Antonio Valencia: o respiro de bom futebol em solo equatoriano

Luis Antonio Valencia Mosquera, conhecido como Antonio Valencia, é um dos destaques do Equador para a disputa da Copa América. Aos 29 anos, o meia amadureceu na seleção do técnico argentino Gustavo Quinteros. Jogador de lançamentos precisos e explosão, chega a ser comparado como o Usain Bolt do futebol, tamanha sua velocidade. Atleta de confiança do povo equatoriano, Toño é o capitão e maior referencial do time tricolor para buscar o inédito título sul-americano.

Nascido em Nueva Loja, em meio à selva de clima equatorial, Valencia possui grande destaque já pela base do selecionado do país. Iniciou sua trajetória no futebol no modesto Club Caribe Junior, representação da cidade de Lago Agrio. A agremiação dos primeiros passos de Antonio Valencia também é responsável pelo lançamento de atletas como Énner Valencia e Fidel Martínez. Após a passagem findada em 2001, Toño seguiu para um destino mais conhecido: o clube El Nacional.

Com a camisa de La Maquina, ascendeu ao futebol profissional no ano de 2003. Anotou, entre sua temporada de debutante e a de 2005, 11 gols em 87 partidas disputadas. Ao ganhar espaço com suas atuações, Antonio Valencia chamou a atenção do mercado europeu, como é comum aos atletas sul-americanos.

O futebol espanhol foi seu primeiro destino no velho continente, não tendo muito espaço no Villarreal. Com isso, passou por empréstimos, primeiramente ao Recreativo Huelva, então na segunda divisão da Espanha. Após, seu passe chegou ao Wigan Athletic, da Inglaterra. Agradou aos comandantes do clube na terra da Rainha e firmou-se como jogador local na temporada 2008-2009.

O Manchester United, atento ao desenvolvimento do polivalente destro, adotou o jogador no ano de 2009. De início, disputou posição com o sul-coreano Park Ji-Sung, com o português Nani e com o experiente e ídolo Ryan Giggs, o mais do que consagrado meia dos diabos vermelhos.

Em 2010, em duelo ante os escoceses do Rangers pela UEFA Champions League, Valencia fraturou o tornozelo e acabou longe dos gramados por um longo período de seis meses. Retornou aos treinamentos somente em fevereiro de 2011, voltando a atuar contra o rival Arsenal, em 12 de março. A Premier League 2010-11 reservou um recorde para o meia equatoriano.



Valencia, com a conquista do Manchester United, se tornou o primeiro atleta do Equador a ser campeão da primeira divisão inglesa. Repetiu a conquista com o bicampeonato na temporada seguinte, com direito ao gol eleito como mais bonito do ano.

Antonio Valencia iniciou sua trajetória com a camisa da Federação Equatoriana de Futebol ainda nas categorias de base. No sub-20 da representação de seu país, esteve presente em 23 partidas, com a incrível marca de 17 gols, mesmo não sendo atleta considerado como referência no ataque.

Pela seleção principal, debutou em 27 de março de 2005, em duelo com o Paraguai, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. Estrear com o pé direito é apelido diante do feito conseguido por Valencia. Aos 19 anos, colocou duas bolas na rede na goleada equatoriana sobre os paraguaios pelo score de 5 a 2. Confira os gols da estreia memorável do futuro capitão. Ele marcou o primeiro e o quarto do Equador, em dois chutaços de fora da área.



No ano seguinte, a efetivação de seu reinado para os habitantes de seu país se deu com boa atuações no Mundial ocorrido na Alemanha. O Equador chegou às oitavas de final, quando foi eliminado pela Inglaterra, em derrota por 1 a 0. Valencia teve seu nome lembrado em eleição da FIFA sobre o destaque jovem do torneio. Nomes como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estiveram ao lado da promessa equatoriana.

Valencia assumiu o posto de capitão da seleção tricolor durante as eliminatórias para o mundial no Brasil, aos 27 anos. Em 2013, ele perdeu um grande amigo, 'Chucho' Benítez, companheiro de seleção equatoriana, que sofreu um ataque cardíaco. Segundo o meia, a dedicação para chegar à disputa de sua segunda Copa do Mundo foi em prol e memória do falecido Christian.

O desempenho nas disputas em terras brasileiras, porém, não agradou. Antes, em amistoso preparatório, Toño demonstrou seu sangue quente ao ir para o chuveiro mais cedo contra a Inglaterra, em desentendimento com o jovem lateral Sterling. Nem a preparação final, que ocorreu no inverno de Viamão, no Rio Grande do Sul, serviu para esfriar a cabeça do capitão.



Já nos jogos válidos pela competição mais importante do planeta, Valencia repetiu a irresponsabilidade e sofreu uma expulsão em partida da primeira fase do certame. Entrou de sola e recebeu o cartão vermelho contra a França, no 0 a 0 que decretou a eliminação dos tricolores no grupo E. Foi o primeiro equatoriano expulso em um jogo de Copa do Mundo.

Apesar dos erros grotescos do experiente meia, a faixa de capitão segue a pertencer-lhe. A expectativa para a Copa América é ao redor da capacidade do técnico Gustavo Quinteros e de jogadores como o líder Antonio Valencia comandarem o Equador a sonhar mais alto, rumo ao distante título inédito.



Na última participação equatoriana, em 2011, Toño Valencia e seus companheiros não obtiveram sucesso. Empate na estreia diante do Paraguai, em sonolento 0 a 0, em partida na qual Valencia saiu substituído por Arroyo. Nos seguintes compromissos, o técnico Reinaldo Rueda optou por Arroyo definitivamente na vaga de Toño. Com isso, o Equador somou derrotas para Venezuela, por 1 a 0, e para o Brasil, por 4 a 2. Os resultados decretaram a queda precoce da seleção tricolor.

A responsabilidade de conduzir o selecionado para 2015 está dividida com o de mesmo sobrenome, Énner Valencia, do West Ham, e um punhado de bons jogadores da competitiva equipe do Emelec. Entre eles, estão Pedro Quiñónez, Ángel Mena e Miller Bolaños.

O Equador vai lutar pela classificação na chave A, composta pelo Chile, mandante da Copa América 2015, México, o convidado e tradicional potência do continente, além da mais modesta seleção da Bolívia. Batalhas que necessitarão de um capitão focado e com responsabilidade para o Equador sair vitorioso do grupo.



Ficha pela seleção



Nome: Antonio Valencia

Jogos: 75

Gols: 8