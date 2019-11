Resultado Auxerre x PSG na final da Coupe de France 2015 (0-1)

Encerramos nossa transmissão. Obrigado leitor da VAVEL Brasil pela companhia. Com gol de Edinson Cavani, o Paris Saint-Germain conquistou o nono título da Coupe de France. Grande feito da equipe da capital. Obrigado a todos! Boa noite!

Thiago Silva ergue o troféu da Coupe de France. Parabéns ao PSG!

Agora é a vez dos jogadores do PSG.

A cerimônia de entrega do troféu já está acontecendo. Os árbitros estão recebendo as medalhas.

Os quatro títulos do PSG na temporada 2014/15: Trophée des champions, Coupe de la Ligue, Ligue 1 e Coupe de France.

Com gol de Edinson Cavani, o PSG conquista seu nono título da Coupe de France. Fechando a temporada com quatro conquistas nacionais! Festa na capital!

93' FIM DE JOGO!!! É CAMPEÃO!!

92' O Auxerre tenta no fim.

90' Cartão amarelo para Ben Idir.

88' O Auxerre defendeu a partida inteira para tentar o ataque nesta reta final. Por enquanto vai dando PSG.

87' Ben Idir chutou de fora da área e Cavani desviou para fora. Quase o empate.

86' Alteração no Auxerre. A última: Entra Vincent, sai Mulumba.

Veja o gol do PSG:

84' Marcação adiantada do Auxerre.

83' Agora é o AJA que troca passes no ataque. A jogada resulta em chute de Diarra. A bola saiu fraquinha e Douchez defendeu.

81' Outra alteração no Auxerre: Entra Viale, sai Baby.

80' Substituição no Auxerre: Entra Nabab, sai Berthier.

79' Segue o Paris com o domínio do jogo.

76' Cartão amarelo para Diarra. O atacante colocou a mão no rosto de David Luiz que valorizou. Antony Gautier amarelou o jogador do Auxerre.

75' Lavezzi cobrou a falta, a bola passou na frente de Matuidi que furou.

74' Puygrenier fez falta dura em Cavani. O árbitro apitou a falta.

74' O Auxerre não demonstra reação. Segue marcando, mas não consegue atacar como antes.

72' Substituição no PSG: Entra Lavezzi, sai Lucas.

68' Os jogadores estão bem e já voltaram ao jogo.

67' Choque entre Diarra e Thiago Silva. Os dois estão caídos no chão. O brasileiro caiu por cima do braço.

Gol: Insistindo no cruzamento, o PSG abriu o placar! Van der Wiel cruzou na medida. Cavani testou no travessão, a bola pegou nas costas do goleiro Léon e entrou. Festa do uruguaio.

64' GOOOOOOOLLL DO PARIS SAINT-GERMAIN!! Cavani de cabeça!

62' Diarra se livra da marcação de Thiago Motta e bate colocado, por cima do travessão.

61' Contra-ataque do Auxerre. Cinco atacantes contra quatro defensores. O chute de Sammaritano foi travado por Van der Wiel.

59' Cartão amarelo para David Luiz por falta em Diarra.

58' O Auxerre chega ao ataque. Sammaritano mandou para o meio e Baby se antecipou ao marcador, mas chutou por cima.

57' PELA ESQUERDA! O Paris cria jogadas pelo lado esquerdo, com Matuidi e Maxwell.

56' Ibrahimovic está muito bem marcado pelos defensores do Auxerre. Cinco cercam o sueco, que não tem espaço.

54' OUTRA VEZ LÉON!! Mais um cruzamento. Maxwell ergueu na área e Cavani cabeceou firme, o goleiro defendeu outra.

53' OLHA A BOBEIRA, CAPITÃO! Puygrenier tentou afastar e a bola foi para trás, quase encobrindo o goleiro Léon, que voltou e segurou a bola.

50' Cartão amarelo para Verratti. O italiano derrubou Aguilar por trás e o árbitro marcou a falta.

