Seleção VAVEL da Serie A 2014/2015

Depois de 38 rodadas, a Serie A – ou Campeonato Italiano – 2014/2015 chegou ao fim. E, assim como aconteceu nas última três temporadas, a Juventus liderou o certame com sobras mais uma vez, conquistando mais um Scudetto. Hegemonia total da Vecchia Signora, que também faturou a Coppa Italia. Na vice-liderança ficou a Roma após uma briga intensa com a arquirrival Lazio, terceira colocada, que só foi resolvida na penúltima rodada. Junto à Juve, as equipes da capital representarão a Itália na próxima Uefa Champions League – os lazieli precisam passar pelos playoffs antes.

Oscilante durante boa parte da Serie A, a Fiorentina conseguiu se recuperar na reta final do campeonato e assegurou a quarta colocação. Logo em seguida vem o inconsistente Napoli, que teve a chance de ir à próxima UCL, mas não conseguiu bater a Lazio na última rodada e terminou o certame no quinto posto. A Viola e a equipe de Nápoles, portanto, estão incumbidos de fazerem valer a força italiana na Uefa Europa League.

Há de se destacar também a grande temporada dos rivais de Gênova, Genoa e Sampdoria, que superaram as expectativas encerrando 2014/15 nas respectivas sexta e sétima colocação.

Está sentindo falta de dois gigantes? Pois é. Internazionale e Milan realizaram mais uma temporada aquém do esperado e terminaram em oitavo e décimo lugar, respectivamente. Assim, os rivais de Milão ficarão, pela segunda vez na história, ausentes de competições continentais em uma temporada.

A briga para não cair, por sua vez, reservou algumas surpresas. Dos que ascenderam à elite na última temporada, Cesena, Empoli e Palermo, apenas o primeiro não conseguiu evitar nova queda. Já os outros dois se seguraram. O mesmo não se pode dizer de Cagliari e Parma (o clube está sendo leiloado para pagar dívidas), que realizaram campanhas pífias e terão que disputar a Serie B em 2015/16.

Após a empolgante temporada, decidimos montar, pela primeira vez, a Seleção VAVEL da Serie A. Cinco times serão representados na escalação. Juventus e Lazio são os clubes com mais representantes. Algo compreensível, levando em conta a supremacia bianconera e a arrancada no segundo semestre da temporada dos biancocelesti. Nosso time, armado em um 3-4-3, mescla juventude com experiência.

Confira a Seleção VAVEL da Serie A 2014/2015:

Goleiro: Gianluigi Buffon (Juventus)

Trinta e sete anos e considerado o melhor goleiro italiano por boa parte de torcedores e jornalistas. Este é Gianluigi Buffon. O arqueiro, com seus tradicionais milagres, foi fundamental para que a Juventus sofresse apenas 24 gols em 38 jogos no campeonato. Embora Diego López, do Milan, tenha se destacado também, o camisa 1 da Juventus não poderia faltar em nossa seleção.

Zagueiro: Leonardo Bonucci (Juventus)

Iniciando nossa trinca de zagueiros, Bonucci. O defensor, de 28 anos, recuperou-se após o fiasco com a Itália na Copa do Mundo de 2014 e manteve o bom nível técnico das últimas temporadas na Juventus. Além disso, mostrou mais segurança nesta Serie A. Presença certa em nosso XI.

Zagueiro: Kamil Glik (Torino)

Capitão do Torino, o polonês Glik é a grande surpresa da nossa seleção. Aos 27 anos, o jogador fez uma grande temporada no Torino e ajudou também no ataque. Em 32 jogos, balançou as redes oito vezes, média relevante para apenas um zagueiro. Glik tem o jogo área como sua melhor arma, tanto defensiva com ofensiva.

Zagueiro: Giorgio Chiellini (Juventus)

Xerife da defesa juventina ao lado de Bonucci, Chiellini mostrou em mais uma temporada que é um dos pilares do grande sucesso defensivo da Juventus. Tem bom tempo de bola, sabe sair jogando e às vezes aparece como arma surpresa no ataque.

Meia: Antonio Candreva (Lazio)

Um jogador que vem de grandes temporadas na Itália é o meia Candreva. E em 2014/15 o camisa 87 da Lazio não destoou. Com suas arrancadas e chutes potentes de fora da área, conduziu os lazieli à terceira colocação no campeonato, Sua média de gols (10) e assistências (9) em 34 jogos no campeonato mostra o quando ele é fundamental na equipe de Stefano Pioli. Além disso, o jogador tem presença cativa na Seleção Italiana de Conte. Então, com o futebol que está jogando, Candreva não poderia ficar de fora dos melhores da Serie A.

Centro-campista: Paul Pogba (Juventus)

O garoto de ouro de Turim. Envolvidos em vários rumores para deixar a Juventus, o francês Pogba esbanjou categoria e talento nos campos do Belpaese nessa temporada, encantando os olhos dos clubes milionários da Europa. Por causa de algumas lesões, perdeu alguns jogos importantes, mas, quando esteve em campo, fez a diferença.

