Guia VAVEL da Copa América 2015: Uruguai

Ainda em reformulação, o Uruguai é uma das potências para a disputa da Copa América 2015. Sem o atacante Luis Suárez, suspenso pela mordida no ombro do italiano Giorgio Chiellini na Copa do Mundo 2014, os uruguaios esperam defender o título do torneio sul-americano conquistado em 2011, na Argentina, e, para isso, apostam na nova safra de jogadores, como Diego Rolán, Abel Hernández e Jonathan Rodríguez.

No entanto, depois de um Mundial no Brasil aquém do que poderia oferecer, a Celeste chega para o torneio no Chile carregada de desconfiança por parte dos uruguaios. A ausência de Suárez, inclusive, é um fator crucial para os torcedores manterem um pé atrás no quesito favoritismo. Diego Lugano e Diego Forlán, os dois grandes símbolos de toda uma geração uruguaia, também não estarão presentes.

Assim, pode-se fazer a pergunta: qual Seleção Uruguaia entrará em campo nos estádios chilenos? Aquela que brilhou na Copa América de 2011 e conquistou seu 15º título, tornando-se assim a seleção com mais títulos no torneio, ou a que caiu precocemente na Copa do Mundo, depois de uma fase de grupos nada empolgante?

Campanha na última Copa América

Com grande show de Diego Forlán, Luis Suárez e Edinson Cavani, o Uruguai deixou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, na quarta colocação e por um gol não chegou à final da maior competição futebolística do mundo. Porém, mesmo com Forlán marcando um golaço na Alemanha na disputa do terceiro lugar, os uruguaios não foram páreo para o talento de uma seleção que contava com a juventude conciliada ao talento de Manuel Neuer, Mesut Özil, Thomas Müller, Sami Khedira e Toni Kroos.

A Celeste deixou a África do Sul com sentimento de dever mais que cumprido. Assim, a expectativa dos uruguaios por uma boa campanha na Copa América da Argentina, no ano seguinte, somente aumentou. E não era para ser diferente.

Em 11 de novembro de 2010, a Conmebol realizou, no Teatro Argentino, em La Plata, o sorteio que determinou a composição dos grupos para o torneio. Argentina, Brasil e Uruguai eram os cabeças de chave. A Celeste deu azar e ficou no Grupo C, considerado o da morte: Chile, Peru e México.

Na estreia, 4 de julho, os uruguaios não passaram de um empate com o Peru, em 1 a 1, no Estádio del Bicentenario, em San Juan. Paolo Guerrero abriu o placar aos 23 minutos, enquanto Suárez igualou o marcador nos acréscimos da primeira etapa.

Quatro dias depois, o Uruguai empatou novamente por 1 a 1, mas desta vez diante do líder Chile, em Mendoza. A única vitória que a Celeste obteve na fase de grupos foi sobre México, em La Plata: 1 a 0, gol do lateral-esquerdo Álvaro Pereira. O resultado colocou a Seleção Uruguaia no segundo lugar com cinco pontos, dois a menos que os chilenos.

Chega as quartas de final e os comandados de Óscar Tabárez têm uma final adiantada contra a Argentina. Em Santa Fe, quem sai na frente é o Uruguai com Diego Pérez, logo aos cinco minutos de partida. A felicidade dos uruguaios, contudo, foi contida por Gonzalo Higuaín, que balançou as redes aos 17 minutos. Ninguém marca novamente e o jogo será decidido nos penais: os cinco cobradores uruguaios foram perfeitos, e Tévez para nas mãos de Fernando Múslera. Uruguai nas semis.

No dia 19 de julho, o adversário é o Peru, cujo bateu a Colômbia por 2 a 0 para chegar as semifinais. Jogo complicado e poucas chances de gol no primeiro tempo, mas a estrela de Suárez brilha na segunda etapa e o camisa 9 marca dois gols. Os dois gols que levaram a Celeste à final depois de 12 anos.

