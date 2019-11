Guia VAVEL da Copa América 2015: Paraguai

Presente nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 e vice-campeã da Copa América de 2011, a seleção do Paraguai se mostrava emergente na América do Sul e vivia o melhor momento desde os títulos continentais de 1953 e 1979, suas únicas glórias em termos de troféus. Entretanto, tudo desandou desde a saída do argentino Gerardo Martino da área técnica.

Para o lugar de "Tata" Martino - que hoje treina a seleção de seu país, depois de passagens por Newell's Old Boys e Barcelona -, veio o ex-jogador paraguaio Francisco Arce. "Chiqui" passou menos de um ano no cargo graças ao péssimo início da Albirroja nas Eliminatórias para o Mundial de 2014. Em cinco partidas veio apenas uma vitória: 2 a 1 sobre o Equador, em Assunção. Nos jogos restantes, três derrotas (2 a 0 para Peru e Chile e 3 a 1 para Bolívia) e um empate (1 a 1 com o Uruguai). O revés para os bolivianos em La Paz, que deixou os paraguaios em oitavo lugar na corrida por vagas na Copa no Brasil, foi a "gota d'água" para Arce, que acabou sendo substituído pelo uruguaio Gerardo Pelusso.

O escrete de Pelusso sofreu três derrotas consecutivas (3 a 1 frente à Argentina e 2 a 0 para Venezuela e Colômbia) para poder chegar à primeira vitória: 1 a 0 contra o Peru. Depois, um heróico empate com o Uruguai em Montevidéu: 1 a 1, com o gol de empate saindo aos 40 minutos do segundo tempo. A fase parecia melhorar. Mas foi só "fogo de palha". Os resultados negativos diante de Equador (4 a 1) e Chile (2 a 1) deixaram os paraguaios fora de uma Copa do Mundo depois de presenças em quatro edições consecutivas e culminaram na demissão de Gerardo Pelusso.

Coube a Víctor Genes, técnico da seleção sub-20, guiar os alvirrubros na reta final das Eliminatórias. O início foi promissor, com uma goleada de 4 a 0 sobre a Bolívia. A pífia participação se encerrou com um empate ante a Venezuela (1 a 1) e novas derrotas para Argentina (5 a 2) e Colômbia (2 a 1).

No final das contas, o Paraguai foi o último colocado, com apenas 12 pontos somados. Era preciso juntar os cacos depois da pior campanha da história da seleção guarani. E a missão de recuperar a autoestima paraguaia foi concedida ao argentino Ramón Díaz. Ídolo do River Plate, por quem conquistou 11 títulos nacionais (cinco como jogador e seis como técnico), uma Libertadores (como treinador) e uma Supercopa Libertadores (também como comandante), o profissional de 55 anos quer fazer a Albirroja voltar a trilhar o caminho das vitórias.

Díaz já deixou bem claro: seu principal objetivo é levar os guaranis à Copa do Mundo de 2018, na Rússia. E a Copa América de 2015, a ser disputada no Chile, deve servir como "laboratório" para as Eliminatórias do próximo Mundial. Nos dois amistosos que disputou em 2015 vieram um empate (0 a 0 com a Costa Rica) e uma derrota (1 a 0 para o México). O último amistoso antes da Copa América será contra Honduras, no Estádio Defensores Del Chaco. A partida está agendada para o próximo sábado (6), às 20h15, horário de Brasília.

Na lista para o torneio, divulgada na última segunda-feira (1º), há uma mescla entre jogadores experientes e jovens. Como exemplos podem ser citados os atacantes Roque Santa Cruz (33 anos), figura carimbada do escrete alvirrubro e maior artilheiro da seleção com 30 gols em 104 jogos, e Óscar Romero (22), cria do Cerro Porteño que acertou com o Racing, atual campeão argentino, recentemente. Óscar é irmão de Ángel Romero, atacante do Corinthians.

