Rafael Marquez: o líder do México na Copa América

Num México com varios jogadores desconhecidos, Rafa Marques é o único jogador conhecido dos 23 atletas que vão ao Chile disputar a Copa América 2015. Com 36 anos, o zagueiro será o líder de um time que tentará apagar a última campanha vexatória dos mexicanos e tentar levar o país convidado a fase final do torneio.

Como tem sido nos últimos anos, o México, mais uma vez, estará na Copa América como País convidado. E, como aconteceu também nos últimos anos, a equipe manda para competição um time alternativo, com poucas peças do principal elenco, priorizando a Copa Ouro da CONCACAF 2015, que tem nesse ano os Estados Unidos como anfitrião. Em meio a garotos e atletas do futebol nacional, o experiente zagueiro Rafa Marques, com passagens por grandes clubes como o Barcelona, é a principal referência do México nessa Copa América e tentará evitar que seu País não volte a fazer uma campanha vergonhosa como a de 2011.

Os primeiros passos

Revelado pelo Atlas de Guadalajara, Rafa Marques estreou pela seleção nacional muito cedo. Com apenas 17 anos, o zagueiro recebeu sua primeira convocação. Bora Milutinovic convocou o jovem defensor para um amistoso contra o Equador em Fevereiro de 1997, desde então Marques tem sido ‘figurinha carimbada’ nas maiorias das convocações do México.

São 124 jogos com a camisa da seleção, 15 gols anotados, fora 4 participações em Copa do Mundo, 4 em Copa América, 2 em Copa das Confederações e 3 Copa Ouros. Um curriculum e tanto, que ainda tem muito a ser preenchido. Sem as principais estrelas, concentradas para a Copa Ouro, Rafa Marques, que caminha para seus últimos dias defendendo o seu País, e a Copa América 2015 pode ser o seu adeus.

O caminho até se tornar destaque

Com 20 anos, Rafa Marques foi convocado para sua primeira competição internacional com o México. O torneio era a Copa das Confederações de 1999, em casa. E quis o destino que Rafa Marques, com tão pouco tempo de seleção, conquistasse de cara seu primeiro título, justamente em cima do Brasil. No estádio Azteca, ao lado de Suárez, Marques fez parte daquele time que derrotou a seleção canarinho no estádio Azteca por 4 a 3, num jogo emocionante do começo ao fim.

Fazendo grandes partidas e cada vez mais solido na defesa, Marques ajudou o México a termina a primeira fase na liderança do grupo 1, com apenas 3 gols sofridos. Nas semifinais, mesmo com forte pressão dos americanos, Rafa Marques e Suárez fecharam a defesa e o México, com gol salvador de Blanco, chegou a final contra um Brasil embalado, após aplicar um sonoro 8 a 2 na Arábia Saudita. Na grande decisão, empurrado pela sua fanática torcida e contando ainda com atrapalhadas da zaga brasileira, o México venceu o Brasil e pode comemorar o seu primeiro grande título internacional, e Marques, com suas partidas seguras, não só ganhou a admiração dos clubes europeus, como cativou o coração dos seus torcedores, estando presente em quase todas as convocações, exceto um ano, mas voltou para mais uma vez ajudar o seu País, quando atendeu o chamado de Victor Manuel e ajudou os astecas a se classificar para a última Copa do Mundo.

Expectativa para a Copa América 2015

Além de Rafa Marques, o México também conta com jogadores experientes, que atuam no próprio País, como Jesus Corona, Salcedo e Herrera, além de novas promessas, como os jovens Raul Jimenez e Jesus Corona. Capitão, líder e titular, Rafa Marques tem a missão de levar o México o mais longe possível no torneio, para apagar a última participação, quando, vergonhosamente, o México deixou o torneio ainda na primeira fase, sem nenhum ponto e apenas um gol feito.

Títulos pela Seleção

Além da já mencionada Copa das Confederações em 1999, Rafa Marques faturou ainda mais dois títulos pelo México, duas Copa Ouro da CONCACAF. Uma em 2003 e outra em 2011, essa última com um toque especial, já que foi, até aqui, o primeiro e único troféu que Rafa Marques ergueu como capitão pelo seu País. Justamente por conta desse torneio, Rafa Marques não esteve presente na última edição da Copa América.

Ficha Técnica

Nome: Rafael Márquez Álvarez

Nascimento: 13/02/1979

Nacionalidade: Michoacán, México

Títulos: Copa das Confederações (1999), Copa Ouro da CONCACAF (2003 e 2011).