Resultado Barcelona 3x1 Athletic na final da Copa do Rei 2015

O elenco do Barça recebe a taça! Toca o hino do Barcelona no Camp Nou e levanta a taça todo o elenco!

Ergue a taça Xavi e Iniesta! O BARCELONA É CAMPEÃO DA COPA DO REI 2015!

Recebe prêmio agora o capitão e o goleiro do Athletic Bilbao.

Os atletas e equipe técnica do Barcelona comemoram o título com banho de champagne.

Os jogadores do Athletic saudam a sua torcida que foi do país basco para Barcelona. A torcida aplaude seus atletas.

Com o título de hoje, caso vença a Juventus na final da Champions, o Barcelona garantirá a triplete

Apesar da derrota, a torcida do Bilbao segue fazendo festa. A torcida do Barça canta e comemora com os jogadores.

O Barcelona é campeão da Copa do Rei pela 27° vez!

94' Chega o Athletic e finaliza mas a bola vai pra fora. O juiz apita o final da partida!

93' O Barcelona tenta o ataque com Dani Alves mas a defesa basca afasta

91' Barcelona chega na ponta com Pedro que divide com jogador do Athletic e perde a bola pra lateral

90' Falta cobrada por Xavi mas bate na trave e vai pra fora. Quatro minutos de acréscimo

89' Falta para Barcelona na lateral da grande área. Falta de Susaeta em Neymar.

87' Cartão amarelo para Neymar por falta em Laporte

86' O clima esquenta dentro de campo após Neymar tentar dar um 'lençol' no jogador do Athletic. Dois atletas bascos foram para cima do brasileiro.

83' Athletic oferece perigo para o Barcelona buscando mais um gol

82' Entra o ataque o Athletic mas a finalzação vai pra fora

81' Toca no meio campo o Athletic mas o jogador erra o passe e lança pra fora

79' GGOOOOOOOOLLLLLL DO ATHLETIC! Williams diminui a diferença do placar.

78' Ataque rápido do Barcelona com Messi, a bola chega para Daniel Alves que lança para Neymar mas é dado impedimento

76' Substituição no Barça: Entra Mathieu e Pedro e sai Alba e Suarez

75' Recebe Suárez mas sai bem do gol o Herrerin e defende

73' GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BARCELONA! Messi novamente! O argentino chega por trás e recebe de Dani Alves e finaliza sem chance para Herrern

71' O Barcelona toca a bola tentando descadencear a marcação do Athletic. Messi lança a bola para ponta esquerda mas a bola vai pra fora.

69' Escanteio pro Barcelona, a bola fica com Piqué mas o zagueiro é desarmado. Mascherano recupera a bola e recomeça o jogo.

68' Mais uma falta pro Barcelona. Dessa vez sofrida por Daniel Alves.

67' Falta pro Barcelona cobrada para dentro da área, a bola pipoca mas o juiz marca impedimento de Suárez

66' Cartão amarelo para Williams por empurrão em Rakitic

64' Athletic tenta recomeçar o jogo com o goleiro Herrerin

62' Nesse momento, as torcidas fazem uma grande festa cantando e balançando suas bandeiras

60' Falta pro Bilbao, a bola vai pra área mas afasta Rakitic

59' Barcelona chega pelo meio de campo para o ataque mas afasta o defensor basco

58' Cartão amarelo para Balenziaga por falta em Messi

57' Substitução no Athletic: Sai Iraola, entra Susaeta

56' Ataque do Barça que finaliza Suárez mas defende Herrerin

55' Substitução no Barcelona: Entra Xavi, sai Iniesta

54' Bola pro Bilbao na área mas passa por todo mundo e vai pra lateral. Em seguida o Barça ganha a bola e tenta o ataque mas vai pra fora.

52' Falta pro Bilbão, afasta Mascherano mas a bola permanece na grande área. Chuta Iraola mas a bola vai pra fora.

51' Chega o Barça pela direita com Dani Alves. A bola é cruzada mas fica na mão do Herrerin.

50' O Barcelona chega pela direita com Rakitic, o zagueiro tenta afasta mas quase faz gol contra. O goleiro Herrerin defende como pode.

48' Escanteio pro Bilbao que cruza pra área mas a San Jose acerta Daniel Alves e a bola vai pra fora

46' Neymar recebe pela esquerda e cruza para a grande área. A defesa basca afasta e tenta avançar pro ataque

Recomeça o jogo no Camp NOU!

As equipes retornam a campo para a segunda etapa da partida! Sem alterações!

45' Fim de primeiro tempo no Camp Nou! O Barcelona vence a partida por 2 a 0. Gols de Messi e Neymar.

