Resultado de Borussia Dortmund x Wolfsburg na final da DFB-Pokal 2014/2015 (1-3)

17:52: Encerramos nossa transmissão. Com gols de Luiz Gustavo, Kevin De Bruyne e Bas Dost, o Wolfsburg venceu o Borussia Dortmund por 3 a 1 e conquistou o inédito título da DFB-Pokal. Aubameyang descontou para os aurinegros. Obrigado a todos pela companhia! Boa noite!

Wolfsburg vence Dortmund de virada e conquista DFB-Pokal pela primeira vez na história

17:30: Garantido na fase de grupos da próxima Uefa Champions League, o Wolfsburg representará a Alemanha juntamente com Bayern de Munique e Borussia Mönchengladbach. O Bayer Leverkusen terá de passar pelo playoff da competição

FOTO: Contraste: reações de Dieter Hecking e Jürgen Klopp após o apito final

FOTO: Momento em que o Wolfsburg levanta a taça da DFB-Pokal. É o 2º título nacional do Alviverde, que também tem uma Bundesliga (2008/2009)

FOTO: O jogo de hoje foi o último da carreira de Sebastian Kehl (centro), ídolo do Borussia Dortmund

17:22: Jogadores dos Lobos vão comemorar a conquista com a torcida. Linda festa!

FOTO: Junior Malanda é o jogador mais lembrado na festa do título do Wolfsburg. Onde quer que esteja, ele está feliz.

ERGUE A TAÇA O WOLFSBURG! OS LOBOS SÃO CAMPEÕES DA COPA DA ALEMANHA!

17:15: Hora da premiação do Wolfsburg. Dieter Hecking é igualmente ovacionado.

17:13: Jürgen Klopp é ovacionado no Estádio Olímpico de Berlim. Que momento!

17:10: Começa a cerimônia de premiação. Os jogadores do Dortmund recebem a medalha de prata. Daqui a pouco o Wolfsburg levanta a taça!

17:08: Com o título do Wolfsburg, o Schalke 04 está classificado à fase de grupos da próxima Uefa Europa League! Os Azuis Reais se juntam ao Augsburg. Vice-campeão da Pokal, o Borussia Dortmund vai à competição como sétimo colocado da Bundesliga. Os aurinegros iniciam sua participação na terceira fase preliminar do torneio continental

17:06: CAMPEÕES DA DFB-POKAL: Bayern de Munique - 17 títulos; Werder Bremen - 6 títulos; Schalke 04 - 5 títulos; Colônia, Nuremberg e Eintracht Frankfurt - 4 títulos; Borussia Mönchengadbach, Borussia Dortmund, Hamburgo e Stuttgart - 3 títulos; Munique 1860, Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Karlsruher e Dresdner SC - 2 títulos; Wolfsburg, Bayer Leverkusen, Rot-Weiss Essen, KFC Uerdingen, Hannover, VfB Leipzig, Kickers Offenbach, Rapid Viena, Schwarz-Weiss Essen e First Viena - 1 título

16:59: Tristeza de um lado, festa do outro. O Wolfsburg se torna o 25º time a conquistar a Copa da Alemanha!

16:58: A ficha de Klopp começa a cair. O técnico aurinegro está visivelmente emocionado com o fim de sua era no BVB. A torcida agradece ao seu ídolo pelos serviços prestados.

16:55: Vice-campeão da Bundesliga e campeão da DFB-Pokal na temporada 2014/2015! Temporada brilhante dos Lobos, que estarão na próxima temporada da Uefa Champions League! Os comandados de Hecking colocaram água no chopp da despedida de Kehl e Klopp do Dortmund...

90'+4': FIM DE PAPO! O WOLFSBURG VENCE POR 3x1 E É CAMPEÃO DA DFB-POKAL PELA PRIMEIRA VEZ!!!

90'+3': O banco dos alviverdes já pede o fim do jogo!

90'+2': Mkhitaryan arrisca, e a bola sai por cima. Wolfsburg a dois minutos do título inédito!

90'+1': Jogo muito corrido. O Dortmund corre contra o relógio

90': 4 minutos de acréscimo

89': Só se ouve a torcida do Wolfsburg no Estádio Olímpico de Berlim. Os Lobos estão próximos do seu primeiro título da copa alemã!

88': Amarelo para De Bruyne

87': BENAGLIO!!! Aubameyang cobra falta de longe e vê o suíço fazer grande defesa!

