Edinson Cavani: sem Suárez, torna-se a esperança uruguaia na Copa América

Principal estrela do Paris Saint-Germain na atualidade, o camisa 9 Edinson Cavani, conduz o time da capital parisiense ao título. Após a ausência do camisa 10, o sueco Zlatan Ibrahimovic, devido à uma lesão, o uruguaio vem em boa fase: já são seis gols e uma assistência nos últimos dez jogos.

Grandes clubes europeus como o Real Madrid CF e o Manchester United já vem mostrando interesse no jogador, que deixou seu futuro em aberto. Em meio as dúvidas, há uma certeza: Cavani terá de suprir a falta de Luís Suárez na próxima Copa América, que neste ano será realizada no Chile com cobertura completa da VAVEL BRASIL.

Início no Danúbio

Desde os 13 anos de idade, Edinson Roberto Cavani Gómez já fazia parte do time juvenil do Danubio FC. Porém, foi só cinco anos depois, em 2005, que o talentoso jovem foi transferio para a equipe principal.

Logo em sua primeira temporada, não teve muitas chances. Foi no ano seguinte, em 2006, que conseguiu uma vaga no time titular e começou a brilhar. Com 12 gols em 24 partidas, o atacante nascido em Salto ajudou o time a conquistar seu terceiro título uruguaio na temporada 2006/07.

Destaque no Mundial Sub-20 e ida ao Palermo

Com as boas atuações, foi convocado pela primeira vez na carreira à seleção de base do Uruguai para a disputa do tradicional Mundial Sub-20, em boa forma, foi o artilheiro da competição e chamou a atenção de grandes clubes do Velho Continente, inclusive a FC Juventus e o AC Milan.

Entretanto, o Palermo foi seu destino. Maurizio Zamparini, presidente do time, anunciou sua contratação no dia 31 de janeiro de 2007 por 4, 475 milhões de euros. Sua estreia foi diante da Fiorentina em casa, após a derrota parcial por 1 a 0, Cavani entrou aos 10 minutos do segundo tempo, bastaram 15 minutos para que ele marcasse seu primeiro gol e salvasse seu time da derrota. Assim foi marcada sua primeira temporada no clube italiano: muita luta, porém na maioria das vezes no banco de reservas.

A temporada 2008/09 começou com uma notícia boa: seu principal concorrente pela posição no ataque, o brasileiro Amauri foi contratado pela Juventus. Assim, tornou-se titular, sem decepcionar, marcou 14 gols na temporada, ganhando o apelido de "El Matador". Mantendo a boa fase, em 2010 continou sólido e garantiu que seu time brigasse por uma vaga na UEFA Champions League até o fim do campeonato.

Em julho de 2010, disputou sua primeira Copa do Mundo pela seleção do Uruguai. Na África do Sul, participou em todos os jogos da campanha uruguaia à semifinal, na qual acabarão derrotados pela Holanda, inclusive marcando um gol na decisão de 3º lugar contra a Alemanha.

Napoli: Fase de ouro

Após a Mundial na África do Sul, ganhou ainda mais destaque no cenário internacional. No fechamento da janela de transferências para a temporada 2010/11, foi anunciado pelo Napoli que pagou um valor de 17 milhões de euros por seu passe. Deixou o Palermo com 116 aparições e 37 gols marcados.

Na primeira rodada da Serie A italiana diante da Fiorentina, Cavani abriu o placar com apenas 7 minutos de partida, dando início à vitória de sua nova equipe. Em seguida, marcou os dois gols do triunfo do Napoli sobre o Elfsborg na UEFA Europa League e depois contra o Bari e a Sampdoria. Desse modo, marcou cinco gols em seus primeiros quatro jogos com a nova camisa.

Formando parceria com o argentino Ezequiel Lavezzi e tcheco Marek Hamsik, classificou o time à UEFA Champions League depois de muitos anos de ausência. A Champions de 2011 começou com um empate com o Manchester City fora de casa por 1 a 1, com gol do uruguaio. Após o triunfo contra o City no jogo de volta, mas dessa vez com dois gols de Cavani, o time italiano se classificou às oitavas-de-final do torneio continental.

Na próxima fase, o Napoli enfrentou o poderoso Chelsea. No jogo de ida em casa, Cavani deu duas assitências e deixou o dele na vitória por 3 a 1. Porém, na partida de volta em Stanford Bridge, o time londrino foi responsável por uma vitória sensasional: 4 a 1, salvando a classificação.

No final de maio, o time de Nápoles enfrentava a atual campeã italiana, a Juve, na final da Copa Itália. Convertendo um pênalti, o uruguaio abriu o caminho para a vitória e a conquista do título, o primeiro de Cavani com a camisa azul.

Ida ao PSG: Sexta contratação mais cara da hitória

A temporada de 2013 foi uma das melhores do camisa 9 pelo Napoli, terminou com 29 gols na Serie A italiana, sendo assim, o artilheiro. Começaram as especulações, ouviu-se nomes como Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Entretanto, seu destino foi a capital francesa. Ele foi anunciado pelo PSG por 64,5 milhões de euros, o sexto mais caro da história. Deixou o Napoli com uma incrível marca de 78 gols em 104 jogos.

Estreou no dia 9 de agosto de 2013 diante do Montpellier. Porém, foi somente contra o Ajaccio que marcou seu primeiro gol pelo novo clube. Na UEFA Champions League marcou logo em sua estreia, diante do Olympiacos, ajudando seu time a se classificar à próxima fase com 100% de aproveitamento. Mas foram eliminados nas quartas-de-final novamente pelo Chelsea. Ao final da temporada, ainda marcou os dois gols e foi principal responsável pela vitória de 2 a 1 sobre o Lyon na final da Copa da Liga Francesa.

Em julho do ano passado, Cavani disputou sua segunda Copa do Mundo da carreira, desta vez no Brasil. Marcou somente um gol, diante da Costa Rica, quando o time perdeu por 3 a 1. O Uruguai foi eliminado nas oitavas-de-final pela Colômbia de James Rodríguez.

Encerrou a temporada 2013/14 com 25 gols em 43 partida pelo PSG. Na atual temporada, é uma das principais estrelas do time ao lado do sueco Zlatan Ibrahimovic e o brasileiro Lucas Moura. O time luta pelo quinto título francês, visto que caiu nas oitavas-de-final da UEFA Champions League ao perder para o Barcelona.