O mais velho entre os convocados é o goleiro Justo Villar, de 37 anos. O arqueiro do Colo-Colo já participou de três Copas do Mundo (2002, 2006 e 2010) e frequenta o selecionado de seu país desde 1999. De lá para cá, entrou em campo 107 vezes. É superado apenas pelo já aposentado zagueiro Carlos Gamarra (110) e pelo também zagueiro Paulo da Silva (120), outro presente na lista para a Copa América. Titular nos últimos amistosos, Villar tem experiência de sobra para repassar aos companheiros mais jovens.

Já o caçula é o atacante Derlis González, de 21 anos. O jogador do Basel esteve presente no último Mundial Sub-20, sediado na Turquia em 2013. Os paraguaios chegaram às oitavas de final, na qual caíram diante do Iraque, na prorrogação. Revelado pelo Rubio Ñu, González foi vendido ao Benfica em 2012, tendo sido emprestado ao Guaraní-PAR e ao Olimpia posteriormente. Em maio de 2014, o Basel comprou seu passe. O avançado marca presença em convocações desde o ano passado.

O Paraguai também conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro. Além do volante Víctor Cáceres, que joga no Flamengo, os laterais Miguel Samudio (ex-Cruzeiro) e Iván Piris (ex-São Paulo) e o volante Eduardo Aranda (ex-Vasco) também passaram pelo Brasil.

Confira a lista da Seleção Paraguaia:

Goleiros: Justo Villar (Colo-Colo-CHI), Antony Silva (Independiente Medellín-COL), e Alfredo Aguilar (Guaraní-PAR)

Defensores: Paulo da Silva (Toluca-MÉX), Miguel Samudio (América-MÉX), Pablo Aguilar (América-MÉX), Marcos Cáceres (Newell's Old Boys-ARG), Iván Piris (Udinese-ITA), Fabián Balbuena (Libertad-PAR) e Bruno Valdez (Cerro Porteño-PAR)

Meio-campistas: Víctor Cáceres (Flamengo-BRA), Osvaldo Martínez (América-MÉX), Néstor Ortigoza (San Lorenzo-ARG), Richard Ortiz (Toluca-MÉX), Óscar Romero (Racing-ARG), Osmar Molinas (Libertad-PAR) e Eduardo Aranda (Olimpia-PAR)

Atacantes: Roque Santa Cruz (Cruz Azul-MÉX), Nelson Haedo Valdez (Eintracht Frankfurt-ALE), Édgar Benítez (Toluca-MÉX), Lucas Barrios (Montpellier-FRA), Derlis González (Basel-SUI) e Raúl Bobadilla (Augsburg-ALE)

Histórias na Copa América

As epopeias de 1953 e 1979

Os títulos de 1953 e 1979 foram os maiores feitos dos guaranis. A primeira taça foi conquistada no Peru. Àquela época, o regulamento previa um heptagonal, no qual as seleções se enfrentariam em jogo único. O líder e o vice-líder fariam a decisão em jogo único. Segundo colocado com três vitórias (3 a 0 sobre o Chile e 2 a 1 diante de Bolívia e Brasil), dois empates (0 a 0 com o Equador 2 a 2 com o Uruguai) e apenas uma derrota (para o Peru; o placar original foi de 2 a 2, porém a vitória foi dada aos peruanos porque os paraguaios fizeram uma substituição além do permitido), o Paraguai avançou à final e teve o Brasil como adversário.

A partida derradeira foi jogada no Estádio Nacional de Lima, em 1º de abril, e a Albirroja ficou com a taça ao vencer a Canarinho por 3 a 2. O início foi avassalador, com gols de Atilio López, Manuel Gavilán e Rubén Fernández no primeiro tempo. O Brasil reagiu na etapa complementar, com dois gols de Baltazar, mas teve de se contentar com o vice-campeonato. Diante de 35 mil pessoas, os Guaraníes derrotaram a seleção que anos mais tarde seria campeã do mundo na Suécia.

