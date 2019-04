PSG prorroga contrato de Pastore por mais quatro temporadas

O Paris Saint-Germain anunciou a extensão de contrato do meio-campista Javier Pastore até 2019. O argentino foi uma das primeiras contratações desta nova era do clube, sob o comando de Nasser Al-Khelaifi. Ele chegou ao clube da capital em 2011 e já completou sua quarta temporada, conquistando oito títulos.

Convocado para a Copa América pela seleção argentina, Pastore atuou 183 vezes com a camisa do PSG, anotando 34 gols. Utilizado em duas funções na equipe – algumas vezes pelas pontas e no meio-campo – o camisa 27 participou ativamente dos títulos do time na temporada, ampliando o domínio nacional. Nesta temporada, foram 43 jogos e seis gols, além de 12 assistências.

“Estou muito feliz! Eu apenas vivo a melhor temporada da minha carreira. Estou muito orgulhoso do ano que eu fiz, mas eu não faria isso sem meus companheiros de equipe. Então, eu quero agradecê-los e à comissão técnica e todas as pessoas que trabalham no Paris Saint-Germain”, disse o jogador de 25 anos.

Em entrevista ao site oficial do clube, ele fez projeções para o futuro, já que fica inicialmente até 2019: “Espero continuar a ganhar títulos aqui e começa a jogar uma Liga dos Campeões com esta equipe. Esse é o meu objetivo principal agora. Acho que podemos alcançar nos próximos anos... e por que não no próximo ano?.”

Ele reiterou o objetivo: “Meu objetivo é ganhar a Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain. Isso seria o máximo.”

“Ele foi fundamental na conquista do nosso quadruplo histórico. Não se esqueça de que Javier foi um dos primeiros jogadores internacionais a acreditar no nosso projeto quando tomamos as rédeas do clube. Estamos confiantes de que Javier Pastore ainda vai nos ajudar a ganhar muitos troféus e nós lhe desejamos boa sorte para a Copa América”, comentou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi.