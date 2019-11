Darren Mattocks: a esperança de gols da Jamaica faz sua estreia na Copa América

Do futebol universitário americano para a Major League Soccer, o atacante jamaicano Darren Mattocks sempre se destacou por onde passou. Seu começo meteórico pelo Akron Zips, da Universidade de Akron, com 47 jogos e 39 gols, lhe garantiram ser escolhido entre os primeiros no MLS SuperDraft de 2012, quando foi selecionado para o Vancouver Whitecaps FC, da cidade canadense de Vancouver. Em seus 80 jogos pelo clube, o centroavante de 24 anos balançou a rede 19 vezes.

Por sua velocidade e habilidade, Mattocks esteve diversas vezes em seleções da rodada da MLS e em 2012 esteve perto de bater o recorde de gols de um jogador novato internacional na liga. Com seus sete tentos na primeira temporada, passou perto de chegar aos 11 de Damani Ralphs.

Depois de suas primeiras exibições, a imprensa americana passou a descrever seu futebol como exuberante, muito empenho durante as partidas e uma mentalidade tenaz em campo. Essas atuações lhe renderam a primeira convocação pela seleção da Jamaica.

Primeiros passos na seleção

Sua estreia, com 21 anos, aconteceu em um amistoso no ano de 2012 contra El Salvador, vencido por 2 a 0. Na ocasião o jogador entrou em campo aos 20 minutos da segunda etapa, mas nã balançou as redes, entretanto, deixou boa impressão.

Mais convocações vieram, o que lhe garantiu maior experiência e confiança. Finalmente, no dia 2 de março de 2014, Mattocks balançou as redes pela primeira vez com a camisa dos Reggae Boyz em um amistoso contra Barbados, anotando o primeiro gol do triunfo por 2 a 0.

O caminho até se tornar destaque

A jovem estrela do Whitecaps conquistava espaço em sua equipe e ao mesmo tempo em sua seleção nacional. Rapidamente o atleta se tornou referência para os garotos da Jamaica e exemplo positivo de quem saiu cedo do pobre país e venceu na vida.

Em seu clube, Mattocks já é o quarto jogador com mais partidas disputadas. Em 2012 recebeu a Goden Boot de sua equipe por ter sido o artilheiro no elenco. Foi campeão canadense em 2012 e em 2013. Ao todo são 81 partida e 19 gols.

Com altos e baixos na seleção, o atleta nem sempre teve as oportunidades garantidas. Definitivamente, apenas em 2014 começou a atuar mais como titular e ganhou muito destaque pela conquista e artilharia da Copa do Caribe em 2014.

Expectativa para a Copa América 2015

Darren tem sido titular nos últimos jogos da seleção jamaicana. Nos dois amistosos no ano de 2015, em preparação para a Copa Ouro e para a Copa América, ele marcou gols tanto contra a Venezuela, na histórica vitória por 2 a 1, quanto no clássico contra Cuba, que terminou 3 a 0.

Artilheiro da equipe na conquista da Copa do Caribe em 2014, o atacante é uma das esperanças de gol no Chile. Entre os convocados, é dele a marca de maior goleador em atividade a serviço de seu país. Quem chega mais perto de sua marca é o meio campo Rodolph Austin com 6 gols em 73 jogos. São 51 jogos a mais que o jovem matador.

Títulos pela Seleção Jamaicana

Jogando em casa, a Jamaica tinha a responsabilidade de vencer a Copa do Caribe de 2014 e conquistar uma vaga para a Copa Ouro deste ano. Por incrível que possa parecer, embora o nível técnico da competição não seja dos maiores, ela se inicia com uma fase qualificatória em que 26 países, em geral, disputam vagas para o torneio que conta com apenas oito equipes, entre elas o campeão do ano anterior e o país anfitrião,

Mesmo com toda a cobrança sobre o time da casa, Mattocks fez a sua parte e, ao lado de Austin, levou os Reggae Boyz ao título após vencerem nos pênaltis por 4 a 3 Trinidad & Tobago, e de quebra faturou o prêmio de artilheiro da copa com três gols. Foi o sexto título jamaicano no torneio e o primeiro de Darren.

Fica técnica pela Seleção

Ao todo Mattocks disputou 22 partidas, segundo as estatísticas divulgadas pelo site oficial da seleção jamaicana de futebol, anotando oito gols até aqui. Confira abaixo os jogos em que o atacante balançou as redes.

Barbados 0 a 2 Jamaica (Amistoso disputado em dois de março de 2014).

Santa Lucia 0 a 5 (Amistoso disputado em cinco de março de 2014).

Jamaica 1 a 1 Martinica (Jogo disputado em doze de novembro de 2014 pela Copa do Caribe).

Jamaica 3 a 0 Antígua e Barbuda (Jogo disputado em quatorze de novembro de 2014 pela Copa do Caribe).

Jamaica 2 a 0 Haiti (Jogo disputado em dezesseis de novembro de 2014 pela Copa do Caribe).

Jamaica 2 a 1 Venezuela (Amistoso disputado em vinte e sete de março de 2015).

Jamaica 3 a 0 Cuba (Amistoso disputado em trinta e um de março de 2015).