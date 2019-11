Guia VAVEL da Copa América 2015: México

Após encerrar sua participação sem sequer pontuar na fase de grupos da última Copa América, a seleção do México terá, nesta edição de 2015, a chance de escrever um novo e diferente capítulo. Entretanto, esta não será uma tarefa nada fácil. Isso porque o técnico Miguel Herrera optou por poupar, devido a Copa Ouro, algumas de suas estrelas: o goleiro Guilhermo Ochoa, o meia Giovani dos Santos, e o atacante Javier "Chicharito" Hernández.

Em toda a história, a seleção mexicana esteve perto de conquistar o primeiro título da competição em cinco oportunidades. Nas edições de 1997, 1999 e 2007, o El Tri amargurou o terceiro lugar. Já nos anos 1993 e 2001, o time tricolor foi além, conseguindo ir às finais do torneio.

O sorteio de chaveamento colocou o México no Grupo A, ao lado do anfitrião Chile, Bolívia e Equador.

Fracasso na última edição

Depois de cair nas oitavas de final do Mundial de 2010 para a Argentina, o México foi para a Copa América do ano seguinte disposto a fazer um bom papel. Entretanto, nada disso aconteceu. Naquela ocasião, a seleção mexicana teve Chile, Uruguai e Peru como adversários no Grupo C. Esperava-se que o time tricolor chegasse, ao menos, nas duas melhores seleções terceiro colocadas nos grupos. Porém, o que se viu foi uma equipe fraca e sem brilho.

O México, treinado àquela época pelo Javier Aguirre, estreou na competição frente aos chilenos e perdeu por 2 a 1. Na partida seguinte, precisando desesperadamente da vitória para não se complicar no grupo, o time tricolor enfrentou o Peru, mas novamente foi derrotado. Na terceira e última rodada, os mexicanos sacramentaram sua eliminação após mais uma derrota, desta vez para o Uruguai. Sem pontuar, o México levou quatro gols e marcou somente um nos três jogos da fase de grupos da Copa América de 2011.

Expectativa para a Copa América 2015

Mesmo sem ir a campo com sua equipe principal por causa da Copa Ouro, que se inicia dia 7 de julho, o México promete dar bastante trabalho para os seus adversários Bolívia, Chile e Equador. Os destaques da seleção mexicana ficam por conta do goleiro Jesús Corona, titular do Cruz Azul, do zagueiro veterano Rafael Márquez, que defende o italiano Hellas Verona, e do atacante Raúl Jiménez, reserva do Atlético de Madri, da Espanha.

Além de Chicharito, Carlos Vela, Giovanni dos Santos e Hector Herrera também não estão na lista dos convocados. Dentre os 23 escolhidos, apenas quatro jogadores atuam em equipes de fora do México. Apesar da eliminação nas oitavas de final do Mundial em 2014, o trabalho realizado pelo técnico Miguel Herrera tem agradado boa parte da torcida mexicana, que espera uma boa apresentação do México na competição.

Disputas pelo terceiro lugar

-1997

Na Copa América daquele ano, o México havia caído no Grupo C e tinha como adversários Brasil, Colômbia e Costa Rica. Na fase de grupos, terminou em segundo lugar, atrás do Brasil, com quatro pontos ganhos, com uma vitória, uma derrota e um empate em três jogos. Nas quartas de final, a seleção mexicana enfrentou o Equador. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o 'El Tri' venceu nos pênaltis e carimbou vaga às semis. Nela, acabou sendo derrotado por 3 a 1 para a Bolívia e deu adeus ao sonho do primeiro título. Para o México, restou apenas o terceiro lugar, que foi conquistado após triunfo sobre o Peru, por 1 a 0.

-1999

Dois anos depois, a seleção mexicana novamente viveu o mesmo cenário. Agora no Grupo B, o time tricolor tinha as companhias de Brasil, Chile e Venezuela. Classificou-se em segundo lugar na fase de grupos com seis pontos e teve o Peru como adversários nas quartas. Após empate em 3 a 3 no tempo normal, os mexicanos venceram nos pênaltis e foram às semis. Nela, o 'El Tri' sucumbiu ao poderoso time do Brasil e foi derrotado por 2 a 0. Depois, o México bateu o Chile por 2 a 1 e garantiu o terceiro lugar da competição.

-2007

Líder do Grupo C e eleita a melhor defesa na fase de grupos. A edição de 2007 para o México tinha tudo para ser diferente das outras duas anteriores. A frente de Brasil, Chile e Equador, o time tricolor foi responsável pela maior goleada da competição: nas oitavas, um 6 a 0 sobre o Paraguai para ninguém pôr defeito. Nas semifinais, entretanto, perdeu por 3 a 0 para a Argentina e, assim como em 97 e 99, o México deu adeus à final da Copa América. Como consolo, triunfo por 3 a 1 sobre o Uruguai e mais um terceiro lugar.

Títulos que bateram na trave

-1993

Por dois anos, o México teve a chance de conquistar seu primeiro título da Copa América. O primeiro deles foi em 1993. Naquela oportunidade, a seleção mexicana havia caído no grupo difícil, que continha Colômbia, Argentina e Bolíva. Apesar das adversidades, o time tricolor conseguiu se classificar às quartas de final. Nela, derrotou o Peru por 4 a 2 e foi às semifinais, onde bateu o Equador por 2 a 0. Na grande final, os mexicanos não foram páreos para a poderosa Argentina de Batistuta e perderam por 2 a 1.

-2001

Foi o último ano em que o México conseguiu ir longe na competição. Entretanto, assim como em 93, o título bateu na trave. Ao lado de Brasil, Peru e Paraguai, a seleção mexicana terminou a fase de grupos em segundo lugar, com quatro pontos. Nas quartas de final, passou sem dificuldades pelo Chile. Nas semis, uma pedreira frente aos uruguaios, mas que terminou com vitória mexicana por 2 a 1. Já na final, o time tricolor enfrentou a anfitriã Colômbia. Em um estádio lotado em Bogotá, os colombianos venceram e acabaram com o sonho do México em conquistar o título.

Destaque: Rafa Márquez

O 'interminável' zagueiro, de 36 anos, irá para a sua quinta Copa América com a seleção mexicana. Ele, que disputou a última Copa do Mundo 2014, é o jogador mais veterano do elenco e terá a missão de orientar e ser referência para os outros atletas. Desde 1997 na seleção, Rafa Márquez tem 124 jogos e 15 gols marcados. Com a camisa tricolor, conquistou a Copa das Confederações de 1999 e a Copa Ouro de 2011 e 2013.

Técnico: Miguel Herrera

Desde outubro de 2013 no comando da seleção mexicana, o treinador chegou em um período conturbado da equipe, que na época precisou jogar a repescagem para poder disputar a Copa do Mundo. Nela, quebrou a desconfiança dos seus torcedores e surpreendeu a todos com um bom futebol. O título não veio, mas o crescimento da equipe foi significativo.