85': A tradicional substituição para ganhar tempo. Hecking saca Caligiuri e coloca Trasch em campo

83': SALVA NALDO!! O brasileira evita o gol de Aubameyang! Tirou a bola quase em cima da linha!

81': Schürrle no lugar de Arnold. Segunda mudança dos Lobos

81': Schmelzer caiu na área, e os aurinegros pediram pênalti. Felix Brych mandou o jogo seguir

80': DEFENDEU BENAGLIO! Após troca de passes perto da área, Kagawa arrisca e para no goleiro

79': Última substituição aurinegra: Immobile no lugar de Reus

77': Wolfsburg retrancado. Haja bola do BVB na área...

75': Dortmund muito afobado em campo. Os Lobos agradecem

74': Mexe pela primeira vez o Wolfsburg. Perisic sai para a entrada de Guilavogui

71': BENAGLIO! O arqueiro suíço vai buscar o chute de Mkhitaryan no cantinho

70': Defesa aurinegra muito aberta. O Dortmund ataca na base do desespero. Klopp vem tendo muita dor de cabeça em sua despedida

68': Mudança dupla no Borussia Dortmund. Piszczek e Blaczszykowski substituem Kehl e Durm, respectivamente

65': DEFENDEU LANGERAK!!!! Dost achou Caligiuri livre, o alemão arriscou, e o arqueiro evitou o 4º gol alviverde

62': Cartão amarelo para Mkhitaryan, do Dortmund. O primeiro cartão do jogo

61': Os Lobos querem liquidar a fatura, e os aurinegros lutam para reacender as esperanças na peleja. O jogo está a mil!

58': Falta para o Wolfsburg. De Bruyne fez o levantamento, e Naldo não alcançou a bola. Mas o bandeirinha já havia marcado impedimento

57': FUROU CALIGIURI!! De Bruyne fez a festa na lateral, mandou para o meio da área, e Caligiuri não conseguiu completar!

56': Reus arrisca de fora da área e manda por cima

53': O Wolfsburg toca a bola e controla o jogo ao seu gosto

50': NA TRAVE!!! Kagawa acerta o poste! Quase o 2º gol do BVB!

48': Escanteio cobrado, bate e rebate na área, e De Bruyne pega a sobra. Mas chuta para fora. Segue 3x1 para os Lobos

47': DEFENDEU LANGERAK!!! De Bruyne tocou, Durm não conseguiu afastar, e Caligiuri perdeu uma grande chance de transformar a vantagem em goleada!

45': COMEÇA O 2º TEMPO! Nenhuma mudança nas duas equipes

16:04: As torcidas de BVB e Wolfsburg não param de cantar. Os torcedores alemães têm muito a nos ensinar

16:02: Daqui a pouco começa a etapa complementar! O Dortmund será capaz de protagonizar uma reviravolta que seria histórica? Ou o Wolfsburg confirmará sua grande temporada com um título inédito?

FOTO: Os números de Kevin De Bruyne em 2014/2015 são impressionantes! Em 51 partidas, o belga acumula 16 gols (contando já com o de hoje) e 27 assistências. Na foto, ele dedica o gol da final ao falecido Junior Malanda, seu compatriota e ex-colega de equipe

FOTO: Com o gol de hoje, o atacante Pierre-Emerick Aubameyang chegou à marca de 25 tentos na temporada, a melhor de sua carreira

15:53: Os aurinegros dominavam o jogo, e tal superioridade se refletia no marcador. Contudo, um lance de bola parada foi o divisor de águas da primeira etapa. Depois do empate, os alviverdes se aproveitaram da afobação do adversário e deslancharam. Primeiro tempo bastante movimentado, digno de final

INTERVALO NO ESTÁDIO OLÍMPICO DE BERLIM! O Borussia Dortmund saiu na frente mas sofreu um "apagão" e tomou a virada! Grande atauação do Wolfsburg, que vai vencendo por 3x1

45': Dortmund parte para o ataque na base do desespero. Muitas bolas alçadas na área e nenhuma troca de passes decente

43': PERDEU AUBAMEYANG! Kagawa mandou para a área, e o francês naturalizado gabonês, de frente para o gol, mandou por cima. Que chance!

42': Aurinegros querem diminuir o prejuízo e vão partindo para o ataque

40': O Borussia Dortmund cedeu muitos espaços após sofrer o embate, e o Wolfsburg vem tendo mais volume de jogo. Chegou à virada com uma facilidade absurda.