Monumental de Nuñez lotado para o grande jogo da Copa América 2011: Uruguai x Paraguai. Inicia a partida e Suárez abre o placar aos 11 minutos. O Paraguai vai para cima em busca do empate, mas aparece Forlán, o grande nome do Mundial de 2010, para acabar com o jejum de gols e sacramentar a vitória: dois tentos – ambos ao final de cada tempo. Título para a Seleção Uruguaia após 16 anos.

Expectativa para a Copa América 2015

A Seleção Uruguaia passou por uma série de reformulações após a Copa do Mundo e ainda há uma dúvida na cabeça do torcedor quanto à Copa América. Jogadores experientes se aposentaram da seleção (Forlán), alguns ficaram de fora por causa de lesão (Martín Cárceres e Diego Lugano) e ainda tem o caso de Suárez, punido severamente pela mordida em Chiellini. Assim, ‘Maestro’ Tabárez teve de convocar novas caras para suprir a ausência dos “maiorais”.

Jogadores como Diego Rolán (Bordeaux), Abel Hernández (Hull City), Jonathan Rodríguez (Benfica), Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Guzmán Pereira (Universidad do Chile), Cristhian Stuani (Espanyol), entre outros, ganharam mais oportunidades com a camisa azul. Porém, a base da equipe continua sendo os “veteranos”: Muslera, Maxi Pereira, Fucile, Godín, Álvaro Pereira, Arévalo Ríos, Álvaro González, Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez, Lodeiro e Cavani.

O que realmente preocupa é que o Uruguai não convenceu nos últimos amistosos. Depois da eliminação para a Colômbia nas oitavas de final do Mundial, jogou contra sete seleções e só perdeu para a Costa Rica (nos pênaltis). Mas não brilhou, não encantou em nenhum amistoso. Claramente a Celeste buscava o melhor entrosamento diante dos novos nomes.

Em suma, o Uruguai entra na Copa América 2015 para defender o título, mas dependerá muito de como vai reagir o reformulado time de Tabárez na fase de grupos – Argentina, Paraguai e Jamaica farão companhia aos uruguaios no Grupo B; os dois primeiros se classificam às quartas de final – para se ter uma noção de quão longe poderá chegar. Sobretudo pela grande ausência do artilheiro ‘Luisito’ Suárez.

1920: o ano que o Uruguai goleou o Brasil por 6 a 0 na Copa América

Quando a Copa América ainda tinha o nome de Campeonato Sul-Americano, o Uruguai aplicou uma das maiores goleadas de todos os tempos diante do Brasil. Em 18 de setembro de 1920, um sábado, a Celeste bateu a Canarinho por 6 a 0, no Sporting Club, na primeira fase do torneio sul-americano.

A quarta edição do Campeonato Sul-America contou com apenas quatro seleções: Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Os quatros time se enfrentaram em um único turno e a Celeste levou a melhor, obtende cinco pontos dos seis disponíveis – na época, cada vitória valia dois pontos.

O que de fato marcou aquela edição do torneio foi o massacre que a Seleção Uruguaia enfiou na Seleção Brasileira. A partida ocorreu pela segunda rodada. Ángel Romano, o grande destaque da partida, abriu a porteira aos 23 minutos da primeira etapa. Três minutos depois Antonio Urdinaran ampliou. Mais três minutos e saiu o terceiro: José Pérez. Fim do primeiro tempo.

Após a volta do intervalo, o atacante Antônio Cámpolo esfriou os ânimos dos brasileiros com um gol logos aos três minutos. O que era uma goleada passou para chocolate aos 15 minutos da etapa final: Ángel Romano marcou seu segundo gol na partida e o quinto da Celeste. Para passar a régua, José Pérez: 6 a 0. Uma sonora goleada perante uma das maiores seleções do mundo.

O vexame da Seleção Brasileira só não é o maior de sua história porque 94 anos depois, a Canarinho deixaria a Copa do Mundo de 2014 sob um inesquecível 7 a 1 diante da Alemanha.

