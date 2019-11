Alexis Sánchez: a estrela que pode conduzir o Chile ao título em casa

O futebol do Chile evoluiu bastante nos últimos anos e a seleção chega a Copa América disposta a brigar pelo título, já que será anfitriã da competição. A grande estrela do time é o atacante Alexis Sánchez, que fez temporada excepcional pelo Arsenal e certamente é candidato ao prêmio de craque do torneio continental.

Aos 26 anos, Sánchez tem histórico de evolução na seleção chilena, onde joga desde antes de atingir a maioridade. No futebol europeu, o atacante deixou de ser um coadjuvante no Barcelona para se tornar o principal jogador do Arsenal e conduziu a equipe inglesa a uma boa campanha na Premier League. A torcida chilena aposta todas as fichas em seu camisa 7, que é a estrela de uma seleção que chega com força a Copa América.

Primeiros passos na seleção

A carreira de Alexis Sánchez começou no ano de 2005, quando ainda aos 17 anos, chegou ao elenco profissional do Cobreloa. Desde o começo nos campos chilenos, o atacante era colocado como um dos nomes mais promissores do futebol mundial. Com todo o destaque, foi convocado rapidamente para a seleção e estreou em um amistoso em abril de 2006, entrando no segundo tempo da partida contra a Nova Zelândia. Como o Chile não foi à Copa do Mundo daquele ano, a seleção disputou apenas amistosos na Europa contra Irlanda, Suécia e Costa do Marfim e o jovem Sánchez acabou sendo o grande destaque dos jogos, chamando atenção de muitos clubes europeus.

Em 2007, Sánchez defendeu o Chile no sul-americano sub-20 e marcou apenas um gol, mas ainda assim a equipe se classificou para o mundial da categoria, realizado alguns meses depois. No mundial, o atacante brilhou, contribuindo com várias assistências para a equipe e levando os chilenos ao terceiro lugar na competição.

O caminho até se tornar destaque

Desde os 17 anos Alexis Sánchez já se mostrava ser um jogador diferenciado. Mas, com o passar dos anos, o veloz e driblador atacante tomou gosto pelo gol e foi desenvolvendo seu faro de artilheiro. Deixou o Cobreloa ainda novo e foi comprado pela Udinese, que acabou emprestando-o ao Colo Colo e ao River Plate até que atingisse os 19 anos. O garoto seguiu se destacando no futebol sul-americano e chegou à Itália pronto para o time principal da Udinese.

De 2008 a 2011, Sánchez viveu grandes momentos com a camisa alvinegra do time de Udine. Com sua habilidade e facilidade em definir as jogadas, rapidamente se tornou ídolo e um dos xodós da torcida. Na seleção chilena, o atacante se tornou titular e conduziu a equipe à Copa do Mundo de 2010, com ótimo desempenho nas eliminatórias. No Mundial, o Chile acabou não passando das oitavas de finais, sendo eliminado pelo Brasil com uma derrota por 3 a 0.

Em 2011, o Barcelona pagou 26 milhões de euros para tirar Sánchez da Udinese. Na Espanha, o atacante se acostumou a ganhar títulos sob o comando de Pep Guardiola, mas conviveu com algumas lesões e, talvez por suas características e estilo de jogo, se tornou um coadjuvante de luxo na equipe catalã. No entanto, seu brilho na seleção chilena só aumentou, e aos poucos Sánchez foi se tornando jogador indispensável para La Roja. Comandou a equipe nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, onde acabou mais uma vez eliminada pelo Brasil nas oitavas de finais.

Após o bom mundial, Sánchez foi comprado pelo Arsenal por 42 milhões de euros. O custo alto da transferência gerou certa desconfiança por parte dos torcedores do time londrino, mas após o 2014-2015 brilhante pelos Gunners, Alexis fez valer cada centavo investido e se colocou como uma das melhores contratações da temporada europeia.

Desempenho na última Copa América

Na última edição da Copa América, Alexis Sánchez teve desempenho mediano, assim como toda a seleção chilena, eliminada nas quartas de finais do torneio realizado na Argentina em 2011. Na primeira fase, La Roja passou com facilidade na liderança do grupo C, com vitórias sobre México e Peru e um empate com o Uruguai em 1 a 1, jogo em que Sánchez anotou seu único gol na competição.

Na sequencia do torneio, veio as quartas de finais contra a Venezuela, em um jogo onde o Chile, teoricamente, seria favorito. Mas, o experiente time comandado pelo treinador Claudio Borghi, acabou sucumbindo diante dos venezuelanos e foi derrotado por 2 a 1, sendo eliminado de forma inesperada.

Expectativa para a Copa América 2015

Os números de Alexis Sánchez na Premier League falam por si só. Foram 16 gols e oito assistências em 32 partidas disputadas. O chileno ficou de fora apenas de três jogos dos Gunners na temporada e virou peça fundamental do time de Arséne Wenger. Sua habilidade e gols conquistaram a torcida, que já o considera como ídolo. Na lista de melhores contratações da temporada, certamente o chileno figura entre os primeiros nomes e seu ótimo desempenho pelo time londrino o credencia como possível craque da Copa América. A expectativa é de que o atacante possa conduzir La Roja ao título em seu país, o que seria seu primeiro troféu pela seleção. Um desafio e tanto, mas Alexis já se mostrou capaz e seu crescimento nos últimos anos não deixam dúvidas sobre isso.

Ficha Técnica

Nome: Alexis Alejandro Sánchez

Data de nascimento: 19 de dezembro de 1988 (26 anos)

Nacionalidade: Tocopilla, Chile

Altura: 1,70m

Peso: 63 kg

Pé preferido: Direito

Clubes na carreira: Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona e Arsenal

Pela seleção: Jogos 77 – Gols 26