Raio-X Final Copa do Rei: Barcelona busca segundo título para seguir rumo ao triplete

Neste ano, o Barcelona tem a chance de ganhar todos os seis titulos que disputa, pois já foi campeão da La Liga, e está na final da Copa do Rei e da Uefa Champions League. Os catalães foram os úncos a já terem conquistado tal feito, isso no ano de 2011, onde, curiosamente, ganhou o título da Copa em cima do Athletic Bilbao, mesmo adversário da final deste ano.

A decisão será no Camp Nou, em Barcelona, neste sábado (30), às 16h00. Os dois clubes são os maiores campeões do torneio, a equipe blaugrana venceu 26 vezes e os bascos 23. Na última final entre os times, em 2011, o Barça ganhou de 3 a 0 e se sagrou campeão.

Começo sem dificuldades

Nas duas primeiras fases da Copa do Rei, o Barcelona não encontrou dificuldades para se classificar. Logo de primeira enfrentou o desconhecido e modesto Huesca. Os catalães venceram com tranquilidade ambos os jogos: 4 a 0 fora e 8 a 1 em casa.

Nas oitavas de final pegou o Elche, que também está na primeira divisão, mas ainda assim um adversário fraco. Em casa venceu por 5 a 0 e fora derrotou os franjiverdes por 4 a 0, somando, portanto, devastadores 9 a 0 no agregado.

Complicações aparecem, mas trio MSN decide

O caminho dos blaugranos parecia ter ficado dificil, e por dois jogos foram. Nas quartas de final, o adversário da vez foi o Atlético de Madrid, que derrotou o principal rival nas oitavas. Os colchoneros fizeram jogo duro, mas não conseguiram parar a equipe catalã, que venceu por 1 a 0 no Camp Nou e por 3 a 2 no Vicente Calderón, garantindo a vaga às semifinais.

Na semifinal, foi a vez do Villarreal tentar parar os catalães, mas pouco vez o submarino amarelo diante do trio MSN. Mesmo demonstrando um bom futebol, jogando para frente, o Villarreal não foi páreo para o poder do Barcelona, que venceu os dois jogos por 3 a 1, fazendo 6 a 2 no agregado.

Ataque devastador pode fazer a diferença

Quando falamos em Barcelona, automaticamente falamos em Messi, Suárez e Neymar, o famoso Trio MSN. O devastador trio de ataque soma mais de 100 gols na temporada e várias belas jogadas coletivas. No torneio, o time tem o total de incriveis 31 gols, sendo, na maior parte, por criação dos três. Então, a principal arma blaugrana pra essa final será seu ataque avassalador, o entrosamento da equipe e a consistente defesa.

Ao contrário de outros ataques, que são mais individualistas, como o do Real Madrid e o do Paris Saint-Germain, o MSN protagoniza várias jogadas coletivas que surpreendem a muitos, todo o entrosamento e a amizade, sem aquela fome de gol que só eu posso fazer gol, como Ronaldo nos merengues. O Barça joga com com vontade, e dá gosto de ver jogar.

Título é obrigação para quem quer o triplete

Já citei algumas vezes no texto a possibilidade de um sexteto do clube e agora falo da obrigação do triplete. O Barcelona é tido como favorito nas duas finais que faltam para a triplice coroa na temporada. Esse elenco tenta "refazer" o feito que o elenco de 2011 fez, conquistando tudo que disputa.

Principalmente na Copa do Rei, o adversário não é tão forte, ainda mais fraco atualmente, já que não faz uma boa temporada. Ao contrário da equipe blaugrana, que vem realmente passando por cima seus oponentes. Para um clube quem vem jogando nesse nível, contra outro que não está tão forte, em um jogo valendo título, o troféu de campeão é obrigação.