49' Tabelinha entre Matuidi e Maxwell. O brasileiro cruzou e Léon subiu dar para encaixar.

48' Thiago Motta cobrou falta para o meio da área, a bola passou por todo mundo e saiu em tiro de meta.

47' O ritmo neste começo de etapa final é o mesmo. Lento, com o PSG trocando passes no campo ofensivo e sem muita pressa. Finalizando a jogada com um cruzamento.

46' BOLA ROLANDO!! Vamos para o segundo tempo de Auxerre e PSG, no Stade de France.

As equipes estão voltando ao campo. Daqui a pouco a bola rola para o segundo tempo da final.

Chutes (no alvo): AUX 5 (1) x (3) 7 PSG.

Posse de bola no primeiro tempo: AUX 23% x 77% PSG.

A jogada pelo alto foi a principal arma do PSG neste primeiro tempo. Já o Auxerre arriscou alguns contra-ataques. A melhor chance do jogo veio com Thiago Motta, que mandou um chute na trave.

O Auxerre não só conseguiu parar o PSG como também criou chances. O time da capital até chegou com muito perigo, mas o goleiro Donovan Léon esteve presente. Os rouge et bleus precisarão mudar a atitude no segundo tempo para não ser surpreendido.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Apita o árbitro. Segue 0 a 0 na final da Coupe de France 2014/15.

45' PSG não consegue entrar na defesa do Auxerre. Falta uma jogada individual.

43' IMPEDIDO!! Cavani recebeu dentro da área, chutou forte e acertou o travessão. Porém o assistente já marcava o impedimento do uruguaio.

42' Segue o PSG com a posse de bola. Troca passes.

40' VEZ DO AUXERRE! Diarra tentou de longe, um chute colocado, mas a bola subiu demais.

39' NA TRAVE!! Thiago Motta chutou de fora da área e acertou a trave do Auxerre. Por pouco o PSG não abriu o placar.

37' Thiago Motta derrubou Sammaritano na intermediária. Falta para o Auxerre.

35' OUTRA VEZ LÉON!! Ibrahimovic tocou de cabeça e o goleiro Donovan Léon saiu abafando.

34' Sammaritano tentou o toque de lado com Berthier, que escorregou. O lance acabou em lateral para o PSG.

31' QUASE! Thiago Motta lançou Ibra no costado da zaga, o sueco tentou dar um chapéu no goleiro, mas ele se recuperou e conseguiu impedir o drible.

30' O Auxerre não se expõe e o PSG arrisca passes profundos. Os erros acontecem.

28' Cartão amarelo para Djellabi, por falta em Lucas.

27' PEDIU PÊNALTI! Boa jogada no meio campo parisiense. Ibrahimovic tocou para Lucas, que tentou o drible e caiu na área. O árbitro nada marcou.

26' Após cruzamento, Ibrahimovic escorou, a redonda ficou viva na área e o goleiro defendeu.

25' As principais jogadas do Paris surgem pelo lado direito.

22' POR CIMA! Lucas entra na área, arrumou no pé direito e chutou para fora.

21' Lucas ergueu no tumulto, o goleiro foi soberano, no alto, para encaixar.

21' Matuidi soltou o pé de fora da área. A bola desviou na defesa. Escanteio para o PSG!

20' Por enquanto 0 a 0 no Stade de France. PSG mantém a posse de bola, o Auxerre tenta o contra-ataque.

19' Thiago Motta cobrou o escanteio e a defesa afastou.

19' Lucas arruma escanteio para o PSG. Djellabi mandou para fora após disputa com o brasileiro.

18' Ibrahimovic tenta recuperar a bola e acaba derrubando Aguilar. Falta marcada!

16' Primeira boa chegada do PSG: Lucas levou à linha de fundo e cruzou. Cavani tentou o voleio, mas pegou mal e mandou por cima.

15' O AJA chega ao ataque: Diarra acionou Sammaritano, mas este estava impedido.

