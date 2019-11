Os dois lados da idolatria

O relógio marcava 18h49 no horário local. Naquele momento, a Espanha se encontrava dividida entre céu e inferno. Em Barcelona, Xavi Hernandéz levantava a taça do Campeonato Espanhol, enquanto no mesmo momento, em Madri, o Getafe marcaria seu primeiro gol no Santiago Bernabéu e Íker Casillas era vaiado por sua própria torcida.

Foi apenas um minuto. Um breve minuto que logo seria esquecido. As comemorações no Camp Nou se encerrariam e o Real Madrid venceria por 7 a 3. Ninguém ligou para os fatos. Xavi foi para casa com a certeza do cargo de ídolo que é. Casillas, sem saber se continuará em seu clube de coração na próxima temporada.

Xavi atuou em baixo nível nas últimas três temporadas

Xavi e Casillas, duas figuras eternas nas histórias de Barcelona e Real Madrid. Ícones do futebol espanhol e líderes da geração mais vitoriosa da Seleção Espanhola. Título não faltam.

Criado em La Masia, o camisa 6 do Barcelona está no elenco profissional desde 1998 e com 39 títulos no currículo. Hoje, Xavi é um rascunho do grande jogador que foi. Há três temporadas não tem atuado em alto nível e seguiu sendo titular absoluto em duas delas. Apenas em 2014-2015 foi ao banco de reservas. Não reclamou. Apenas aceitou que o tempo passa para todos. Campeão Espanhol e da Copa do Rei, podendo completar sua tripleta com a Champions.

Em 1999, Casillas se juntaria aos profissionais do Real Madrid já com a expectativa do grande goleiro que se tornaria. Resultados imediatos e 18 troféus pelos blancos. Antes absoluto, hoje questionado. Vivendo na sombra de Diego Lopéz, depois de Keylor Navas e agora de De Gea.

Casillas viveu na sombra de López, Navas e agora De Gea

Contra a Juventus, na semifinal da Champions League, criticado por um chute à queima-roupa que passou por baixo das pernas do zagueiro. Partida esta onde realizou milagres em finalizações de Marchisio, Pogba e Llorente, pouco depois do gol sofrido. É apenas um exemplo de vários momentos semelhantes na temporada.

Criticado até mesmo no ano de 'La Décima' pela falha na decisão contra o Atleti. Mas esquecido durante as quartas-de-final, onde realizou uma das melhores partidas de sua carreira, segurando o Borussia Dortmund e a Muralha Amarela no Signal Iduna Park. Lembra-se de Mkhitaryan jogando a classificação na trave, não das dezenas de defesas do goleiro que impediram uma goleada.

Foi apenas um minuto, um breve minuto na noite espanhol. Um breve minuto que resumiu as últimas temporadas de Barcelona e Real Madrid. Enquanto um vai à final, podendo coroar um de seus maiores ídolos com a tríplice coroa, o outro esquece o papel de idolatrar um dos maiores ícones que já vestiram sua camisa.

Casillas é maior que Cristiano Ronaldo, maior que Gareth Bale e maior que Sérgio Ramos. No século, está lado a lado com Zinedine Zidane. Quem discorda, uma pena. O tempo passa para todos, o nível cai e o futebol deixa a desejar. Foi assim com Xavi, é assim com Íker.

Acostumados ao valor descartável de contratações milionárias, esquecem o real sentido da palavra ídolo. Respeitem Casillas, pois não encontrarão alguém que fez tanto quanto ele por um bom tempo.