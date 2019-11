Especiais La Liga 2014/15 Atlético de Madrid: Um ano de altos e baixos

Embalados por uma temporada magnífica, o Atlético de Madrid chegou para a temporada 14/15 com expectativas de um inédito bi-campeonato espanhol. Mas, com um início de ano conturbado, com a perda de peças fundamentais do seu time, a equipe não manteve o mesmo desempenho e não conseguiu repetir o feito.

O conturbado início de temporada

O título da Liga e a campanha na Uefa Champions League do ano passado, deram esperanças ao torcedor colchonero, mas, logo no início da temporada, a perda de jogadores como Diego Costa e Courtois freiou a exaltação. Com a perda de importantes jogadores, a diretoria do clube madilenho foi rápida e fechou a contratação de Mandzukic e Griezmann, além de outros atletas para preencher o elenco.

A primeira análise da torcida demonstrou uma certa insatisfação com o nível dos jogadores contratados, comparado ao nível dos atletas que haviam saído da equipe, mas Simeone fez questão de acalmar a sua torcida e garantiu uma temporada competitiva com possíveis títulos. A torcida comprou a ideia de Simeone.

E com o elenco cheio de mudanças, o Atlético começou a temporada na La Liga com seis vitórias consecutivas, incluindo a vitória no clássico contra o Real Madrid, alimentando as esperanças da torcida. Na ocasião, com Koke e Mandzukic como destaques ofensivos da equipe.

O primeiro revés, no entanto, veio na sétima rodada, diante do Valencia. A partida demonstrou claramente a difícil temporada que a equipe iria ter. Além disso, a partida marcou uma das primeiras atuações da dupla Mandzukic e Griezmann - dupla essa que faria sucesso no desenrolar da temporada.

Ao passar do tempo, a equipe foi se acertando e encaixando no esquema de Simeone, esquema esse que deu destaque a velocidade e qualidade de Griezmann, que passou a ser o destaque da equipe, brigando muitas vezes pela artilharia com Messi e Cristiano Ronaldo. Apesar do grande momento vivido pelo atacante francês, a equipe seguia ocilando na competição, o que impossibilitava a aproximação dos líderes.

A briga com o Valencia

Em meio à altos e baixos, o Atléti viu Barcelona e Real Madrid se distanciarem na ponta da tabela, além de ver o Valencia se aproximando na briga pela terceira colocação - colocação esta que garante vaga direta na Uefa Champions League. Sendo assim, o foco da equipe foi mudado, deixando de lado a possível conquista do bi-campeonato.

A eliminação da Uefa Champions League pro Real Madrid deixou os colchoneros brigando em apenas uma competição. O Valencia em alta se aproximou, chegando até a ultrapassar os colhoneros, porém o Atlético passou a se tornar mais regular e contou com alguns tropeços de seu adversário direto para garantir de vez a vaga direta na fase de grupos da Champions 15/16.

Destaques

Não é novidade para ninguém que o destaque da temporada dos rojoblancos foi o francês Griezmann, mas, outros jogadores também tiveram importante participação na campanha da equipe. São eles: o volante português Tiago e o atacante croata Mário Mandzukic que em suas posições foram importantes.

Tiago atuou em 31 partidas das 38 que compõe o campeonato, e sua regularidade em campo chamou a atenção. Tiago foi peça importante na forte defesa de Simeone - defesa que como sempre, se destacou positivamente -. Já Mandzukic foi o principal atacante da equipe no primeiro turno, garantindo a vitória dos colchoneros por muitas vezes e mesmo com a ascenção de Griezmann, também foi de crucial importância.

Expectativas para a próxima temporada

Muitas são as especulações sobre o futuro da equipe de Simeone, o mais forte rumor envolve o atacante Mandzukic, dado como principal opção do Milan para a próxima temporada. Outra jogador que pode estar de saída de Madrid é Griezmann, que após uma belíssima temporada tem sido especulado em grandes equipes do futebol mundial.

Por outro lado, o Atlético visa acertar os últimos detalhes para concretizar as contratações de Vietto do Villarreal e Nolito, atacante do Celta de Vigo. Outro assunto que tem tomado a página dos colchoneros nos jornais espanhóis é a possível troca de Filipe Luís por Toby Alderweireld.

Sempre rigoroso, Simeone afirmou em entrevista que planeja contratar mais um meia, mas este com características ofensivas, ou seja, que chegue mais no ataque. Este atleta combina com o estilo de jogo de Simeone, que tem a chegada de Koke e Arda pelas laterais.