14' A torcida do Auxerre vaia quando o PSG troca passes na intermediária.

13' Sammaritano arrisca o chute de fora da área e Douchez encaixou no centro do gol.

12' Van der Wiel cruza, Lucas escorrega e Ait Ben Idir afasta.

11' David Luiz afasta o perigo.

10' O PSG dá espaço e o Auxerre arruma outro escanteio.

8' Fechadinho, o time do Auxerre tenta lançamentos longos para Sammaritano, mas sem sucesso.

6' O Auxerre está no campo defensivo, segue com os jogadores atrás da linha da bola. O Paris segue rondando a área do adversário.

3' O PSG erra alguns passes no inicio de jogo. A equipe busca manter a posse da bola.

2' Diarra arranca pela direita, escapa de David Luiz e bate cruzado. A bola passa ao lado da meta, sem perigo.

1' A primeira chegada foi do Auxerre, que arrumou um escanteio, mas que não resultou em nada.

0' COMEÇOU!! Bola rolando no Stade de France.

A saída de jogo pertence ao Auxerre, que joga de branco. O PSG vem de azul.

Antony Gautier é o árbitro da partida.

O hino nacional francês é executado neste momento.

As equipes entram em campo, junto com a arbitragem. Daqui a pouco a bola rola para a grande decisão!

Como em toda a campanha do PSG na Coupe de France, o goleiro Nicolas Douchez será o titular da equipe na decisão.

A torcida do Auxerre já está presente no Stade de France. Aos poucos o estádio vai enchendo.

De um lado, o PSG vem com o tradicional 4-3-3, formação padrão utilizada por Laurent Blanc. Já o Auxerre aposta no 4-4-1-1.

O Auxerre também está escalado: Léon; R. Aguilar, Puygrenier, Fontaine, Djellabi; Berthier, Mulumba, Aït Ben Idir, Baby, Sammaritano; C.F. Diarra.

O brasileiro Lucas ganha a oportunidade de começar no time titular. Ibrahimovic, desfalque no último jogo do PSG, também está nos onze iniciais.

PSG escalado para a decisão: Douchez; van der Wiel, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Motta, Verratti, Matuidi; Lucas, Cavani, Ibrahimovic.

A final Auxerre x Paris Saint-Germain será realizada no Stade de France. O estádio fica localizado em Saint-Denis, nos arredores de Paris. A capacidade para jogos de futebol é 81.338 espectadores.

O PSG já venceu a Coupe de France oito vezes: 2009/2010, 2005/2006, 2003/2004, 1997/1998, 1994/1995, 1992/1993, 1982/1983 e 1981/1982.

O Auxerre ergue a Copa quatro vezes: 2004/2005, 2002/2003, 1995/1996 e 1993/1994.

Este pode ser o quarto título nacional do PSG nesta temporada. Aumentando ainda mais a soberania dos parisienses em território nacional. No começo desta época, conquistaram o Trophée des champions, depois a Coupe de la ligue e a Ligue 1.

Thiago Silva, capitão do PSG, comentou na entrevista antes do jogo sobre o papel de favorito da equipe: “Embora no papel nós sejamos favoritos, as coisas são sempre mais complicadas dentro de campo. Nós temos um grande respeito pelo Auxerre. Todos os jogadores do Paris Saint-Germain estão sempre muito motivados para conquistar troféus. Hoje temos a oportunidade de entrar na história ao conseguir a marca de quatro títulos, e isso é muito importante para nós.”

PSG x Auxerre

Fique de Olho – PSG: Javier Pastore. Com boas atuações nas últimas rodadas da Ligue 1, o argentino, recém-convocado para a Copa América fez cinco gols na Ligue 1, em 34 jogos, além de 12 assistências. Na Copa, quatro jogos e um gol anotado.

Fique de Olho – Auxerre: Vincent Gragnic: Jogador que já passou por Lorient, Marseille, Stade de Reims e Nîmes, está com 31 anos e foi o artilheiro da equipe na Ligue 2 com oito gols em 15 jogos. Na Coupe de France balançou as redes uma vez, em quatro jogos.

