Guia VAVEL da Copa América 2015: Equador

Desde que a Copa América passou a ter seu formato atual de competição, em 1975, a seleção do Equador tenta se consolidar como uma força no futebol no continente. Nomes importantes do passado como Aléx Aguinaga e Agustín Delgado não foram suficientes para a equipe se firmar como uma potência no esporte dentro da América do Sul.

Bons anos já se passaram desde sua melhor colocação no torneio. A La Tri, como é conhecida, ficou na 4ª colocação em duas oportunidades: em 1959, quando a competição ainda era chamada de Campeonato Sul-Americano, e em 1993, edição que foi disputada no Equador.

Agora, com nomes conhecidos no futebol internacional, como Enner Valencia e Antonio Valencia, a seleção dirigida por Gustavo Quinteros tenta sua melhor colocação no torneio de sua história, mas o caminho não será fácil.

O Equador caiu no Grupo A, junto com Chile, anfitrião do torneio, México e Bolívia. Considerada como terceira força da chave, a La Tri tentará bons resultados para ao menos lutar para se classificar como melhor terceiro colocado da fase de grupos.

COPA AMÉRICA 2011

A seleção equatoriana não se deu bem na última edição do torneio continental, relizado em 2011. No sorteio realizado em novembro de 2010 na Argentina, país sede do torneio, o Equador parou no Grupo B, junto com Brasil, Venezuela e Paraguai.

O empate em 0 a 0 diante do Paraguai na estreia e as derrotas para Venezuela por 1 a 0 e para o Brasil, 4 a 2, fizeram com que a La Tri amargasse a lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado em três partidas.

Contando com nomes internacionalmente conhecidos como Antonio Valencia, Enner Valencia e Felipe Caicedo, a seleção equatoriana busca realizar uma competição melhor, comparada com o fracasso da última edição.

Sorteado no Grupo A junto com Chile (país-sede), México e Bolívia, o Equador espera, com a ajuda de seus principais nomes, alcançar a segunda fase da competição, fato que não acontece desde a edição de 1997, realizada na Bolívia. Naquela ocasião, a La Tri terminou na liderança do Grupo A, mas foi eliminada ainda nas quartas-de-final para o Paraguai, nos pênaltis.

Na edição de 1993 do torneio, realizado dentro de casa, o Equador não decepcionou. Teve 100% de aproveitamento na fase de grupos, foi o melhor ataque da primeira fase com dez gols marcados, aplicou a maior goleada da competição em cima da Venezuela pelo placar de 6 a 1 e encerrou sua participação em 4º lugar geral, sua melhor colocação na história da Copa América.

Naquela partida, realizada em 15 de junho no Olímpico Ahahualpa, em Quito, a seleção da casa não fez feio e com o largo resultado, deu esperanças para os torcedores para a sequência do torneio.

Com gols do zagueiro Noriega, do meia Aguinaga e dos atacantes Muñoz Martínez e Ángel Fernández, o último duas vezes, a La Tri aplicou a maior goleada da competição. O gol de honra da seleção venezuelana foi anotado pelo atacante José Luis Dolguetta.

Após a inesquecível estreia na competição, o Equador enfrentou os Estados Unidos no confronto seguinte, e novamente saiu vitorioso, dessa vez com um placar mais comum, 2 a 0 contra os americanos, mantendo o 100% de aproveitamento.

Fechando a fase de grupos, a seleção anfitriã jogaria contra o Uruguai. Não foi fácil mas os donos da casa conseguiram o terceiro triunfo em três jogos e terminaram a fase de grupos na liderança, com nove pontos. A vitória magra por 2 a 1 garantiu a seleção nas oitavas-de-final.

O Paraguai, terceiro colocado do Grupo B, seria o adversário da La Tri na primeira fase eliminatória. Mais uma vez, o time da casa não decepcionou. 3 a 0 sobre os paraguaios e vaga nas semis garantida.

Eduardo Roa, Ney Aguirre e Estigarribia, contra, foram os responsáveis pelos tentos da seleção equatoriana, que teria o México como adversário na fase seguinte.

Pela primeira vez naquela competição, o Equador viria a ser derrotado. Mesmo com o estádio lotado, a seleção mexicana, muito organizada dentro de campo, venceu por 2 a 0. Hugo Sanchez ainda no primeiro tempo e Ramirez, no início do segundo marcaram os gols, eliminando a anfitriã do torneio.

Na outra semifinal, a Colômbia, composta pelos lendários Valderrama, Rincón e Asprilla viria a ser derrotada nos pênaltis pela Argentina, que se consagraria campeã na grande final contra o México, vencendo por 2 a 1.

Na decisão do terceiro lugar, a La Tri foi derrotada pelos colombianos por 1 a 0, com gol do atacante Valencia, aos 42’ do segundo tempo.

Mesmo com a derrota, a torcida equatoriana demonstrou orgulho por sua seleção, que encerrou em 4º lugar geral, melhor posição na história do Equador na Copa América.

Esperança equatoriana reside nos pés de jogadores que atuam na Premier League

Antonio Valencia, principal nome e capitão da seleção equatoriana na atualidade, é um dos jogadores que podem fazer a diferença a favor da La Tri no torneio. Atualmente titular no Manchester United, o equatoriano é considerado um dos atletas mais velozes do futebol e se espera que o jogador chame a responsabilidade nas partidas de sua seleção na competição.

Enner Valencia e Felipe Caicedo também são nomes importantes do Equador que podem, junto com o jogador do United, desequilibrar um confronto a favor dos equatorianos.

Gustavo Quinteros

Treinador profissional desde 2003, o argentino naturalizado boliviano coleciona desafios em sua carreira. Quinteros, enquanto jogador, defendeu a Bolívia na Copa América de 1993, marcando um gol contra Honduras, além de ter defendido a seleção boliviana na Copa do Mundo de 1994, vencida pelo Brasil.

Em 2005, Quinteros voltou após um ano parado e começou a comandar o Blooming, da Bolívia. Lá, conseguiu ótimo desempenho nas duas temporadas em que comandou o clube, onde conquistou o Torneio Clausura de 2005 e a Copa Aerosul de 2006.

Na sequência, retornou à Argentina para comandar o San Martín de San Juan, mas sem sucesso. Voltaria ao Blooming em 2007, onde novamente foi bem-sucedido, venceu mais uma vez a Copa Aerosul, dessa vez de 2008, se tonando ídolo da torcida.

Comandaria, ainda, Bolívar, onde foi campeão do Torneio Apertura e da Copa Aerial de 2009, e Oriente Petrolero, conquistando o Torneio de Invierno e o Torneio Clausura de 2010.

Depois destas conquistas, Quinteros recebeu um convite da Federação Boliviana para comandar a Seleção, que exerceu entre 2010 e 2012.

Após a experiência comandando uma seleção nacional, Quinteros foi contratado pelo Emelec, do Equador, onde venceu o campeonato equatoriano em 2013.

Agora, o comandante tem seu principal desafio: levar o Equador à uma boa campanha na Copa América 2015.

Quinteros, que tem o objetivo de alavancar uma seleção que cresceu de uma forma extraordinária nas últimas décadas, afirmou que seus comandantes podem jogar de igual para igual contra qualquer potência sul-americana. Gustavo ainda disse que se sente confiante para uma boa campanha de sua seleção nessa edição da Copa América.

Ficha Técnica

Total de participações: 23 (Estreia em 1939)

Melhor resultado: 4º lugar geral (1959 e 1993)

Retrospecto recente em Copas Américas:

2001- Eliminado na fase de grupos

2004- Eliminado na fase de grupos

2007- Eliminado na fase de grupos