A grande chance de protagonismo de Edinson Cavani

Ele é artilheiro do Paris Saint-Germain na temporada, é sonho de consumo de vários times da Europa e terá incumbência de liderar o Uruguai na Copa América 2015. Trata-se de Edinson Cavani, o atacante que, sem Suárez e Forlán, é a esperança de gols dos uruguaios no Chile.

E não é para menos. Embora o clima nos bastidores no PSG não seja dos melhores – há rumores de que ele não se sente à vontade sendo “coadjuvante” de Ibrahimovic –, o jogador lidera a artilharia do time na temporada com 28 gols em 43 jogos. O número de gols por jogo do uruguaio só não é maior que o do sueco Ibrahimovic, que tem 28 gols em 29 partidas – uma média beirando um gol por jogo.

Além disso, Cavani também mostrou que pode decidir jogos pelo Uruguai. Em março, o gol de pênalti do atacante garantiu a vitória da Celeste sobre o Marrocos, em Agadir.

Desde que fez sua estreia pela seleção, em fevereiro de 2008, o jogador balançou as redes 25 vezes. Portanto, auxiliado pelos jovens Diego Rolán e Jonathan Rodríguez, o camisa 21 é a grande fonte de gols dos uruguaios para esta Copa América.

Óscar Tabárez, o Maestro do Uruguai

Óscar Washington Tabárez Sclavo, 68 anos, ex-jogador, oriundo de Montevidéu. Mais conhecido como Óscar Tabárez, ou apenas ‘El Maestro’. Este é o treinador do Uruguai. Está à frente do comando técnico da seleção desde março de 2006 e é um ícone para os uruguaios. Sobretudo por ter feito um grande trabalho na Copa do Mundo de 2010, onde a Celeste terminou na quarta colocação.

A confiança da AUF (Associação Uruguai de Futebol) no desempenho de Tabárez nos últimos anos é tanta que a associação o quer como comandante da seleção principal na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Em outubro do ano passado, ele assinou uma renovação contratual por mais quatro anos.

Zagueiro e lateral-direito quando jogador, ‘Maestro’ iniciou sua trajetória no comando técnico do Uruguai pela seleção sub-20 em 1983, onde levou os jovens jogadores ao ouro dos Jogos Pan-Americanos de Caracas.

Cinco anos depois, chegou a então oportunidade de treinar a seleção principal. Porém, não conquistou nenhum título. O máximo que conseguiu foi um vice-campeonato na Copa América de 1990, no Brasil.

Retornou em 2006, e daí para frente tudo mudou. Fez um grande trabalho na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, levando o Uruguai à quarta colocação do torneio – ele devolvia a Celeste ao cenário mundial após décadas no ostracismo – e, no ano seguinte, a consagração com o título da Copa América na Argentina.

Em 2013, mais um bom resultado, mas desta vez na Copa das Confederações: quarto lugar, após uma eletrizante disputa de pênaltis em que Gianluigi Buffon brilhou e deu a terceira colocação à Itália. No ano seguinte, chega o Mundial e a queda veio nas oitavas diante da Colômbia (2 a 0).

Portanto, Maestro tem talento, já o demonstrou durante sua carreira e pode surpreender mais uma vez no Chile. O Uruguai pode até não estar entre os favoritos ao título da Copa América 2015, mas chega forte com a experiência e a inteligência de Tabárez.

Ficha técnica do Uruguai na Copa América

Pts J V E D GP GC SG Aproveitamento 342 186 104 30 52 386 212 182 61.2%

Campeão Vice-campeão 3º lugar 4º lugar 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959*, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) 6 (1919, 1927, 1939, 1941, 1989, 1999) 9 (1921, 1922, 1929, 1937, 1947, 1953, 1957, 1975, 2004) 5 (1945, 1946, 1955, 2001, 2007)

*Em 1959 houve dois campeonatos – um no Equador (Torneio Extra), vencido pelo Uruguai, e outro na Argentina, vencido pela própria Albiceleste.