O GOL: Livre de marcação, Bas Dost cabeceia para o fundo das redes e faz 3x1! Assistência de Caligiuri!

38': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! BAS DOST!

33': De Bruyne dedicou seu gol a Junior Malanda, jogador do Wolfsburg que morreu em janeiro, em um acidente de carro. Lindo gesto

O GOL: VIRADA DOS LOBOS EM BERLIM! De Bruyne arriscou de fora da área e não deu chances para Langerak! Agora, 2x1 para os alviverdes!

32': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! KEVIN DE BRUYNE!

28': Dortmund na bronca com a arbitragem! Em jogada de ataque, o assistente levantou a bandeira, alegando que Reus estava em posição irregular. Jogadores reclamam

24': Vamos ver como o BVB se comporta após o gol sofrido. Tomou o empate quando era melhor na partida. Sabemos que a falta de confiança dos jogadores atrapalhou o time em boa parte da temporada

O GOL: Quem não faz, leva, Dortmund! Naldo cobra falta, Langerak rebate para o meio da área, e Luiz Gustavo aproveita o rebote! Partida empatada no Olympiastadion! 1x1!

22': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO WOLFSBURG! LUIZ GUSTAVO! É GOL BRASILEIRO!

21': O Borussia Dortmund é o senhor do jogo. Está com a marcação bem reforçada e sabe fechar os espaços. Lá na frente, consegue levar perigo com o "pelotão ofensivo" inspirado

18': PERDEU MARCO REUS!!! Mais uma bobeada da zaga do Wolfsburg, e o alemão quase marca o 2º gol do Dortmund. Kagawa deu passe na medida, e Reus perdeu chance incrível

FOTOS: Festa dos torcedores antes do apito inicial. Ambiente espetacular na capital alemã.

12': O Dortmund "cozinha" o jogo, enquanto o VfL tenta achar espaços. Segue 1x0 para os comandados de Jürgen Klopp

7': DEFENDEU LANGERAK!!! Olha os Lobos buscando o empate! Após troca de passes entre Bas Dost e Perisic, o croata finalizou e obrigou o australiano a fazer ótima defesa!

O GOL: Kagawa cruzou, a bola passou pela zaga do Wolfsburg, e Aubameyang balançou as redes! Aurinegros na frente!

5': GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BORUSSIA DORTMUND! AUBAMEYANG!

FOTO: Fumaça encobrindo o jogo em Berlim.

0': BOLA ROLANDO! COMEÇA A DECISÃO DA DFB-POKAL 2014/2015!

14:55: EQUIPES NO GRAMADO! Vai começar o espetáculo!

Na despedida de Klopp, Dortmund enfrenta Wolfsburg na decisão da DFB-Pokal

14:45: Faltam 15 minutos para a bola rolar no Estádio Olímpico de Berlim! Estão todos prontos para mais esta final?

RESERVAS DO WOLFSBURG: Grün, Schäfer, Träsch, Guilavogui, Knoche, Schürrle e Bendtner.

WOLFSBURG ESCALADO: Benaglio; Vieirinha, Klose, Naldo, Rodriguez; Luiz Gustavo, Arnold, Perisic, De Bruyne, Caligiuri; Bas Dost.

RESERVAS DO BORUSSIA DORTMUND: Weidenfeller, Papastathopoulos, Piszczek, Blaczszykowski, Sven Bender, Ginter e Immobile.

BORUSSIA DORTMUND ESCALADO: Langerak; Durm, Subotic, Hummels, Schmelzer; Kehl, Gündogan, Mkhitaryan, Kagawa; Reus e Aubameyang.

Além do técnico Jürgen Klopp, outro ídolo do Borussia Dortmund que se despede do clube hoje é o volante e capitão Sebastian Kehl, de 35 anos. O cabeça de área defende a equipe aurinegra desde 2001 e irá se aposentar.

FOTO: Torcida do Wolfsburg em Berlim

FOTO: Torcida do Borussia Dortmund em Berlim

Felix Brych, que pertence ao quadro da Fifa, tem a missão de conduzir a final da DFB-Pokal 2014/2015. O árbitro será auxiliado pelos assistentes Mark Borsch e Stefan Lupp. O quarto árbitro é Robert Hartmann. Apesar de ter prestígio em seu país, Brych também acumula erros como a validação do "gol fantasma" de Kiessling, do Bayer Leverkusen, em 2013, contra o Hoffenheim. Na final da Europa League de 2014, quando o Benfica perdeu para o Sevilla nos pênaltis, o time português reclamou de pênaltis não marcados ao seu favor no tempo normal e acusou o goleiro Beto, da equipe espanhola, de ter se adiantado nas cobranças que defendeu.

