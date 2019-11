Rafa Benítez já comanda treinos no Real Madrid mesmo sem ser apresentado

E parece que o Real Madrid não perdeu tempo na procura por um novo técnico. Após demitir Carlo Ancelotti na última semana, os merengues já tinham alguns nomes para substituir o italiano, e o nome que mais tinha força era o de Rafa Benítez. E após toda uma "novela", o técnico espanhol realmente deverá ser merengue.

Segundo informações passadas pela Agência EFE, por fontes confiáveis do clube, Rafa Benítez já está comandando treinos no CT de Valdebebas, todos treinamentos fechados. Ainda segundo estas informações, o próprio até já dormiu no CT da equipe, por ter ficado bem impressionado com as instalações. Há cerca de dois dias Benítez vem trabalhando.

Já que praticamente todos os jogadores estão curtindo suas férias, e alguns estão com suas seleções para a disputa de amistosos e Copa América, apenas Álvaro Arbeloa está treinando, junto com outros jogadores da base. Os diretores José Ángel Sánchez e Emilio Butragueño, além do técnico do Real Madrid Castilla, Zinedine Zidane, tiveram uma reunião nesta terça com Benítez, para tratar de assuntos internos da equipe, focando, principalmente, nas categorias de base.

Tudo indica que toda a família de Benítez, a mulher e suas filhas, devam chegar a Madrid na noite desta terça-feira, para acompanhar o anúncio oficial na manha desta quarta-feira (3), mais exatamente às 8h (horário de Brasília), que deve confirmar a contratação do espanhol como novo comandante dos merengues.

Mesmo com o mal olhar de vários torcedores, Benítez é conhecido por ser um técnico vencedor por onde passou. Uma Uefa Champions League, com o Liverpool, duas Uefa Europa League, com Valencia e Chelsea, e um Mundial de Clubes, com a Internazionale, são alguns dos títulos do espanhol na carreira.