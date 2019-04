PSG bate Auxerre com gol de Cavani e é campeão da Coupe de France pela nona vez

Na tarde deste sábado (30), no Stade de France, o Paris Saint-Germain conquistou seu quarto título nacional na temporada. Após vencer o Auxerre, da Ligue 2, por 1 a 0, a equipe da capital francesa se sagrou campeão da Coupe de France 2014/15. O tento único foi marcado por gol de Edinson Cavani, no segundo tempo.

Com isso, o PSG venceu a tríplice coroa nacional: Coupe de la Ligue, Ligue 1 e Coupe de France. Ainda havia vencido o Trophée des champions no começo da temporada. Este foi o nono título do time nesta copa, ficando um título atrás do Olympique de Marseille, maior vencedor. Os rouge et bleus fecham a temporada de domínio dentro de seu país.

O panorama no jogo foi de muita posse de bola do PSG, com o cruzamento como arma principal, e a marcação do Auxerre, que buscava nos contra-ataques chegar ao campo ofensivo. Foi na bola alta que surgiu o gol dos campeões, onde Cavani superou o goleiro Donovan Léon e se tornou o herói da noite. As equipes partem para as férias e depois a pré-temporada, com amistosos.

Paris pressiona, mas Auxerre resiste e o primeiro tempo acaba sem gols

A primeira boa oportunidade foi do Auxerre, logo aos dois minutos. Diarra arrancou pela direita, escapou de David Luiz e chutou rasteiro. A bola passou ao lado da meta. Após esta investida, a equipe se fechou no campo defensivo, esperando o Paris. O time da capital rondava a área adversária, trocava passes e tentava furar o bloqueio dos jogadores de branco.

Apostando nos cruzamentos, o PSG insistia. Lucas foi à linha de fundo e cruzou, Cavani tentou o voleio, mas mandou por cima. Pouco depois, Matuidi chutou de fora da área, a bola desviou no marcador e assustou. A pressão parisiense aumentava: Lucas invadiu a área e chutou para fora, a bola subiu de mais. O Auxerre, quando tinha a bola, acionava Sammaritano, que fazia o papel da ligação, tentando algumas jogadas com Diarra.

Motta lançou Ibrahimovic no costado da zaga, o sueco tentou driblar o goleiro, mas ele se recuperou e fez a defesa. Mais tarde, o arqueiro Léon trabalhou novamente. Desta vez em cabeçada do camisa 10. A melhor oportunidade do primeiro tempo veio com Thiago Motta. O ítalo-brasileiro chutou forte, de fora da área, e acertou a trave de Léon. No fim da etapa, Cavani recebeu na área e acertou o travessão, mas já era marcado o impedimento.

Cavani garante mais um título para o PSG nesta temporada

O goleiro do Auxerre trabalhou bastante no começo da etapa final. Tabelinha entre Matuidi e Maxwell. O brasileiro cruzou e Léon subiu dar para encaixar. Três minutos depois, Puygrenier tentou afastar, mas acabou jogando contra o patrimônio. A bola foi para trás, quase encobrindo o goleiro Léon, que voltou e segurou. Em outro cruzamento, Maxwell passou para Cavani que testou para outra defesa do arqueiro.

Do outro lado, o AJA respondeu: Sammaritano mandou para o meio, Baby se antecipou ao marcador, mas na hora do chute mandou por cima. Insistindo no jogo aéreo, o Paris abriu o placar: Van der Wiel cruzou na medida, Cavani testou no travessão, a bola pegou nas costas do goleiro Léon e entrou. Após o tento, os treinadores mexeram nas equipes.

O ritmo do jogo seguiu lento até os dez minutos finais, quando o Auxerre se jogou ao ataque no abafa. Diarra chutou rasteiro e Douchez defendeu. A equipe adiantou a marcação e pressionou o PSG. Desorganizado, o AJA não conseguiu o tento de empate e o título ficou com os parisienses.