44' Toca a bola com tranquilidade na defsa o Barcelona

43' HERRERIN! Cobra Messi pro ângulo do gol e defende o goleiro basco.

42' Cartão amarelo para Iraola por falta em Suárez. Falta perto da grande área

41' Primeiro cartão amarelo para Piqué por carrinho dado. Nova falta no meio de campo pro Bilbão que levanta a bola pra área mas a bola fica com Stegen

40' Jordi Alba tenta drible mas perde a bola que recebe Williams e faz bela finalização que vai por cima do gol e vai pra fora

39' Falta pro Bilbao no meio de campo. Cobra Beñat mas vai pra fora

37' Tenta a chegada pela direita o San José mas toca errado e a bola vai pra fora.

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO BARCELONA! Neymar amplia para os catalães!

35' Sobe o Barça com o Iniesta. O jogador tenta a passagem para a grande área mas é pressionado.

32' Falta de Laporte em Rakitic no meio de campo, a bola chega em Neymar que entra na área, passa para Alves que cruza para Suárez. O jogador cabeceia mas vai pra fora.

30' Tenta a chegada o Bilbao mas o jogador estava em posição de impedimento

29' Chega o Barça pela esquerda, bola cruzada para Suárez mas a bola passa direto pelo uruguaio e vai pra fora

28' Bilbao chega pela direita e tem bola cruzada na área mas fica com a bola Ter Stegen

27' Chega o Barcelona com Neymar pela direita, encontra o espaço e finaliza mas a bola vai pra fora

26' Bela chegada do Barcelona em que finaliza Piqué mas o goleiro basco volta a fazer bela defesa

24' Defende Herrerín! Após subida do Suarez pela direita, o bola é cruzada para Neymar que tenta finalizar mas o goleiro basco faz bela defesa

23' Tenta nova chegada o Bilbao, a bola fica com Iniesta que toca para Ter Stegen e recomeça o jogo

22' Tem boa chegada pela direita o Bilbão, afasta porém com os pés o goleiro Ter Stegen. O Barcelona toca a bola na área defensiva

19' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO BARCELONA! Golaço de Lionel Messi!

18' Em jogada ensaia, Messi toca para Rakitic que passa para Iniesta, o jogador toca para o brasileiro Neymar que tenta passar para Jordi na lateral e perde a bola. O time basco tenta sair para contra ataque mas Mascherano recupera a bola

17' Falta pro Barça. Neymar sofre falta de San Jose

15' Lançamento longo para a grande área do Barça. Neymar porém não consegue dominar e volt a bola para o meio campo

14' Bem marcado no meio campo, Messi encontra espaço e toca para grande área, a zaga basca afasta

12' Tenta o ataque pelo alto o Bilbao pela direita mas Mascherano afasta

11' Mais uma chance do Barça. Jogada de Iniesta que vai para linha de fundo para Suárez

10' Mais uma chegada do Barça, dessa vez com Suárez mas a marcação afasta!

9' Gol de Neymar porém em impedimento!

8' Jogo pegado! O Bilbao tenta o ataque pela direita mas a bola é lançada com força e vai pra fora.

7' Tentativa de ataque do Barcelona pela direita com Alba, o jogador porém estava em posição de impedimento.

6' Chega o Bilbao no meio de campo e afasta a bola Piqué

5' Barcelona tenta chegar com Messi na direita mas o argentino erra o último passe para Suárez. Em seguida falta do Bilbao em cima do Rakitic.

4' O Barça tenta o ataque por baixo mas perde a bola dando contra ataque pro Athletic que tem bola cruzada na área. Williams cabeceia mas vai pra fora.

3' Nova chegada do Bilbao com Williams mas Piqué afasta bem. Em seguida Barcelona tem chegada na área mas a bola não chega para finalização.

2' Tentativa de ataque pro Bilbão pela direita, Mascherano afasta.

1' O Barcelona começa o jogo tentando o ataque pela esqueda com Neymar que é pressionado e volta a bola pro meio de campo. O time tenta sair com Daniel Alves que sofre falta. Falta cobrada mas a equipe do Bilbao pressiona e tenta ir pro ataque.

Começa o jogo no Camp Nou!

16:28 - Uma salva de vaias é executada pelas torcidas basca e catalãs na execução do hino espanhol

16:27 - As duas torcidas vão tomando conta do espetáculo com seus mosaico!

O mosaico da torcida do Barça

O mosaico da torcida do Athletic Bilbao

16:27 - As equipe vem a campo!

16:25 - Assim está o Camp Nou nesse momento

16:15 - 15 minutos para a partida. As duas torcidas fazem uma bela festa com cânticos e bandeiras.