Na caminhada rumo ao título inédito, o Wolfsburg passou por Darmstadt, Heidenheim, RB Leipzig, Freiburg e Arminia Bielefeld.

Para chegar à final, o Borussia Dortmund eliminou Stuttgarter Kickers, St. Pauli, Dynamo Dresden, Hoffenheim e Bayern de Munique.

Em homenagem a Júnior Malanda, jogador do Wolfsburg que morreu em um acidente de carro no mês de janeiro, a equipe terá, na camisa, um coração com o número 19. "Se ele nos ajudar, será nosso 12º jogador", disse Hecking.

A final de hoje será o último jogo de Klopp no comando do Dortmund. Ao todo, são 178 vitórias, 69 empates e 67 derrotas em 314 partidas. O aproveitamento é de 56,69%. O alemão guiou o BVB no bicampeonato da Bundesliga, em 2011 e 2012, no título da Pokal de 2012, no vice-campeonato da Uefa Champions League de 2013 e no bi da Supercopa da Alemanha, em 2013 e 2014. Agora, tem a chance de se despedir do BVB com um título. "Não estou nostálgico. Não temos que falar de mais nada, todo o foco é no jogo", comentou o comandante.

Jürgen Klopp: "Desde o primeiro dia da temporada nossa meta era chegar na final da Pokal. Não foi um caminho fácil chegar até a final, mas todos os jogos tiveram bons momentos"

Dieter Hecking: "Será uma grande final. As duas equipes buscam o ataque em todos os sentidos. Acredito firmemente que minha equipe mostrará o desempenho excepcional que apresentou durante a temporada"

Jürgen Klopp e Dieter Hecking, respectivos técnicos de Borussia Dortmund e Wolfsburg, fizeram uma entrevista coletiva descontraída. "Eu te conto quem jogará no gol se você me disser que Naldo está apto para jogar", desafiou Klopp. O zagueiro brasileiro tem 1,98 metros de altura, está se recuperando de lesão e é dúvida para o jogo. "Eu aposto que Langerak estará no gol, e Naldo em campo", respondeu Hecking. "Veremos", disse o treinador aurinegro.

Diego Benaglio, goleiro do Wolfsburg, em relação à expectativa para a grande final: "Todos estão entusiasmados para a final em Wolfsburg. Todos da equipe estão ansiosos. Conquistar o título seria excepcional para o clube e para a cidade. Queremos levar o troféu para Wolfsburg"

Mats Hummels, zagueiro do BVB, sobre a implantação da tecnologia da linha do gol na decisão: "Fomos infelizes na última temporada. Meu gol não foi validado. Estou contente que dessa vez temos a tecnologia. Haverá menos erros"

Por falar em bola, que tal conferir os detalhes da pelota do jogo?

Pela primeira vez, a final da copa alemã contará com a tecnologia da linha do gol.

Já o Wolfsburg foi finalista da DFB-Pokal apenas uma vez. Em 1995, os Lobos foram derrotados pelo Borussia Mönchengladbach por 3 a 0.

O Borussia Dortmund jogou a final da DFB-Pokal em 2014. A equipe sucumbiu diante do Bayern de Munique: 2 a 0 na prorrogação. O vice-campeonato também veio em 1963 e 2008. A partida do ano passado foi marcada pelo lance polêmico da foto abaixo. Um gol dos aurinegros poderia ter mudado a história daquela decisão...

Este é o objeto de desejo de aurinegros e alviverdes. Campeão da Pokal em 1965, 1989 e 2012, o BVB busca o quarto título do torneio. Já os Lobos almejam uma conquista inédita.

Desde 1985, a final da copa alemã é jogada no Estádio Olímpico de Berlim, um dos templos do futebol alemão. A praça esportiva tem capacidade para 74.475 pessoas. Este ano, a casa do Hertha Berlim também receberá a decisão da Uefa Champions League, entre Juventus e Barcelona.

Boa tarde, leitores conectados na Vavel Brasil! Hoje é dia de decisão! Vocês ficarão por dentro de todos os lances da final da DFB-Pokal 2014/2015, entre Borussia Dortmund e Wolfsburg! Acompanhe este jogão a partir de agora! A bola rola às 15h, horário de Brasília.