Realizada sem sede fixa, a Copa América de 1979 foi dividida em três grupos com três seleções cada, com jogos de ida e volta. Os líderes de cada chave avançavam à semifinal, jogada em ida e volta e cujos vencedores mediriam forças na decisão. Os paraguaios conquistaram duas vitórias frente ao Equador (2 a 1, em Quito, e 2 a 0, em Assunção) e empataram duas vezes com o Uruguai (0 a 0, em Assunção, e 2 a 2, em Montevidéu - com o gol da classificação saindo aos 43 minutos do segundo tempo), resultados suficientes para terminarem a fase no topo da chave.

E lá estava a Seleção Brasileira no caminho do Paraguai novamente. Em um Defensores del Chaco ocupado por 50 mil pessoas, os alvirrubros venceram por 2 a 1. Eugenio Morel e Hugo Talavera anotaram os tentos dos donos da casa, e Palhinha marcou o gol de honra dos brasileiros. Em vantagem e a um empate da decisão, os alvirrubros arrancaram um empate no Maracanã, que naquele 31 de outubro foi tomado por 80 mil torcedores. Milcíades Morel colocou os visitantes à frente. A virada da Amarelinha veio com Falcão e Sócrates, resultado que levava a eliminatória aos pênaltis. A classificação veio com gol de Júlio César Romero.

Também jogada em dois jogos, a decisão foi contra o Chile, que eliminara o Peru. Na ida, uma imponente vitória de 3 a 0, com dois tentos de Romero, o herói na épica classificação no Maraca, e um de Milcíades Morel, outro a marcar no Rio. Um empate bastava para o título, porém, no Estádio Nacional de Santiago, os chilenos venceram pelo placar mínimo, graças ao gol de Carlos Rivas. Fez-se necessária a realização de um jogo extra, em campo neutro, para definir o campeão. Com o empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, o Paraguai ficou com a taça graças ao placar agregado e pôs fim a um longo jejum de 26 anos sem o título sul-americano.

O vice-campeonato de 2011

Na última edição, jogada na Argentina, os paraguaios se reafirmaram como algozes do Brasil. Na fase de grupos, somaram três empates - 0 a 0 com o Equador, 2 a 2 com o Brasil e 3 a 3 com a Venezuela - e acabaram se classificando como segundo melhor terceiro colocado. As quartas de final reservaram um reencontro com a Amarelinha, e os Guaraníes conquistaram a vaga na fase seguinte com uma vitória de 2 a 0 nos pênaltis, após empate sem gols por 120 minutos.

Na semifinal, outro reencontro que terminou 0 a 0: dessa vez, com a Venezuela. E nova vitória nos pênaltis, agora por 5 a 3. Na grande final, os comandados de "Tata" Martino não foram páreos para o Uruguai, que fez 3 a 0, com dois gols de Diego Forlán e um de Luis Suárez. O vice-campeonato igualou as campanhas de 1922, 1929, 1947, 1949 e 1963.

O destaque: Roque Santa Cruz

A história recente da seleção paraguaia se confunde com a de Roque Santa Cruz. Hoje no Cruz Azul, o atacante de 33 anos foi convocado para a Albirroja pela primeira vez em 1999. De lá para cá, foram 104 jogos, 30 gols e três Copas do Mundo disputadas, além de outras três Copas América. O primeiro gol veio em uma derrota de 3 a 2 para o Uruguai num amistoso disputado em 17 de junho de 1999, no Estadio Antonio Oddone Sarubbi, na Ciudad del Este.

Santa Cruz alcançou o posto de maior artilheiro da equipe nacional em 7 de junho de 2013, ao anotar o gol de honra do Paraguai na derrota de 2 a 1 frente ao Chile, no Defensores del Chaco, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. Era o seu 26º tento pelos alvirrubros, marca superior aos 25 do ex-atacante José Saturnino Cardozo. Hoje, Roque soma 30 gols pelo selecionado. O último marcado em 18 de novembro de 2014, numa derrota de 2 a 1 para o Peru, em amistoso.