Volante: Lucas Biglia (Lazio)

Meio-campista moderno e com bom passe, o argentino Biglia regeu o meio de campo da Lazio na Serie A com um segundo semestre excepcional. Suas atuações, inclusive, tiveram reflexo na Argentina, onde o atleta foi convocado para a Copa do Mundo no Brasil e também estará na Copa América. Os chutes de fora da área são os principais trunfos do jogador de 29 anos.

Meia: Felipe Anderson (Lazio)

As dúvidas pairavam pelo ar quando o meia Felipe Anderson deixou o Santos rumo à Europa. “Será que ele vai vingar ou será apenas mais um flop?”, diziam. Porém, após uma temporada no ostracismo com o ex-treinador da Lazio, Edy Reja, o garoto de Santa Maria-DF ganhou confiança e mais liberdade, sobretudo depois da chegada de Stefano Pioli à equipe. Assim, teve ótimo desempenho na temporada, marcando dez gols em 32 jogos e sendo coroado com a convocação para a Copa América.

Ponta direita: Paulo Dybala (Palermo)

Dybala, a grande surpresa da Serie A. O argentino, de 21 anos, formou grande dupla com o italiano Franco Válquez no Palermo, fazendo com que o clube rossanero permanecesse na elite do futebol italiano. Em 34 aparições, foi às redes 13 vezes e forneceu dez assistências a seus companheiros. Na última quinta-feira (5), foi anunciado oficialmente como novo reforço da Juventus. Ele assinou um contrato até 2020. Mas o Palermo é quem saiu no lucro, pois receberá da Juventus 32 milhões de euros.

Centroavante: Luca Toni (Hellas Verona)

Aos 38 anos, o matador Luca Toni mostrou que ainda não perdeu o faro do gol. E a última Serie A é a maior prova disso. O atacante superou a concorrência de Tévez, Higuaín e Ménez e terminou a competição com 22 gols, mesmo número de Icardi, da Internazionale. O que mais surpreende, no entanto, é que o campeão do mundo em 2006 não perdeu uma partida sequer. Ele simplesmente entrou em campo nas 38 rodadas. É evidente que o eterno matador não poderia ficar fora da nossa seleção. ros.

Ponta esquerda: Carlos Tévez (Juventus)

Para fechar o nosso XI, o melhor jogador da Serie A 2014/15: Carlos Tévez. O argentino não tomou conhecimento da maioria dos adversários e passou por cima. Marcou gols fantásticos em várias equipes e não decepcionou a torcida bianconera. Ao todo, anotou 20 gols e deu sete assistências em 32 jogos. Agora, resta saber se o craque continuará em Turim, porque o próprio jogador já vem expressando sua vontade de retornar ao Boca Juniors, clube que o revelou, ainda neste ano.

Melhor técnico: Massimiliano Allegri (Juventus)

Em meio à desconfiança da torcida, o treinador Allegri, que vinha de um trabalho duvidoso no Milan, mudou o estilo de jogo da Juventus já nas primeiras partidas que chegou ao clube bianconero, oferecendo mais ofensividade à equipe. Antes preso ao 3-5-2 da era Conte, o time de Turim passou a jogar em um 4-3-1-2 variando para 4-3-2-1. Tudo com o toque de Allegri. Com isso, ele é o técnico da Seleção VAVEL da Serie A 2014/2015.

Melhor jogador: Carlos Tévez (Juventus)

Revelação: Paulo Dybala (Palermo)

Menções honrosas a: Diego López (Milan), Samir Handanovic (Internazionale), Dusan Basta (Lazio), Stephan Lichtsteiner (Juventus), Daniele Rugani (Empoli), Stefan de Vrij (Lazio), Luca Antonelli (Milan), Radja Nainggolan (Roma), Mirko Valdifiori (Empoli), Andrea Pirlo (Juventus), Roberto Soriano (Sampdoria), Marco Parolo (Lazio), Andrea Bertolacci (Genoa), Marek Hamsík (Napoli), José Callejón (Napoli), Manolo Gabbiadini (Napoli), Franco Vázquez (Palermo), Jérémy Ménez (Milan), Mauro Icardi (Internazionale), Mohamed Salah (Fiorentina), Domenico Berardi (Sassuolo), Gonzalo Higuaín (Napoli), Dries Mertens (Napoli), Nicola Sansone (Sassuolo), Simone Zaza (Sassuolo), Éder (Sampdoria), Stefano Pioli (técnico, Lazio) e Sinisa Mihajlovic (técnico, Sampdoria).

Participaram da escolha da Seleção VAVEL da Serie A 2014/2015: Bruno da Silva, Caio Bitencourt, Charley Moreira, Daniel Ariante, Fellipe Thomas, Gabriel Menezes, Jandir Rocha, Julio Cesar Silva Gama, Lucas Martins, Rafael Nunes da Silva e Renan dos Santos Souza.