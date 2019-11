Fiorentina bate Chievo e termina Serie A na quarta colocação pela terceira temporada seguida

Confirmando uma ótima sequência no fim de Serie A, a Fiorentina derrotou o Chievo por 3 a 0 e se despediu com a quinta vitória consecutiva no Italiano. Ilicic, Bernardeschi e Badelj fizeram os gols da partida no Franchi. Nesta série, a Viola marcou 15 vezes - três em cada jogo - e sofreu cinco.

Com o resultado de vitória, aliado com a derrota do Napoli para a Lazio por 4 a 2, a Fiorentina termina a Serie A na 4ª colocação, com 64 pontos. O Chievo terminou no 14º lugar, com 43.

Fiorentina larga na frente e Salah sai machucado

Em um jogo com poucas obrigações para ambas as equipes, o jogo foi aberto no Artemio Franchi. Como dona da casa, a Fiorentina dominou a partida e terminou o primeiro tempo com 56% de posse de bola e com 14 finalizações, contra seis do Chievo. A primeira chance mais clara da Viola foi aos 4. Salah puxou contra-ataque pela esquerda e deu passe para Ilicic na entrada da área. Mesmo com espaço, o esloveno bateu fraco e Bizzarri fez a defesa tranquila.

Aos 12, a Fiorentina conseguiu seu gol. Salah recebeu ótimo passe de Valero pela esquerda, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro para trás onde Ilicic apareceu para bater de pé direito e abrir o placar. Foi o sexto gol do esloveno nos últimos cinco jogos na Serie A.

Mesmo com a vantagem a Viola continuou criando as principais chances e tentando ampliar. Aos 24, Salah fez fila em jogada pelo meio e só foi parado por Dainelli com falta na meia lua. Na cobrança, Ilicic mandou na rede por cima. Na sequência, Salah foi substituídos com dores na coxa e saiu aplaudido pela torcida. Bernardeschi entrou em seu lugar.

Após a saída de Salah, o time da casa perdeu um pouco de intensidade e objetividade e o Chievo passou a criar melhores chances, principalmente com os alas Schelotto e Biraghi, mas os cruzamentos do time de Verona foram pouco eficientes para assustar o goleiro Tatarusanu e a Fiorentina levou o placar de 1 a 0 para o intervalo.

Bernardeschi e Badelj marcam pela primeira vez na Serie A e Viola confirma vitória

O começo da segunda etapa foi movimentado e as duas equipes passaram a criar chances seguidas. Logo aos 3, após jogada de linha de fundo de Fernández, Tomovic ajeitou na entrada da área para Ilicic, que bateu de pé esquerdo, mas Bizzarri fez ótima defesa. Na sequência, Botta recebeu pela esquerda e chutou para o gol, mas Tatarusanu fez defesa tranquila. Dois minutos, Gilardino recebeu ótima lançamento dentro da área, dominou bonito, tirou de Dainelli e bateu de bico, mas outra vez o goleiro do Chievo apareceu para salvar.

Depois de um começo de segundo tempo equilibrado, os visitantes passaram a pressionar em busca do gol da igualdade. Aos 11, Pellissier recebeu de Botta pela direita e ficou cara a cara com o goleiro, mas Tatarusanu se posicionou bem e salvou o que seria o empate do Chievo. Quatro minutos depois, Sardo puxou contra-ataque plea direita, Paloschi deu grande passe para Pellissier na esquerda e o atacante bateu cruzado de primeira, acertando em cheio a trave da Fiorentina.

Quando o Chievo parecia se aproximar do empate, aos 23, Cofie fez falta em Ilicic no campo de defesa para matar o contra-ataque, levou o segundo amarelo e foi expulso. Sete minutos depois, a Fiorentina matou o jogo. Fernández fez ótima jogada pelo meio, driblou dois e bateu para o gol. Bizzarri deu rebote para o meio da área e o jovem Bernardeschi, 21 anos, apareceu para estufar as redes e marcar seu primeiro gol na Serie A, o terceiro na temporada.

A Fiorentina carregava o jogo com tranquilidade, apesar de aos 40 Savic se atrapalhar na saída de bola e perder para Meggiorini, que cruzou para trás para Pellissier que, de frente para o gol, mandou à direita da meta de Tatarusanu. Já nos acréscimos, quando o jogo se encaminhava para o fim, Badelj tabelou com Bernardeschi na entrada da área e bateu de pé esquerdo no canto do goleiro e coroar o fim de temporada viola com seu primeiro gol na Serie A.