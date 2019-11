Benítez é nomeado técnico do Real Madrid e declara: "Voltar à minha casa é emocionante"

Após rumores, o Real Madrid finalmente confirmou seu novo técnico para a próxima temporada. Rafa Benítez foi nomeado para o cargo e foi apresentado oficialmente por Florentino Pérez, presidente do clube blanco, na tribuna de honra do estádio Santiago Bernábeu.

Rafa Benítez que foi formado nas bases do clube, tanto como jogador, tanto como treinador, nasceu e foi criado em Madri, volta a equipe depois de 20 anos, após deixar o posto de treinador do Real Madrid Castilla em 1995.

Florentino iniciou a coletiva dando as boas vindas para o espanhol e assegurando que a cobrança no clube é máxima: “No Real Madrid a exigência é máxima e nada é suficiente. Este clube trabalha para aperfeiçoar as suas virtudes, enfrentando qualquer desafio com valentia. Começa hoje uma nova etapa e a chegada do novo treinador irá nos tornar mais fortes. Chega um homem que respira futebol, profissionalismo e madridismo desde criança.", disse o presidente.

Florentino ainda falou mais sobre o novo treinador e disse que Rafa está entre os melhores do mundo: "Rafa conhece a cultura desse clube e o teu nome é garantia de trabalho, esforço, entrega e paixão por essa instituição. É um dos melhores treinadores do mundo e utiliza a conversa como ferramenta de trabalho. Tem uma excelente forma de falar com os jogadores e uma importante experiência profissional, apesar da sua juventude", completou Pérez.

Já Rafael Benítez se demonstrou bem emocionado com a apresentação e com poucas palavras ressaltou a confiança depositada em seu trabalho: "Essa é a parte sempre mais dificil, pois não há o que dizer. Esse é um dia emocionante por voltar a minha casa. Espero que as coisas corram bem, que ganhemos troféus e que a equipe jogue bem. Quero agradecer a confiança do clube no meu trabalho", disse emocionado após pausa para aplausos.

Veja na integra o vídeo com a apresentação de Benítez, divulgado no canal oficial do clube (em Espanhol):