Do outro lado, Laurent Blanc, comandante do PSG, falou sobre a importância da copa: “É um troféu que tem um lugar especial na carreira de um jogador. Como jogador, eu realmente queria ganhar. Eu tive a chance de fazer com Montpellier. Foi o meu primeiro troféu. É o encontro do futebol profissional eo futebol amador. Tem um sabor especial.”

Jean-Luc Vannuchi, treinador do Auxerre, falou em coletiva pré-jogo sobre a grande decisão: “Temos que ser muito fortes e aproveitar todas as oportunidades. Devemos ser muito oportunistas e eficientes. Paris é uma das melhores equipas da Europa, e tem uma qualidade técnica extraordinária. Isso não vai ser simples, mas por que não? Resta um jogo, vamos tentar fazer o máximo. Vamos aumentar o nosso nível de rigor, a determinação, a luta, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso.”

PSG x Auxerre Copa da França tempo-real minuto a minuto

Paris Saint-Germain na na Coupe de France 2014/15: A estreia dos rouge et bleus foi na fase 32 avos de final batendo o Montpellier por 3 a 0. Na fase seguinte, bateu o Bordeaux por 2 a 1. Nas oitavas de final a vitima da vez foi o FC Nantes, vitória por 2 a 0. Nas quartas, eliminou o Monaco por 2 a 0. Depois, despachou o Saint-Étienne na semifinal.

Auxerre na Coupe de France 2014/15: Na sétima fase o clube venceu o Dinsheim SC, time amador, por 3 a 0. Na fase seguinte bateu o FC Sarreguemines, da quinta divisão, por 4 a 0. Na fase 32 avos de final derrotou o RC Strasbourg, da National, por 1 a 0. Depois, despachou o Jura Sud Foot, da quarta divisão, por 3 a 0 na prorrogação. Entrando na 16 avos de final, o clube passou pelo Poiré-sur-Vie nos pênaltis, após empatar em 1 a 1. Nas quartas de final, Stade Brest. Outra vez na marca da cal, por 4 a 2, após empate sem gols. Na semifinal, encarando um time da Ligue 1 pela primeira vez nesta edição, triunfou diante do Guingamp, atual campeão, por 1 a 0, gol de Sammaritano.

PSG Copa da França

Na história aconteceram 67 jogos entre as equipes. Com 17 triunfos do Auxerre, 28 do PSG, além de 22 empates. Na Coupe de France, só um encontro. Empate em 1 a 1, em 2010, onde o Paris venceu nos pênaltis.

O último jogo entre as equipes aconteceu há três anos, no returno daquela temporada. No dia 15 de abril de 2012, o resultado foi um empate em 1 a 1. Gols de Nenê e Le Tallec.

Já a equipe da Capital, se sagrou campeã da Ligue 1 pelo terceiro ano seguido. A última derrota foi em abril, para o Barcelona, quando foi eliminado da Champions League. De lá para cá, foram seis jogos e seis triunfos. O último, 3 a 2 diante do Stade de Reims.

O Auxerre, disputou a Ligue 2 nesta temporada. Acabou em 9º lugar, com 52 pontos e com mau retrospecto na reta final. Nos sete últimos jogos, foram três derrotas e quatro empates. No último jogo, perdeu para Le Havre por 2 a 1.

Jogo PSG

Chegamos a grande decisão da 98ª edição da Coupe de France. Participam todos os clubes filiados a Federação Francesa de Futebol, a organizadora da competição. São seis rodadas com times amadores, onde os profissionais entram a partir da sétima fase. Ao todo são treze eliminatórias até a final.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real da partida entre Auxerre x Paris Saint-Germain, válido pela final da Coupe de France 2014/2015. A bola rola às 16h, horário de Brasília, no Stade de France, em Saint-Denis, Paris. Siga com a VAVEL Brasil!