16:10 - As equipes já estão em campo fazendo trabalho de aquecimento

15:43 - Já o Barcelona terá em seu banco: Bravo, Xavi, Pedro, Rafinha, Bartra, Adriano e Mathieu

15:42 - No banco de reservas do Athletic Bilbão estará Iaizoz, Iturraspe, Kike Sola, Ibai, Susaeta, Gurpegi e Aketxe.

15:40 - As torcidas já começam a ocupar seus espaços no estádio para o jogo de logo mais.

O Barcelona também confirma sua escalação! O time catalão vai a campo com Ter Stegen, Daniel Alves, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Suárez e Neymar.

Confirmada a escalação dos bascos! O Athletic vai a campo com Herrerín, Bustinza, Balenziaga, Etxeita, Laporte, San José, Beñat, M. Rico, Williams e Aduriz.

15:15 - As equipes do Athletic e do Barça já estão no Camp Nou!

15:04 - Além de Xavi no Barcelona. Hoje também temos despedida do lado do Bilbao. Será a última partida de Andoni Iraola com a camisa basca.

15:00 - Uma hora e mais para o início da partida. As equipes já estão em direção ao Camp Nou.

A torcida do Barcelona preparou um mosaico para o jogo de logo mais com a frase "Fazendo história"

Apita a partida o árbitro espanhol Velasco Carballo. O árbitro FIFA apita jogos da liga espanhola desde 2004. Já apitou a Final da Liga Europa da Uefa de 2010-11 e jogos da Eurocopa.

O ingressos para o jogo de hoje foram vendidos em números iguais. São 37.500 ingressos para cada equipe e o restante para a Real Federação Espanhola de Futebol.

Hoje o Camp Nou terá um ar um pouco basco. Isso porque cerca de 50 mil torcedores do Athletic viajaram para Catalunha para acompanhar de perto a final. A equipe comandada por Valverde está 21 anos sem comemorar um título e a torcida está empolgada com uma possível vitória hoje.

A partida de hoje será a última de Xavi Hernández no Camp Nou.

Confirmando a presença de Luis Suárez para a partida, Luis Enrique garantiu o foco na partida de logo mais. Para o técnico catalão, o título da Copa é muito importante e o Barcelona deverá valoriza-lo, deixando para pensar na final da UCL somente após essa final. "Temos muita esperança de ganhar a Copa. Não poderia colocar um título em cima do outro. São oportunidades que passam e são difíceis de voltar. Estou preparado para amanhã (sábado). Não existe outra final. Conheço o Juventus e teremos tempo para transmitir isso aos jogadores." - comentou Lucho.

Apesar do retrospecto, o técnico da equipe basca afirma sua confiança em sua equipe. Para Valverde, o favoritismo do Barcelona não nega dificuldade para ambos times no jogo. “Não vai ser fácil para nós, mas também não será para eles. Temos que explorar as nossas opções. Para nós, essa é uma oportunidade única, queremos dar alegria a nossa torcida” - comentou o técnico.

O Barcelona e o Athletic Bilbao já se enfrentaram 7 vezes em finais da Copa do Rei. O retrospecto é de 5 vitórias para o time catalão contra apenas 2 vitórias do time basco.

No último enfrentamento das equipes porém, deu melhor pro Barcelona. A equipe comandada por Guardiola em 2012 venceu por 3 a 0 com show de Messi e dois gols de Pedro. Com a vitória, a equipe catalã conquistou seu 27° título da Copa. O jogo ficou marcado pela despedida de Guardiola.

Em seu último título de Copa do Rei, o Bilbao venceu em cima do Barcelona em pleno Santiago Bernabéu. Com Zubizarreta na equipe basca e Maradona no Barcelona, o jogo terminou em 1 a 0 para o time basco que abriu o placar aos 13 minutos de jogo com Endika. No final da partida, inconformado com o jogo, Maradona protagonizou uma grande briga generalizada que lhe rendeu 3 meses de suspensão e consequentemente o rompimento com o Barcelona.

Históricos na competição, os times que se enfrentam hoje foram os que mais participaram de finais do torneio. Cada equipe tem 36 finais disputadas. Das 36 disputas, o Athletic venceu 23 vezes contra 26 vezes vencidas pelo time catalão.

Apesar de dono do estádio, o Barcelona viverá uma nova experiência: desfrutar do Camp Nou como visitante. O Bilbao ganhou o mando de campo graças a sua idade. Segundo as regras da Federação Espanhola, o time mais velho a chegar a final tem o direito de desfrutar do estádio como mandante.