Revelado pelo Olimpia, o centroavante coleciona passagens por vários clubes do futebol europeu. Foi no Bayern de Munique onde viveu suas melhores épocas, com cinco taças da Bundesliga, quatro da DFB-Pokal e duas da extinta DFB-Ligapokal, além de uma Uefa Champions League e um Mundial Interclubes.

Depois de oito anos (1999-2007) no time bávaro, transferiu-se para o Blackburn, que à época integrava a Premier League. Foi eleito o melhor jogador do clube inglês na temporada 2007/2008, em votação feita por torcedores. Em 2009, mudou-se para o "novo rico" Manchester City, que o emprestou ao Blackburn, ao Bétis e ao Málaga. Roque Santa Cruz fez parte da histórica campanha do clube espanhol na edição 2012/2013 da Uefa Champions League, quando os Albicelestes chegaram às quartas de final. Os malagueños compraram o passe do paraguaio na temporada seguinte.

O camisa 9 atuou em solo espanhol até o final de 2014, época em que acertou com o Cruz Azul. Legítimo centroavante "matador", Santa Cruz ainda é a esperança de gols do Paraguai. E, se preferir, o capitão pode defender sua pátria por mais um bom tempo.

O técnico: Ramón Díaz

Ramón Díaz assumiu o comando dos Guaraníes em dezembro de 2014. Como jogador, Díaz defendeu River Plate, Napoli, Avellino, Fiorentina, Internazionale, Monaco e Yokohama Marinos. Na área técnica, acumula três passagens pelo River, duas pelo San Lorenzo e uma por Oxford United-ING, América-MÉX e Independiente.

Técnico mais vitorioso da história dos Millonarios, El Pelado veio a peso de ouro. Seu estilo copero y peleador é a esperança de retomada do caminho das vitórias por parte dos paraguaios. Por ironia do destino, seu primeiro jogo oficial à frente dos guaranis será justamente contra a seleção da Argentina, país onde nasceu, foi vencedor e conquistou respeito.

A caminhada na Copa América de 2015

Realizado em outubro de 2014, o sorteio das chaves do torneio continental colocou o Paraguai no Grupo B, juntamente com Argentina, Uruguai e Jamaica. Os paraguaios esperam uma tarefa árdua, tendo em vista que fazem companhia a duas potências da América do Sul e a uma seleção que busca surpreender - integrante da Concacaf, a Jamaica foi convidada a participar do certame. Avançam às quartas de final os líderes e vice-líderes de cada grupo, bem como os dois melhores terceiros colocados.

Confira os jogos da seleção guarani:

13 de junho - Argentina x Paraguai - Estádio La Portada, em La Serena

16 de junho - Paraguai x Jamaica - Estádio Regional de Antofagasta, em Antofagasta

20 de junho - Uruguai x Paraguai - Estádio La Portada, em La Serena

Ficha técnica

1916 a 1920 - Não disputou

1921 - 4º lugar

1922 - Vice-campeão

1923 - 3º lugar

1924 - 3º lugar

1925 - 3º lugar

1926 - 4º lugar

1927 - Não disputou

1929 - Vice-campeão

1935 - Não disputou

1937 - 4º lugar

1939 - 3º lugar

1941 - Não disputou

1946 - 3º lugar

1947 - Vice-campeão

1949 - Vice-campeão

1953 - Campeão

1955 - 5º lugar

1956 - 5º lugar

1957 - Não disputou

1959 - 3º lugar

1959 - 5º lugar

1963 - Vice-campeão

1967 - 4º lugar

1975 - 1ª fase

1979 - Campeão

1983 - Semifinalista

1987 - 1ª fase

1989 - 4º lugar

1991 - 1ª fase

1993 - Quartas de final

1995 - Quartas de final

1997 - Quartas de final

1999 - Quartas de final

2001 - 1ª fase

2004 - Quartas de final

2007 - Quartas de final

2011 - Vice-campeão