momentos, o clube não pode apenas subir e cair logo em seguida. Precisa de peças com experiência, vale a pena investir em alguns jogadores encostados em outras equipes e pegar emprestado jovens dos grandes para encorpar ainda mais o elenco.